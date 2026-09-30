Babiš mluvil v Praze s Meloniovou. Důležitým tématem byl boj s migrací

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý setkal ve Strakově akademii s předsedkyní italské vlády Giorgiou Meloniovou. Lídři jednali o naplňování Akčního plánu mezi Itálií a ČR pro strategickou bilaterální a unijní spolupráci na období 2026–2030, hospodářské spolupráci, posílení konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího víceletého finančního rámce EU, boji proti nelegální migraci a dalších tématech nadcházejícího jednání Evropské rady.
Premiér zdůraznil, že česko-italské vztahy jsou vynikající, a dodal, že je pro něj velkou ctí a potěšením přivítat Giorgiu Meloniovou v Praze. Předsedové vlád si vyměnili texty přijatého Akčního plánu česko-italské spolupráce.
"Jsem velmi rád, že jsme spolu mohli mluvit o zásadních evropských problémech, energetice, tématech příštího jednání Evropské rady či přípravě budoucího víceletého finančního rámce EU. Důležitý pro naše země je Akční plán česko-italské spolupráce na období 2026–2030. Je to významný milník v našich vztazích a jasný rámec pro naši spolupráci. Chceme, aby se promítl do konkrétních projektů a skvělých výsledků pro naše občany i naše ekonomiky. Akční plán komplexně odráží strategické oblasti spolupráce našich zemí jako jsou posilování průmyslové konkurenceschopnosti, zvyšování bezpečnosti Evropy a další," uvedl Babiš.
Důležitým tématem jednání byl i boj proti nelegální migraci. Spolu s Itálií jsme pevnou součástí skupiny stejně smýšlejících států, které požadují zpřísnění migrační politiky.
Lídři se také dohodli na konání velké společné výstavy o Pompejích a Herkulaneu, kterou připravuje Národní muzeum v Praze společně s Národním archeologickým muzeem v Neapoli. "Je to velká věc. Tato výstava bude konkrétním symbolem našich výborných vztahů. Uskuteční se v roce 2028. Osmičky provázejí české dějiny v mnoha významných okamžicích a právě v tomto roce si připomeneme také 110. výročí vzniku našeho státu," podotkl premiér.
Itálie patří mezi nejdůležitější obchodní partnery Česka. "Obchodní výměna mezi našimi zeměmi loni stoupla na rekordních 18,3 miliardy eur. Jsme velmi rádi, že zde máme významné italské investory. Také investice českých firem v Itálii postupně rostou, celkem tam už investovaly 4 miliardy eur," dodal český předseda vlády.
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Andrej Babiš , Giorgia Meloniová , Itálie , EU (Evropská unie) , migrace
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