Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá

Lucie Podzimková

26. února 2026 12:12

Kim Čong-Un
Kim Čong-Un Foto: Vladimir Smirnov/TASS

Severokorejský diktátor Kim Čong-un vyjádřil záměr rozšířit jaderný arzenál a vyzval Washington, aby respektoval jadernou sílu jeho země. Podle Kima spolu mohou Severokorejci a Američané vycházet, pokud Bílý dům akceptuje, že Pchjongjang si ponechá jaderné zbraně. Informovala o tom BBC

Diktátor, jenž nejnovější výroky pronesl na stranickém kongresu, tak podle BBC pootevřel dveře pro případná jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jenž se v dubnu chystá na návštěvu Číny. 

Kim prohlásil, že pokud bude Washington respektovat jadernou pozici KLDR, jak je uvedena v ústavě, a odstoupí od nepřátelské politiky, pak není důvod, proč by spolu obě země nemohly dobře vycházet. Budoucnost vztahů mezi státy podle jeho slov zcela závisí na americkém přístupu. Pchjongjang je připraven na mírové soužití i permanentní konfrontaci.

Severokorejský vůdce zmínil i sousední Jižní Koreu. "Dokud se Jižní Korea nemůže vyhnout geopolitickým podmínkám spojeným s hranicí s námi, jediný způsob, jak žít bezpečně, je vzdát se všeho, co se nás týká, a nechat nás na pokoji," vzkázal. 

Kim také zdůraznil důležitost severokorejského jaderného programu. "Budeme se soustředit na projekty, abychom zvýšili počet jaderných zbraní," přislíbil straníkům. Podle stáních médií došlo v poslední době k "radikálnímu zlepšení" prostředků sloužících k odstrašení nepřítele. 

Podle institutu Stockholm International Peace Research Institute disponovala Severní Korea v loňském roce přibližně padesáti jadernými hlavicemi a materiálem, který by posloužil k výrobě dalších čtyřiceti hlavic. 

