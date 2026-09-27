Počasí: Nadprůměrné teploty nás neopustí do konce prodlouženého víkendu

Česko čeká v následujících dnech slunečné počasí s nadprůměrně vysokými denními teplotami a minimem srážek. Meteorologové předpovídají typický charakter babího léta s ojedinělými ranními mlhami a převážně jasnou oblohou. Denní maxima budou na mnoha místech přesahovat dvacet stupňů Celsia. Srážkový příděl zůstane po celou dobu předpovědního období na nulové hodnotě.
Dnes bude zpočátku převládat polojasné až skoro jasné počasí, přičemž v severovýchodní polovině území se může přechodně objevit oblačnost. Ranní hodiny ojediněle doprovodí mlhy, které se však během dne rychle rozpustí a obloha se vyjasní.
Nejvyšší denní teploty dosáhnou 18 až 23 stupňů Celsia, zatímco na horách v tisíci metrech se budou pohybovat okolo 14 stupňů. Na Šumavě naměří meteorologové až 17 stupňů Celsia při slabém až mírném jihovýchodním větru.
Začátek nového pracovního týdne přinese v pondělí pokračování slunečného rázu počasí s ojedinělými ranními mlhami nebo nízkou oblačností. V noci a ráno klesnou nejnižší teploty na 10 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru se však mohou dostat až ke 3 stupňům.
Ojediněle se v nejnižších polohách vyskytnou také přízemní mrazíky. Odpolední maxima se vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia za doprovodu slabého až mírného jihovýchodního větru.
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Zdroj: Jan Hrabě