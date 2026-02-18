Evropa volá po jaderných zbraních stále víc. Další země nabídla své území k jejich umístění

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna prohlásil, že jeho země je otevřená možnosti umístit na svém území jaderné zbraně spojenců, pokud to Severoatlantická aliance vyhodnotí jako nezbytné. V rozhovoru pro stanici ERR zdůraznil, že Evropa by neměla vylučovat nadnárodní jaderné odstrašování v rámci NATO. Tallinn podle něj nemá žádnou doktrínu, která by rozmístění těchto zbraní v souladu s obrannými plány aliance zakazovala.
Tsahkna zároveň potvrdil, že estonská zahraniční politika zůstává neměnná a země hodlá i nadále vyvíjet tlak na Rusko. Prioritou Estonska zůstává podpora Ukrajiny a obnova její územní celistvosti. Tato vyjádření přicházejí v době, kdy se v Evropě stále častěji otevírá otázka posílení vlastní jaderné bezpečnosti a obranných kapacit kontinentu.
V rámci evropské debaty o jaderném odstrašování se dříve objevily informace, že Francie zvažuje rozmístění svých zbraní na území spojenců jako možnou náhradu za americký jaderný arzenál v Evropě. Prezident Emmanuel Macron v této souvislosti zahájil strategické diskuse o ochraně celého kontinentu prostřednictvím francouzských odstrašujících prostředků. O společném postupu v této oblasti jednají také představitelé Německa a Francie.
Současná diskuse o vytvoření vlastních evropských jaderných kapacit, které by doplňovaly ty americké, souvisí s klesající důvěrou v bezpečnostní záruky Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Některé evropské země tyto debaty veřejně podporují. Podobně se vyjádřil i polský prezident Karol Nawrocki, podle něhož by Polsko mělo vyvinout vlastní jaderné zbraně, neboť se země nachází na pokraji ozbrojeného konfliktu.
Související
Jaderné zbraně rezonují Evropou. Polsko zvažuje vlastní, Německo o nich jedná s Francií
Macron na MSC: Nastal čas, aby Evropa uvažovala o vlastních jaderných zbraních
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Schillerová představila podrobný koncept systému EET 2.0
před 1 hodinou
Evropa volá po jaderných zbraních stále víc. Další země nabídla své území k jejich umístění
před 2 hodinami
Žádné jídlo, žádná ropa. Trumpova blokáda odřízla Kubu od světa
před 3 hodinami
Trump vyvíjí na Kyjev nepřiměřený tlak, na Rusko ne, prohlásil Zelenskyj
před 3 hodinami
Tropická nemoc způsobující nesnesitelné bolesti se nyní může šířit ve většině Evropy, odhalili vědci
před 4 hodinami
Rozhovory zaměřené na ukončení války na Ukrajině přinesly významný pokrok, tvrdí Witkoff
před 5 hodinami
Počasí: Teploty budou dál klesat, naměříme až -12 stupňů
včera
Další dohra Epsteinových spisů: Firmy bývalé členky britské královské rodiny míří do likvidace
včera
Znepokojivý průzkum: Pětina Evropanů by uvítala diktaturu
včera
Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo
včera
Nejlepší český biatlonový výsledek na Hrách. Mužská štafeta vybojovala šesté místo
včera
Byla to zase fuška. Postup do čtvrtfinále je sice v kapse, ale Češi musí před Kanadou leccos zlepšit
včera
Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti
včera
Rusku se nelíbí zabavování stínové flotily. Pohrozilo Evropě nasazením válečného námořnictva
včera
Amerika truchlí. Na Jesseho Jacksona vzpomíná Trump, Biden i Harrisová
včera
Začalo další klíčové jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Průlom se neočekává
včera
Zemřel bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Jeden z nejvýznamnějších politiků a přítel Luthera Kinga
včera
Online fakturace jako cesta k úspěšnému podnikání: Jak na papírování bez stresu
včera
Druhé kolo jaderných rozhovorů mezi Íránem a Spojenými státy trvalo pouze čtyři hodiny
včera
Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý vydal doporučení, které může zásadně ovlivnit další osud dvou nejvýše postavených politiků země. Členové výboru se v tajném hlasování usnesli, že nedoporučují Poslanecké sněmovně vydat premiéra Andreje Babiše (ANO) ani předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) k trestnímu stíhání.
Zdroj: Libor Novák