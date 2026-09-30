Vojtěchovo ministerstvo podá trestní oznámení kvůli jedné z pojišťoven

Ministerstvo zdravotnictví v nejbližších dnech podá trestní oznámení v souvislosti se zjištěními z kontroly Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR). Úřad o tom informoval v tiskové zprávě a na webových stránkách.
Společná kontrola ministerstev zdravotnictví financí zaměřená na odměny, odchodné, konkurenční doložky a další finanční plnění přinesla skutečnosti, které ministerstvo zdravotnictví považuje za mimořádně závažné.
"Zdravotní pojišťovna hospodaří s penězi svých pojištěnců, a proto musí být schopna jasně doložit a obhájit, jak s nimi nakládá. Dosavadní zjištění v ZP MV ČR považuji za mimořádně závažná. V nejbližších dnech proto podáme trestní oznámení a bude na orgánech činných v trestním řízení, aby posoudily, zda nedošlo ke spáchání trestného činu," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Kontrola zjistila nadstandardní odměny a další plnění, u kterých v řadě případů chyběla transparentní pravidla, dokumentace nebo řádné zdůvodnění. Šlo například o vysoké roční i mimořádné odměny nebo nadstandardní konkurenční doložky.
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí současně dokončuje kontrolní protokol ZP MV ČR a vyhodnocuje kontroly ostatních zdravotních pojišťoven včetně dodatečně poskytnutých informací. Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako v ZP MV ČR.
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Adam Vojtěch (ANO) , ministerstvo zdravotnictví , zdravotní pojišťovny
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Zdroj: Jan Hrabě