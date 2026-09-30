Výstřel na pardubické poliklinice. Policie zadržela podezřelého mladíka

Výstřel se ve středu dopoledne ozval na pardubické poliklinice. Při konfliktu dvou mužů použil jeden z nich plynovou pistoli. Případem se intenzivně zabývali policisté, kteří odpoledne dopadli podezřelého mladíka.
Policie o případu poprvé informovala před půl jedenáctou. "Na poliklinice v Pardubicích dnes došlo ke konfliktu dvou mužů, při kterém jeden z nich měl vystřelit pravděpodobně z plynové zbraně a z místa utéct," uvedla na sociální síti X.
Na místě činu nedošlo ke zranění jediné osoby. Strážci zákona ihned po přijetí oznámení zahájili intenzivní pátrání. Odpoledne pak oznámili, že dopadli hlavního aktéra celého případu.
"Podezřelého devatenáctiletého muže jsme v odpoledních hodinách zadrželi a zajistili jeho zbraň. Je podezřelý z trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Nyní s ním probíhají procesní úkony," sdělila policie.
"Veřejnosti v souvislosti s touto událostí nehrozí žádné nebezpečí," dodali policisté na závěr příspěvku.
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Zdroj: Jan Hrabě