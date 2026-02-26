Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá

Severokorejský diktátor Kim Čong-un vyjádřil záměr rozšířit jaderný arzenál a vyzval Washington, aby respektoval jadernou sílu jeho země. Podle Kima spolu mohou Severokorejci a Američané vycházet, pokud Bílý dům akceptuje, že Pchjongjang si ponechá jaderné zbraně. Informovala o tom BBC.
Diktátor, jenž nejnovější výroky pronesl na stranickém kongresu, tak podle BBC pootevřel dveře pro případná jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jenž se v dubnu chystá na návštěvu Číny.
Kim prohlásil, že pokud bude Washington respektovat jadernou pozici KLDR, jak je uvedena v ústavě, a odstoupí od nepřátelské politiky, pak není důvod, proč by spolu obě země nemohly dobře vycházet. Budoucnost vztahů mezi státy podle jeho slov zcela závisí na americkém přístupu. Pchjongjang je připraven na mírové soužití i permanentní konfrontaci.
Severokorejský vůdce zmínil i sousední Jižní Koreu. "Dokud se Jižní Korea nemůže vyhnout geopolitickým podmínkám spojeným s hranicí s námi, jediný způsob, jak žít bezpečně, je vzdát se všeho, co se nás týká, a nechat nás na pokoji," vzkázal.
Kim také zdůraznil důležitost severokorejského jaderného programu. "Budeme se soustředit na projekty, abychom zvýšili počet jaderných zbraní," přislíbil straníkům. Podle stáních médií došlo v poslední době k "radikálnímu zlepšení" prostředků sloužících k odstrašení nepřítele.
Podle institutu Stockholm International Peace Research Institute disponovala Severní Korea v loňském roce přibližně padesáti jadernými hlavicemi a materiálem, který by posloužil k výrobě dalších čtyřiceti hlavic.
Související
Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž
"Spojenectví jsme upevnili prolitou krví." Kim Čong-un zaslal Putinovi novoroční blahopřání
Kim Čong-un , Severní Korea (KLDR) , Jaderné zbraně , Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Jižní Korea
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat
před 1 hodinou
Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá
před 2 hodinami
Autonehoda vozu s Klempířem se vyřešila na místě. Viníkem je řidič ministra
před 2 hodinami
Pokrovsk padl, míní experti. Rusové věří v další postup, má to ale háček
před 3 hodinami
Muž, jenž způsobil manévry v Havířově, se sám zastřelil. Zbraň měl legálně
před 4 hodinami
Přestřelka na moři. Kubánci zastřelili čtyři lidi ze člunu registrovaného v USA
před 5 hodinami
Zemřel Jiří Valenta, někdejší klávesista legendární kapely Olympic
před 6 hodinami
Počasí v Česku může ovlivnit zajímavý jev. Jisté to ještě není
včera
Pavel odcestoval do zahraničí. Do práce se vrátí po víkendu
včera
Ústavní soud posvětil snížení důchodů představitelům minulého režimu
včera
Orbán se pustil do Kyjeva a zmínil údajnou hrozbu pro maďarskou energetiku
včera
Napadená taxikářka ze Šumperka podlehla zraněním v nemocnici
včera
Českého lva letos doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka
včera
Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů
včera
Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život
včera
Fico opět kritizuje Kyjev. Dodávky ropy na Slovensko se obnoví až v březnu
včera
Japonsko odhalilo, kdy nasadí rakety na ostrově u Tchaj-wanu
včera
Policie chce vědět, co se na svahu stalo. Hledají se svědci tragédie v Harrachově
včera
Britská policie ukončila činnost v někdejším sídle bývalého prince Andrewa
včera
Jarní počasí začíná úřadovat. Meteorologové nastínili výhled na měsíc dopředu
Běží poslední dny meteorologické zimy, která skončí o nadcházejícím víkendu. V neděli pak začne meteorologické jaro. Z nejnovějšího výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tak vyplývá, jaký bude začátek jara.
Zdroj: Jan Hrabě