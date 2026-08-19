Více lékařů a zdravotníků pro české zdravotnictví. Programy nesou první výsledky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. srpna 2026 20:45

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací děkanů lékařských fakult ČR vyhodnotilo výsledky dlouhodobých programů na podporu vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Oba programy podle hodnocení úspěšně plní svůj účel a zapojené školy naplňují stanovené závazky. 

Počet studujících všeobecného lékařství vzrostl o více než 30 %, což postupně přinese více než 350 nových absolventů ročně. Také první rok programu na podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků přinesl výrazný nárůst zájmu o studium – u všeobecných sester se počet nově zapsaných studentů zvýšil téměř o 40 %. Oba programy tak přispívají k posílení personálních kapacit českého zdravotnictví a pomáhají reagovat na stárnutí zdravotnického personálu a jeho odchody do důchodu. Rostoucí počet absolventů zároveň umožní posilovat kapacity v oblastech péče, jejichž význam s ohledem na stárnutí populace dále poroste, například v dlouhodobé ošetřovatelské, geriatrické a paliativní péči.

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a představitelé Asociace děkanů lékařských fakult ČR představili daty podložené hodnocení vládních programů na podporu navýšení kapacit veřejných vysokých škol v programu Všeobecné lékařství a ve vybraných nelékařských zdravotnických studijních programech. Program podpory výchovy lékařů je dlouhodobý, schválen byl v roce 2019, a již nyní v jeho důsledku narůstají počty absolventů. Lékařské fakulty navýšily počty studujících o 30,9 %. Průměrný roční počet nově zapsaných studentů vzrostl z 1 680 (období 2015–2018) na současných 2 220. Program tak ročně navýší počty absolventů o více než 350, což zásadně přispěje k omlazení lékařů působících v ČR a umožní posílení kapacitně ohrožených oborů. Do programu podpory vysokoškolského vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) je kromě lékařských fakult zapojeno dalších 11 vysokých škol.

"Jsem velmi rád, že lékařské fakulty dokázaly vládou schválený program z roku 2019 proměnit ve funkční systém vzdělávání významně vyššího počtu lékařů. Ministerstvo zdravotnictví bude nadále podporovat jak vzdělávání lékařů, tak nelékařských zdravotnických pracovníků, avšak nemůžeme se spokojit pouze s tím. Na tyto kroky musí navazovat další koncepční programy se skutečným dopadem do praxe. Proto jsem také ihned po svém nástupu inicioval řadu změn, které směřují zejména k otevření diskuse o kompetencích různě vzdělaných zdravotníků, včetně příprav na posílení kompetencí sester a dalších NLZP, podpoře atestačního vzdělávání v kriticky ohrožených oborech a posílení potřebných segmentů péče," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Také program podpory vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zahájený v roce 2025, přináší první výsledky. Počet studujících v podpořených oborech vzrostl o více než 30 %, u prioritizovaného vzdělávání všeobecných sester pak téměř o 40 %. Program se zaměřuje na všeobecné a dětské sestry, zdravotnické záchranáře, porodní asistentky, radiologické asistenty a nutriční terapeuty.

"Za resort školství chci této podpoře vzdělávání vyslovit podporu a věřím, že se podaří i v rámci přípravy státního rozpočtu na další roky tuto podporu v potřebné výši udržet. Zejména u programu podpory nelékařských zdravotníků prokázalo Ministerstvo školství schopnost účinné koordinace více typů škol a realizace státem garantované objednávky vzdělávání ve strategicky potřebných oborech. V této agendě budeme jistě pokračovat i mimo resort zdravotnictví," uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO).

Oba zmíněné programy jsou průběžně kontrolovány nejen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale také na základě dat Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který dokládá i vysoký podíl uplatnění absolventů lékařských fakult v klinické praxi, resp. v systému veřejného zdravotního pojištění. 

Mezi doprovodná opatření a nezbytné kontrolní mechanismy, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě pro zdravotnické studijní programy prosazuje, patří zejména důraz na prostupnost vzdělávacích programů, racionalizace pregraduálního vzdělávání, stabilizace a motivace akademických pracovníků, posílení kvality praktické výuky, propojení s klinickým prostředím i digitalizace administrativy.

Rovněž Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo faktu, že na podporu pregraduálního vzdělávání musí navazovat další koncepční programy se skutečným dopadem do praxe. V této oblasti již byla iniciována řada opatření, která směřují zejména k posílení kompetencí sester a dalších NLZP, podpoře atestačního vzdělávání v kriticky ohrožených oborech, podpoře kapacitního posílení dlouhodobé ošetřovatelské péče, geriatrické péče, paliativní péče, a dalších očekávatelně velmi potřebných segmentů péče, daty podložené restrukturalizace zejména akutní lůžkové péče, a další.

17. srpna 2026 16:46

Krev nemá prázdniny. Ministerstvo nabádá k darování krve, zásoby se tenčí

Související

Transfúze

Krev nemá prázdniny. Ministerstvo nabádá k darování krve, zásoby se tenčí

Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Dárců přichází méně, potřeba krve však neklesá. Nemocnice ji každý den potřebují při operacích, úrazech, porodech i léčbě závažně nemocných pacientů. Ministerstvo zdravotnictví proto společně s transfuzními pracovišti vyzvalo všechny, kteří mohou krev darovat, aby v následujících dnech přišli k odběru.
Adam Vojtěch

České zdravotnictví má být připravené na budoucnost. I díky spolupráci s WHO

Ministerstvo zdravotnictví schválilo nový dvouletý plán spolupráce s Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu na období 2026–2027. Plán navazuje na dlouhodobou strategii spolupráce do roku 2030 a jeho cílem je podpořit budování odolného a kvalitního zdravotnictví připraveného na výzvy budoucnosti prostřednictvím reformy veřejného zdraví, posílení prevence, digitální transformace a inovací.

Více souvisejících

Zdravotnictví lékaři ministerstvo zdravotnictví Školství

Aktuálně se děje

před 52 minutami

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

Více lékařů a zdravotníků pro české zdravotnictví. Programy nesou první výsledky

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací děkanů lékařských fakult ČR vyhodnotilo výsledky dlouhodobých programů na podporu vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Oba programy podle hodnocení úspěšně plní svůj účel a zapojené školy naplňují stanovené závazky. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Sucho, ilustrační fotografie.

První kroky koalice pro boj se suchem. Mají se vytipovat nejkritičtější místa

Ve Strakově akademii se v pondělí sešla na prvním zasedání obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Jednala o navýšení prostředků na financování opatření proti suchu a o naplňování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027. Premiér po jednání zdůraznil, že ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem sestaví mapu míst, která jsou suchem zasažena nejvíce. Zároveň byla na pondělí 24. srpna svolána Ústřední komise pro sucho. 

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 15 hodinami

včera

včera

Plavání

Vynikající Seemanová s Knedlou. Z vydařeného ME v plavání si oba vezou domů zlato

Úspěšné léto českých sportovců pokračuje. Po tenistce Lindě Noskové (Wimbledon), šermíři Aleanderu Choupenitchovi  a motocyklistovi Filipu Salačovi zažili zlatý úspěch další z nich. Konkrétně jde o plavce Barboru Seemanovou a Miroslava Knedlu, kteří se rozhodně neztratili na své letošní vrcholné akci v podobě mistrovství Evropy v plavání v Paříži. Barbora Seemanová potvrdila dobře načasovanou formu v závodě na 200 metrů volným způsobem, kterou ovládla. Její reprezentační kolega Miroslav Knedla pak triumfoval v závodě na 50 m znakem. Zatímco Seemanová si ve svém finále vylepšila svůj osobní rekord o 74 setin na 1:54,38 sekundy, tak také Knedla vylepšil rekord a to ten český, když zaplaval čas 24,11. Celkově

včera

Vláda schválila koridory rychlovlaků na území Prahy

Vláda na pondělním zasedání schválila Dílčí územní rozvojový plán (DÚRP) VRT PRAHA, který vymezuje koridory pro vysokorychlostní trať na území hlavního města. Jde o významný krok v přípravě nové železniční infrastruktury, která má zvýšit kapacitu pražského železničního uzlu a vytvořit podmínky pro budoucí provoz vysokorychlostních vlaků.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy