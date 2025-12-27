"Spojenectví jsme upevnili prolitou krví." Kim Čong-un zaslal Putinovi novoroční blahopřání

Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj
Severokorejský vůdce Kim Čong-un zaslal Vladimiru Putinovi novoroční poselství, v němž vyzdvihl spojenectví obou zemí upevněné společně prolitou krví. Kim označil rok 2025 za přelomový pro bilaterální vztahy, což jen potvrzuje dřívější přiznání Pchjongjangu o nasazení severokorejských vojáků a jejich ztrátách v bojích na ruské straně.

Zatímco se diplomaté připravují na nedělní klíčovou schůzku Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem na Floridě, Kyjev se v sobotu brzy ráno stal terčem dalšího masivního útoku. Metropolí otřáslo několik silných výbuchů a oblohu rozzářily záblesky po dopadech balistických raket a dronů. Starosta Vitalij Kličko vyzval obyvatele k setrvání v krytech, zatímco ukrajinské letectvo vyhlásilo letecký poplach pro celé území státu kvůli pohybu dalších střel.

Moskva v souvislosti s chystanými mírovými rozhovory obvinila Evropskou unii ze snahy o jejich sabotáž. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že Brusel se pokouší torpédovat rodící se dohodu, která se podle něj výrazně liší od původních bodů projednávaných mezi USA a Ruskem. Rjabkov zdůraznil, že jakýkoli konečný dokument musí zůstat v mezích, které si vytyčili Trump a Putin během svého srpnového setkání na Aljašce.

Prezident Zelenskyj mezitím upozornil na novou nebezpečnou taktiku ruské armády, která k útokům využívá území sousedního Běloruska. Podle ukrajinské rozvědky instalují Rusové naváděcí techniku a antény přímo na střechy civilních pětipatrových domů v běloruských obcích poblíž hranic. Tato zařízení pak pomáhají navádět útočné drony Šáhed na cíle v západních částech Ukrajiny, přičemž Rusko tímto způsobem vědomě riskuje životy běloruských civilistů.

Situace v Bělorusku vyvolává obavy i mezi americkými experty, kteří na základě satelitních snímků upozornili na možnou přítomnost nových ruských střel Orešnik. Analýza snímků z bývalé letecké základny u města Kričev ukazuje na spěšnou výstavbu strategického objektu, který zahrnuje i vojenské překladiště chráněné bezpečnostními ploty. Vědci jsou si na devadesát procent jistí, že zde budou umístěny mobilní odpalovací zařízení pro tyto hypersonické střely schopné nést jaderné hlavice.

Přímo na frontě pak ruské ministerstvo obrany ohlásilo dobytí vesnice Kosivceve v Záporožské oblasti. Podle Moskvy se jedná o území o rozloze více než 23 kilometrů čtverečních, které má ruským silám sloužit jako základna pro další ofenzivní operace směrem na město Huljajpole. Ruská armáda zde intenzivně využívá drony k tomu, aby zabránila přísunu čerstvých ukrajinských posil do této strategicky důležité oblasti.

Diplomatický i vojenský tlak se tak stupňuje v očekávání, zda nedělní floridské rozhovory přinesou reálnou šanci na příměří, nebo zda bude konflikt i nadále eskalovat. Evropští lídři se obávají, že by se dohoda mohla zrodit bez jejich přímé účasti, což jen zvyšuje nervozitu v Bruselu i v Kyjevě. Každopádně závěr roku 2025 ukazuje, že cesta k míru bude vyžadovat mnohem víc než jen ochotu k jednání u kulatého stolu.

Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří

