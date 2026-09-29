Estonsko: Za žhářským útokem na obrannou společnost Milrem Robotics stojí ruské tajné služby

Estonský ministerský předseda Kristen Michal veřejně prohlásil, že za žhářským útokem na společnost Milrem Robotics stojí ruské tajné služby. Reagoval tak na vyjádření Kremlu, který jakákoli obvinění kategoricky odmítl. Estonský premiér zdůraznil, že se jeho země nenechá zastrašit a na kroky Moskvy odpoví ještě větší podporou napadené Ukrajiny. Podle šéfa estonského kabinetu je tento incident součástí širší ruské kampaně zaměřené na oslabení evropské jednoty.
Požár v objektu obranné firmy Milrem Robotics v tallinnské čtvrti Lasnamäe vypukl v noci na patnáctého srpna. Na místo okamžitě dorazily záchranné složky, kterým se oheň podařilo velmi rychle dostat pod kontrolu. Podle oficiálních informací nebyly v důsledku požáru ohroženy žádné lidské životy. Vyšetřovatelé však od počátku pracovali s verzí, že se jednalo o úmyslně založený požár.
Na základě vyšetřování estonské vnitřní bezpečnostní služby dospěly úřady k závěru, že šlo o sabotáž objednanou z Ruska. Výrobce obranných technologií Milrem Robotics je známý mimo jiné tím, že dodává na Ukrajinu bezposádková pozemní vozidla. Estonské ministerstvo zahraničí si v reakci na zjištění bezpečnostních složek předvolalo ruského diplomata. Zástupci estonské vlády označili takové jednání na svém území za zcela nepřijatelné a neodpovědné.
Zadržení podezřelých osob proběhlo krátce po samotném incidentu na území sousedního státu. V Lotyšsku byli sedmnáctého a osmnáctého srpna zatčeni tři podezřelí, z nichž dva byli lotyšskými občany. Během domovních prohlídek na lotyšském území policisté zabavili řadu datových nosičů a předmětů určených k založení požáru. Všechny tři zadržené osoby byly v polovině září vydány k trestnímu stíhání do Estonska.
Podle estonských úřadů jsou všichni přímí vykonavatelé útoku v současné době ve vazbě a nepředstavují žádnou další hrozbu. Probíhající trestní řízení se nyní soustředí na detailní rozkrytí celého řetězce zakázky a komunikace s ruskými řídícími orgány. Estonská vláda vyjádřila plnou důvěru ve zjištění svých zpravodajských služeb a vyšetřovatelů. Podle dosavadních zjištění pomohla k rychlému zásahu i všímavost jednoho z místních obyvatel.
Kreml reakci Estonska odmítl a veškerá nařčení ze zapojení do žhářského útoku označil za nepodložená. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že estonská obvinění nemají žádný reálný základ a postrádají jakoukoli logiku. Ruská strana podle jeho slov nemůže taková prohlášení brát vážně a nebude na ně podrobněji reagovat. Peskov tato slova řekl na tiskové konferenci v reakci na dotazy novinářů.
Estonský premiér Kristen Michal však zdůraznil, že ruské popírání na postoji jeho vlády nic nemění. Uvedl, že reakcí Estonska bude posílení domácí bezpečnosti, zvýšení tlaku na Ruskou federaci a intenzivnější pomoc Ukrajině. K prohlášení se připojil i estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna, který potvrdil záměr zpřísnit sankce. Estonsko chce společně se svými evropskými spojenci dále omezovat možnost cestování ruských občanů do Evropy.
Celý incident je podle estonských představitelů příkladem takzvaných hybridních akcí, kterým čelí i další členské státy Severoatlantické aliance. Zástupci pobaltské země připomněli, že Estonsko je pro cizí zpravodajské služby velmi složitým prostředím pro provádění podobných operací. Podobným nepředvídaným akcím se podle estonských orgánů daří v mnoha případech zabránit ještě před jejich uskutečněním. Vyšetřování přesných okolností útoku v Tallinnu nadále pokračuje.
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Zdroj: Libor Novák