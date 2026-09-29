Zelenskyj varoval svět před prohlubující se spoluprací mezi Ruskem, Severní Koreou a Íránem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval mezinárodní společenství před prohlubující se vojenskou spoluprací mezi Ruskem, Severní Koreou a Íránem. Podle poznatků ukrajinských zpravodajských služeb se Moskva aktivně připravuje na přijetí dalších severokorejských vojenských jednotek. Ruská strana navíc využívá své satelitní kapacity k podpoře vojenských úderů prováděných íránským režimem a jemu nakloněnými skupinami na Blízkém východě. Ukrajinský lídr zdůraznil, že toto trojstranné partnerství představuje vážnou hrozbu, která výrazně přesahuje hranice evropského kontinentu.
Podle informací webu Kyiv Post od ukrajinských úřadů se Rusko snaží do svých válečných operací začlenit dalších třicet tisíc severokorejských vojáků. Přípravy infrastruktury pro přijetí tohoto personálu probíhají v ruské Voroněžské oblasti již od června. Pchjongjang se kromě vyslání živé síly chystá ruské armádě dodat také další odpalovací zařízení pro balistické rakety. Severokorejský režim tak pokračuje v masivní materiální i lidské podpoře ruského válečného úsilí.
Zelenskyj zdůraznil, že spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem má zásadní dopad na bezpečnostní situaci v celém asijském regionu. Rusko pomáhá Severní Koreji osvojit si vedení moderní války, zdokonalovat její zbraňové systémy a získávat reálné bojové zkušenosti z rozsáhlých konfliktů. Tyto získané znalosti a vylepšené technologie představují přímé nebezpečí pro všechny asijské státy, které se nacházejí v dosahu severokorejských raket. Ukrajina je podle slov svého prezidenta odhodlána těmto hrozbám aktivně čelit.
Severní Korea již od roku 2024 vyslala na podporu Ruska odhadem čtrnáct až patnáct tisíc vojáků, kteří působí především v Kurské oblasti. Pchjongjang navíc Moskvě dodal miliony kusů dělostřelecké a minometné munice, balistické rakety i raketomety dlouhého doletu. Zbraně severokorejské výroby jsou již přímo nasazovány na bojišti proti ukrajinským cílům. Podle ukrajinských zjištění použila ruská armáda severokorejskou balistickou raketu například při úderu na obec Radušne nedaleko Kryvého Rohu.
Zmíněný raketový útok v obci Radušne zasáhl běžný rodinný dům a vyžádal si životy dětí i jejich rodičů. Zelenskyj v této souvislosti uvedl, že spojenectví mezi Moskvou a Pchjongjangem funguje výhradně za účelem dodávek raket, rozmístění cizích vojsk u evropských hranic a zabíjení ukrajinských obyvatel. Ukrajinský prezident proto pověřil domácí zpravodajské služby, aby veškeré získané informace o této spolupráci předávaly mezinárodním partnerům.
Stejný postup předávání zpravodajských poznatků zahraničním spojencům se týká také ruské podpory íránskému režimu. Ukrajinské orgány zaznamenaly, že ruské průzkumné satelity provádějí intenzivní sledování států v Perském zálivu a tamních amerických vojenských objektů. Získané satelitní snímky a data jsou následně předávány do Teheránu. Íránská strana tyto podklady využívá jak k plánování nadcházejících úderů, tak k následnému vyhodnocování způsobených škod.
Jako konkrétní příklad uvádí ukrajinská strana období mezi devatenáctým a dvacátým červencem, kdy se ruské satelity zaměřily na čtyři klíčové letecké základny na Blízkém východě. Dvě z těchto sledovaných základen se nacházejí v Bahrajnu, jedna v Jordánsku a jedna v Kuvajtu. Zelenskyj v této souvislosti upozornil, že agresor se vždy snaží nacházet nové způsoby, jak zhoršit bezpečnostní situaci a šířit konflikt do dalších částí světa.
Ukrajinský prezident vyzval mezinárodní společenství k rozhodnému tlaku na Rusko a zdůraznil nutnost zastavení války. Přišel rovněž s příslibem, že jakmile bude Ukrajina schopna vyrábět vlastní rakety systému PAC-3, poskytne je na pomoc dalším zemím, které potřebují ochranu. V závěru svého vystoupení Zelenskyj zdůraznil, že odpovědnost za globální následky války nese nejen samotná Moskva, ale i každý aktér, který jí pomáhá konflikt prodlužovat.
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Zdroj: Libor Novák