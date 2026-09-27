Trump odmítl potvrdit, zda umožní Ukrajině výrobu střel do Patriotů

Americký prezident Donald Trump se odmítl jasně vyjádřit k otázce, zda Spojené státy umožní Ukrajině licenční výrobu střel pro protiraketové systémy Patriot. Reagoval tak na předchozí prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tvrdil, že takový příslib od amerického lídra získal. Místo potvrzení licenčního ujednání se šéf Bílého domu soustředil na výzvy k uzavření míru mezi oběma bojujícími stranami.
Lídři obou zemí se setkali na okraji Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Ukrajinská hlava státu následně novinářům sdělila, že během jednání dostala od americké strany příslib k získání licence na výrobu těchto klíčových raket. Systémy Patriot představují pro napadenou zemi zásadní prvek ochrany před ruskými útoky.
Při sobotním dotazu novinářů ze stanice CNN před odletem z Bílého domu však Trump potvrzení dohodnutého postupu nedodal. Americký prezident potvrdil pouze to, že s ukrajinským prezidentem o dodávkách i výrobě střel hovořil. Rozhovor se podle jeho slov dotkl mnoha různých témat, přičemž v řadě z nich panovala mezi oběma státníky silná shoda.
Místo konkrétního vyjádření k výrobě střel však americký prezident zdůraznil potřebu ukončení celého konfliktu. Prohlásil, že jeho hlavním cílem je přimět ukrajinského prezidenta k uzavření dohody s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem. Stejný požadavek na dohodu podle svých slov směřuje také vůči ruské straně. Zástupci americké televizní stanice požádali Bílý dům o bližší vyjasnění prezidentových výroků.
Střely určené pro systémy Patriot patří k málokterým zbraním schopným účinně zachytit a likvidovat balistické rakety. Vzhledem k celosvětovému nedostatku těchto interceptorů se řada zemí snaží posílit své obranné zásoby, což výrazně komplikuje zásobování ukrajinské armády. Ukrajina z tohoto důvodu již delší dobu usiluje o možnost vyrábět tyto rakety na vlastním území ve spolupráci s americkými firmami.
Kyjev se při svých požadavcích opíral i o předchozí letní naznačení ze strany americké administrativy, která možnost zapojení amerických firem do výroby nevylučovala. Ve svém vystoupení na půdě OSN označil Volodymyr Zelenskyj ruského prezidenta za hlavního viníka destabilizace. Upozornil, že čím větší volnost ruský lídr dostane, tím nebezpečnější bude svět pro všechny ostatní státy.
Bez dostatečného množství raket do systémů Patriot čelí Ukrajina intenzivním ruským útokům jen s velkými obtížemi. Nedostatek munice v protivzdušné obraně vede k nárůstu obětí mezi civilním obyvatelstvem i k rozsáhlým škodám na infrastruktuře. Příkladem byly nedávné páteční denní útoky bezpilotních prostředků na hlavní město Kyjev, které si vyžádaly sedm lidských životů.
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