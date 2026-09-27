Policie zadržela u americké základy v Británii podezřelé muže, hledá výbušniny

Britská policie v hrabství Gloucestershire zadržela několik mužů kvůli podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami v blízkosti vojenské základny. Událost vedla k vyhlášení závažného incidentu a následné evakuaci obyvatel z okolních domů. K zásahu došlo nedaleko letecké základny RAF Fairford, kterou využívají také americké ozbrojené síly. Místní úřady potvrdily, že v oblasti operují bezpečnostní složky a situaci mají pod kontrolou.
Zásah se zaměřuje především na vesnici Whelford, jež se nachází v těsné blízkosti zmiňované vojenské základny. Policie vytyčila v oblasti bezpečnostní kordon a uzavřela přístupové cesty. Obyvatelé evakuovaných nemovitostí byli dočasně převezeni do nejbližšího sportovního centra. Na místě zasahují kromě ozbrojených policistů také specialisté na likvidaci výbušnin z pyrotechnického útvaru britské armády.
Pyrotechnici v současné době podrobně prohledávají a prověřují několik zaparkovaných vozidel v okruhu uzavřené zóny. Podle vyjádření policie hrabství Gloucestershire jsou v místě nasazeny koordinované postupy a zavedené bezpečnostní plány. Zástupci policie se snaží uklidnit veřejnost s tím, že celý incident považují za izolovaný a zvládnutý. Fotografie z místa však ukazují značné množství vozidel záchranných složek a ozbrojené hlídky blokující hlavní bránu základny.
Letecká základna Královského letectva ve Fairfordu představuje klíčový vojenský objekt, který využívá 501. křídlo bojové podpory amerického letectva. Tento areál slouží jako předsunutá základna pro Velitelství globálního úderu Letectva Spojených států amerických, jež koordinuje operace dálkového letectva. Základna hraje významnou roli v mezinárodních vojenských operacích a v minulosti z ní startovaly americké bombardéry B-1. Americké síly odsud prováděly mimo jiné údery na íránská raketová stanoviště v reakci na útoky na lodní dopravu v Hormuzském průlivu.
Tiskový mluvčí amerického 501. křídla bojové podpory uvedl, že jednotka zůstává ve stavu zvýšené bdělosti. Americké vojenské letectvo neprodleně přijímá vhodná opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků ozbrojených sil, civilních zaměstnanců i jejich rodin. Zástupci armády nechtěli z bezpečnostních důvodů specifikovat konkrétní změny v režimu ochrany základny. Ve svém prohlášení pouze zdůraznili, že neustále vyhodnocují různé faktory a upravují ochranná opatření.
Britská vláda před časem udělila americkým silám oficiální povolení k využívání základny Fairford pro bojové mise. V reakci na tato rozhodnutí vydaly íránské Revoluční gardy varování týkající se startů amerických bombardérů z britského území. Mluvčí britské vlády následně zdůraznil, že ozbrojené síly Spojeného království jsou připraveny zemi bránit před jakýmkoliv typem nepřátelských útoků. Britská armáda je podle jeho slov v nepřetržité pohotovosti k obraně domovského území i zájmů v zahraničí.
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Zdroj: Libor Novák