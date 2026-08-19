Více lékařů a zdravotníků pro české zdravotnictví. Programy nesou první výsledky

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací děkanů lékařských fakult ČR vyhodnotilo výsledky dlouhodobých programů na podporu vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Oba programy podle hodnocení úspěšně plní svůj účel a zapojené školy naplňují stanovené závazky.
Počet studujících všeobecného lékařství vzrostl o více než 30 %, což postupně přinese více než 350 nových absolventů ročně. Také první rok programu na podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků přinesl výrazný nárůst zájmu o studium – u všeobecných sester se počet nově zapsaných studentů zvýšil téměř o 40 %. Oba programy tak přispívají k posílení personálních kapacit českého zdravotnictví a pomáhají reagovat na stárnutí zdravotnického personálu a jeho odchody do důchodu. Rostoucí počet absolventů zároveň umožní posilovat kapacity v oblastech péče, jejichž význam s ohledem na stárnutí populace dále poroste, například v dlouhodobé ošetřovatelské, geriatrické a paliativní péči.
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a představitelé Asociace děkanů lékařských fakult ČR představili daty podložené hodnocení vládních programů na podporu navýšení kapacit veřejných vysokých škol v programu Všeobecné lékařství a ve vybraných nelékařských zdravotnických studijních programech. Program podpory výchovy lékařů je dlouhodobý, schválen byl v roce 2019, a již nyní v jeho důsledku narůstají počty absolventů. Lékařské fakulty navýšily počty studujících o 30,9 %. Průměrný roční počet nově zapsaných studentů vzrostl z 1 680 (období 2015–2018) na současných 2 220. Program tak ročně navýší počty absolventů o více než 350, což zásadně přispěje k omlazení lékařů působících v ČR a umožní posílení kapacitně ohrožených oborů. Do programu podpory vysokoškolského vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) je kromě lékařských fakult zapojeno dalších 11 vysokých škol.
"Jsem velmi rád, že lékařské fakulty dokázaly vládou schválený program z roku 2019 proměnit ve funkční systém vzdělávání významně vyššího počtu lékařů. Ministerstvo zdravotnictví bude nadále podporovat jak vzdělávání lékařů, tak nelékařských zdravotnických pracovníků, avšak nemůžeme se spokojit pouze s tím. Na tyto kroky musí navazovat další koncepční programy se skutečným dopadem do praxe. Proto jsem také ihned po svém nástupu inicioval řadu změn, které směřují zejména k otevření diskuse o kompetencích různě vzdělaných zdravotníků, včetně příprav na posílení kompetencí sester a dalších NLZP, podpoře atestačního vzdělávání v kriticky ohrožených oborech a posílení potřebných segmentů péče," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Také program podpory vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zahájený v roce 2025, přináší první výsledky. Počet studujících v podpořených oborech vzrostl o více než 30 %, u prioritizovaného vzdělávání všeobecných sester pak téměř o 40 %. Program se zaměřuje na všeobecné a dětské sestry, zdravotnické záchranáře, porodní asistentky, radiologické asistenty a nutriční terapeuty.
"Za resort školství chci této podpoře vzdělávání vyslovit podporu a věřím, že se podaří i v rámci přípravy státního rozpočtu na další roky tuto podporu v potřebné výši udržet. Zejména u programu podpory nelékařských zdravotníků prokázalo Ministerstvo školství schopnost účinné koordinace více typů škol a realizace státem garantované objednávky vzdělávání ve strategicky potřebných oborech. V této agendě budeme jistě pokračovat i mimo resort zdravotnictví," uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO).
Oba zmíněné programy jsou průběžně kontrolovány nejen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale také na základě dat Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který dokládá i vysoký podíl uplatnění absolventů lékařských fakult v klinické praxi, resp. v systému veřejného zdravotního pojištění.
Mezi doprovodná opatření a nezbytné kontrolní mechanismy, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě pro zdravotnické studijní programy prosazuje, patří zejména důraz na prostupnost vzdělávacích programů, racionalizace pregraduálního vzdělávání, stabilizace a motivace akademických pracovníků, posílení kvality praktické výuky, propojení s klinickým prostředím i digitalizace administrativy.
Rovněž Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo faktu, že na podporu pregraduálního vzdělávání musí navazovat další koncepční programy se skutečným dopadem do praxe. V této oblasti již byla iniciována řada opatření, která směřují zejména k posílení kompetencí sester a dalších NLZP, podpoře atestačního vzdělávání v kriticky ohrožených oborech, podpoře kapacitního posílení dlouhodobé ošetřovatelské péče, geriatrické péče, paliativní péče, a dalších očekávatelně velmi potřebných segmentů péče, daty podložené restrukturalizace zejména akutní lůžkové péče, a další.
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Zdroj: Jan Hrabě