Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10

David Holub

7. února 2026 17:37

Olympiáda, ilustrační foto
Olympiáda, ilustrační foto Foto: Pixabay

Pětadvacáté Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou po pátečním zahájení a zapálení dvou olympijských ohňů již v plném proudu. Do akce tak šli po smíšené curlingové dvojici a hokejistkách i další čeští olympionici. Mezi prvními se představil alpský lyžař Jan Zabystřan, který české fanoušky před hrami navnadil senzačním předvánočním vítězstvím v super-G ve Val Gardeně. Jenže super-G přijde na olympiádě na řadu později, v sobotu dopoledne se nejprve postavil na start sjezdu. Ten ovládli Švýcaři a Italové, Zabystřan skončil na 24. místě, čímž si tak vylepšil své olympijské maximum. Další české vlaječky byly k vidění ve skiatlonu, kde se mimo jiné představila i Kateřina Janatová, která podle svých slov zajela nejlepší závod v životě, když skončila sedmá.

První cenné kovy na těchto Hrách se rozdávaly na svahu v Bormiu, kde se jel sjezd. Ten ovládli spolu s domácími Italy i Švýcaři. Ten nejlepší z nich Franjo von Allmen předvedl o dvacet setin lepší než druhý Ital Giovanni Franzoni a o 50 setin než třetí Dominic Paris. Tato italská legenda se účastní již svých pátých Her, nicméně právě v sobotu získal svoji první olympijskou medaili. Těsně za stupni vítězů se umístil další ze Švýcarů Marco Odermatt, jenž pro změnu na první místo ztratil sedm desetin.

„Je to jak v nějakém filmu. Nedokážu vyjádřit, co to pro mě znamená. Budu to asi pár dnů zpracovávat. Ale člověk si každopádně nemůže na olympiádě přát nic lepšího,“ nechal se slyšet Von Allmen v pozávodním rozhovoru.

To jiný a ještě větší švýcarská hvězda Odermatt se tak musel spokojit s nepopulární bramborovou medailí. „Věděl jsem, že když někdo předvede dokonalou jízdu, tak to bude těžké vyhrát. Ale s medailí jsem počítal. Přitom jsem se cítil na lyžích dobře, byla to povedená jízda. Nevím, co bych změnil, kdybych mohl. Prostě jsem nebyl dost rychlý,“ komentoval svůj výkon.

V pořadí až jako třiadvacátý závodník se dostal na svah jediný český reprezentant v tomto závodě Jan Zabystřan. Přestože ze záběrů nebylo poznat, že by snad během své jízdy udělal nějakou výraznou chybu, od začátku se mu navyšovala ztráta na nejlepší a nakonec tak protnul pomyslnou cílovou páskou se ztrátou dvou minut 78 vteřin. Jakkoli 24. místo může vypadat jako neúspěch, pro Zabystřana se jedná o nejlepší výsledek pod olympijskými kruhy, pod nimiž se ukázal potřetí.

Česko má na hrách první umístění v TOP 10

Výrazně se z českých olympioniků na úvod Her ukázala běžkyně na lyžích Kateřina Janatová, která po dojetí skiatlonového závodu mluvila o svém nejlepším závodě v životě. Není divu, její sedmé místo je jistě skvělým výsledkem.

Od počátku závodu – a zvlášť po pádu závodnice se startovním číslem 1 Jessie Digginsové z USA – bylo jasné, že o vítězství se poperou především Seveřanky Ebba Anderssonová a Frida Karlssonová ze Švédska a Astrid Slindová z Norska. V polovině závodu měli dostatečný náskok před zbytkem startovního pole a ještě před výměnou lyží všem dokázaly upláchnout. Postupem času bylo na třetí Norce vidět, že jí ubývají síly s že na Švédky mít nebude. Nejlépe si pak síly naopak rozložila Frida Karlssonová, která unikla i své krajance a ani jí tak už nedala šanci ji dostihnout. Do cíle dorazila se švédskou vlajkou v ruce s náskokem jednapadesáti vteřin.

Kateřina Janatová od začátku jela skvěle, měla výtečně připravené lyže a i proto byla po celou dobu závodu k vidění v elitní desítce. Chvílemi to vypadalo, že by mohla zabojovat o rozšířené pódium, tedy o umístění do 6. místa. Nakonec ale z toho bylo i tak vynikající 7. místo. Na švédskou vítězku ztratila dvě minuty třináct vteřin.

I tak se ale v jejím případě jednalo o nejlepší umístění na jakékoli vrcholné mezinárodní akci. „Nejlepší závod kariéry. Jelo se mi výborně, měla jsem skvělé lyže. Zkoušela jsem to dojet ve skateové části, posledních šest kilometrů jsem jela sama. Jsem naprosto spokojená, skiatlon jsem přitom dlouho neměla ráda. Skvělý vstup do olympiády, spadne ze mě stres a pojede se mi ještě lépe,“ říkala rozzářeně do mikrofonu ČT sport po závodě.

Dalšími Češkami v konečném pořadí tohoto závodu byly Sandra Schützová na 32. místě, Barbora Havlíčková na 39. místě a debutantka na olympijský hrách Anna Milerská na 51. místě.

před 4 hodinami

Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů

Související

Zacha byl součástí vítězného týmu z MS 2024.

Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík

Trenérský tým v čele s Radimem Rulíkem bude muset provést ještě před začátkem olympijského hokejového turnaje v Miláně změnu v kádru hokejistů. To proto, že nebude moct počítat s jednou z posil z kanadsko-americké NHL a mistrem světa z roku 2024, útočníkem Pavlem Zachou. Hráč Bostonu má blíže nespecifikované zranění v horní části těla a bude muset být nahrazen útočníkem pražské Sparty Filipem Chlapíkem.
Martina Sáblíková

Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů

Během sobotního olympijského programu patřil rychlobruslařský závod na 3000 metrů k hlavním tahákům z pohledu českých fanoušků. Ovšem hned v úvodu prvního soutěžního dne přišla z české olympijské výpravy zpráva, kterou nikdo z českých fanoušků rozhodně nechtěl slyšet. Na olympijské tříkilometrové trati se totiž nepředstaví kvůli nemoci loučící se česká legenda Martina Sáblíková. Potvrdily se tak už páteční obavy poté, co tehdy byla zvěčněna zabalená pod peřinou.

Více souvisejících

Olympijské hry 2026 olympiáda

Aktuálně se děje

před 39 minutami

Olympiáda, ilustrační foto

Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10

Pětadvacáté Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou po pátečním zahájení a zapálení dvou olympijských ohňů již v plném proudu. Do akce tak šli po smíšené curlingové dvojici a hokejistkách i další čeští olympionici. Mezi prvními se představil alpský lyžař Jan Zabystřan, který české fanoušky před hrami navnadil senzačním předvánočním vítězstvím v super-G ve Val Gardeně. Jenže super-G přijde na olympiádě na řadu později, v sobotu dopoledne se nejprve postavil na start sjezdu. Ten ovládli Švýcaři a Italové, Zabystřan skončil na 24. místě, čímž si tak vylepšil své olympijské maximum. Další české vlaječky byly k vidění ve skiatlonu, kde se mimo jiné představila i Kateřina Janatová, která podle svých slov zajela nejlepší závod v životě, když skončila sedmá.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Zacha byl součástí vítězného týmu z MS 2024.

Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík

Trenérský tým v čele s Radimem Rulíkem bude muset provést ještě před začátkem olympijského hokejového turnaje v Miláně změnu v kádru hokejistů. To proto, že nebude moct počítat s jednou z posil z kanadsko-americké NHL a mistrem světa z roku 2024, útočníkem Pavlem Zachou. Hráč Bostonu má blíže nespecifikované zranění v horní části těla a bude muset být nahrazen útočníkem pražské Sparty Filipem Chlapíkem.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Martina Sáblíková

Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů

Během sobotního olympijského programu patřil rychlobruslařský závod na 3000 metrů k hlavním tahákům z pohledu českých fanoušků. Ovšem hned v úvodu prvního soutěžního dne přišla z české olympijské výpravy zpráva, kterou nikdo z českých fanoušků rozhodně nechtěl slyšet. Na olympijské tříkilometrové trati se totiž nepředstaví kvůli nemoci loučící se česká legenda Martina Sáblíková. Potvrdily se tak už páteční obavy poté, co tehdy byla zvěčněna zabalená pod peřinou.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj

V únoru uplynou čtyři roky od začátku války na Ukrajině, kterou se nadále snaží ukončit americký prezident Donald Trump. Podle nejnovějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tlačí Washington na Kyjev i na Moskvu, aby konflikt skončil do začátku nadcházejícího léta.

před 5 hodinami

Ilustrační fotografie.

ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat

Snowboardistovi Jakubu Hronešovi se nepovedlo postoupit z kvalifikace do hlavního závodu v big airu, který je na programu v sobotu večer. Z celkového třicetičlenného startovního pole totiž skončil český reprezentant až jako osmadvacátý s tím, že na postupovou dvanáctku nakonec ztratil 77 bodů. Za dva lepší skoky, které předvedl, dostal od rozhodčích celkovou známku 86,00.

před 5 hodinami

Jan Lipavský

Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování

Epsteinova kauza se stane tématem i v české politice. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) v této věci interpeloval premiéra Andreje Babiše (ANO). Česko by podle Lipavského mělo prověřit možné působení Epsteinovy sítě u nás a zjistit, zda zde nejsou nějaké oběti sexuálního delikventa. 

před 6 hodinami

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

Olympiáda začala. Slavnostní zahájení nabídlo silné okamžiky i propojení se čtyřmi středisky

Po mnoha slavnostních ceremoniálech z předešlých her si člověk možná říká, že organizátoři už nemají diváky po celém světě čím překvapit a učinit na nich cokoli historického, díky čemuž by si danou olympiádu člověk na první dobrou pamatoval. Oproti posledním letním olympijským hrám v Paříži se jednalo o střídmé zahájení bez velkých kontroverzí a s tradičním představením všeho, co k pořadatelské zemi patří. Poprvé zahájení nabídlo synchronizované propojení se čtyřmi olympijskými středisky najednou a mezi vrcholy patřily výstupy Mariah Carey či Andrey Bocelliho.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

Jana Brejchová

Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová

Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová. O jejím úmrtí informovala její dcera, rovněž známá herečka Tereza Brodská. Poslední období svého života strávila umělkyně v léčebně dlouhodobě nemocných v Motole, kam se uchýlila poté, co se kvůli vážnému neurologickému onemocnění musela stáhnout z veřejného dění.

včera

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

Falešný sníh a vykácené lesy. Miliardové arény pro pár týdnů slávy vytváří v Itálii olympijský přelud

Pierre de Coubertin, zakladatel moderních olympijských her, nebyl myšlence zimní olympiády zpočátku vůbec nakloněn. Téměř dvě desetiletí lobboval za letní hry, zatímco zimní sporty považoval za „zcela zbytečné“ a postrádající jakékoli užitečné uplatnění. Ačkoliv nakonec ustoupil a v roce 1924 se v Chamonix uskutečnil první týden zimních sportů, tehdy jej vnímal pouze jako jakýsi přívěsek k letním hrám v Paříži. Teprve později Mezinárodní olympijský výbor tuto událost zpětně označil za první oficiální zimní olympiádu.

včera

Íránští diplomaté se nechovají jako zástupci hroutícího se režimu. Věří, že Trump Teherán nesesadí

Írán sází na to, že Donald Trump nemá žádný konkrétní plán na změnu tamního režimu. Přestože je Teherán oslaben leteckými údery, sankcemi i vnitřními nepokoji, před rozhovory se Spojenými státy vystupuje překvapivě sebevědomě. Do pátečního vyjednávání vstoupil s maximalistickými požadavky, které se v podstatě neliší od jeho postojů před loňským izraelským útokem.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy