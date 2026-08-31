Macková končí jako hlavní hygienička, potvrdilo ministerstvo

Česko přistoupilo ke změně na pozici hlavního hygienika. Končí v ní Barbora Macková, která se od středy bude naplno věnovat Státnímu zdravotnímu ústavu. Na uvolněný post se pro tuto chvíli dostane Matyáš Fošum.
Barbora Macková se od 2. září naplno zaměří na vedení Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který dosud vedla souběžně s funkcí hlavní hygieničky České republiky. Nově se tak bude vedení ústavu věnovat na plný úvazek. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví.
"Státní zdravotní ústav je klíčovou institucí českého veřejného zdravotnictví a čeká ho řada důležitých úkolů. SZÚ nyní potřebuje plné vedení, a proto je správné, aby se Barbora Macková mohla naplno věnovat jeho řízení a dalšímu rozvoji. Děkuji jí za její práci ve funkci hlavní hygieničky," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Matyáš Fošum, současný ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, bude zastupovat vrchního ředitele Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a současně také pozici hlavního hygienika České republiky. Obě funkce bude zastupovat do doby, než budou řádně obsazeny na základě výběrového řízení.
"Matyáš Fošum bude v této roli zastupovat vedení této agendy, naváže na práci a bude pokračovat v důležitých změnách, které v této oblasti připravujeme," dodal Vojtěch.
19. srpna 2026 20:45
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ministerstvo zdravotnictví , hygienici , Státní zdravotní ústav (SZÚ) , Adam Vojtěch (ANO)
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Zdroj: Libor Novák