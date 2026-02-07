Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10

Pětadvacáté Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou po pátečním zahájení a zapálení dvou olympijských ohňů již v plném proudu. Do akce tak šli po smíšené curlingové dvojici a hokejistkách i další čeští olympionici. Mezi prvními se představil alpský lyžař Jan Zabystřan, který české fanoušky před hrami navnadil senzačním předvánočním vítězstvím v super-G ve Val Gardeně. Jenže super-G přijde na olympiádě na řadu později, v sobotu dopoledne se nejprve postavil na start sjezdu. Ten ovládli Švýcaři a Italové, Zabystřan skončil na 24. místě, čímž si tak vylepšil své olympijské maximum. Další české vlaječky byly k vidění ve skiatlonu, kde se mimo jiné představila i Kateřina Janatová, která podle svých slov zajela nejlepší závod v životě, když skončila sedmá.
První cenné kovy na těchto Hrách se rozdávaly na svahu v Bormiu, kde se jel sjezd. Ten ovládli spolu s domácími Italy i Švýcaři. Ten nejlepší z nich Franjo von Allmen předvedl o dvacet setin lepší než druhý Ital Giovanni Franzoni a o 50 setin než třetí Dominic Paris. Tato italská legenda se účastní již svých pátých Her, nicméně právě v sobotu získal svoji první olympijskou medaili. Těsně za stupni vítězů se umístil další ze Švýcarů Marco Odermatt, jenž pro změnu na první místo ztratil sedm desetin.
„Je to jak v nějakém filmu. Nedokážu vyjádřit, co to pro mě znamená. Budu to asi pár dnů zpracovávat. Ale člověk si každopádně nemůže na olympiádě přát nic lepšího,“ nechal se slyšet Von Allmen v pozávodním rozhovoru.
To jiný a ještě větší švýcarská hvězda Odermatt se tak musel spokojit s nepopulární bramborovou medailí. „Věděl jsem, že když někdo předvede dokonalou jízdu, tak to bude těžké vyhrát. Ale s medailí jsem počítal. Přitom jsem se cítil na lyžích dobře, byla to povedená jízda. Nevím, co bych změnil, kdybych mohl. Prostě jsem nebyl dost rychlý,“ komentoval svůj výkon.
V pořadí až jako třiadvacátý závodník se dostal na svah jediný český reprezentant v tomto závodě Jan Zabystřan. Přestože ze záběrů nebylo poznat, že by snad během své jízdy udělal nějakou výraznou chybu, od začátku se mu navyšovala ztráta na nejlepší a nakonec tak protnul pomyslnou cílovou páskou se ztrátou dvou minut 78 vteřin. Jakkoli 24. místo může vypadat jako neúspěch, pro Zabystřana se jedná o nejlepší výsledek pod olympijskými kruhy, pod nimiž se ukázal potřetí.
Česko má na hrách první umístění v TOP 10
Výrazně se z českých olympioniků na úvod Her ukázala běžkyně na lyžích Kateřina Janatová, která po dojetí skiatlonového závodu mluvila o svém nejlepším závodě v životě. Není divu, její sedmé místo je jistě skvělým výsledkem.
Od počátku závodu – a zvlášť po pádu závodnice se startovním číslem 1 Jessie Digginsové z USA – bylo jasné, že o vítězství se poperou především Seveřanky Ebba Anderssonová a Frida Karlssonová ze Švédska a Astrid Slindová z Norska. V polovině závodu měli dostatečný náskok před zbytkem startovního pole a ještě před výměnou lyží všem dokázaly upláchnout. Postupem času bylo na třetí Norce vidět, že jí ubývají síly s že na Švédky mít nebude. Nejlépe si pak síly naopak rozložila Frida Karlssonová, která unikla i své krajance a ani jí tak už nedala šanci ji dostihnout. Do cíle dorazila se švédskou vlajkou v ruce s náskokem jednapadesáti vteřin.
Kateřina Janatová od začátku jela skvěle, měla výtečně připravené lyže a i proto byla po celou dobu závodu k vidění v elitní desítce. Chvílemi to vypadalo, že by mohla zabojovat o rozšířené pódium, tedy o umístění do 6. místa. Nakonec ale z toho bylo i tak vynikající 7. místo. Na švédskou vítězku ztratila dvě minuty třináct vteřin.
I tak se ale v jejím případě jednalo o nejlepší umístění na jakékoli vrcholné mezinárodní akci. „Nejlepší závod kariéry. Jelo se mi výborně, měla jsem skvělé lyže. Zkoušela jsem to dojet ve skateové části, posledních šest kilometrů jsem jela sama. Jsem naprosto spokojená, skiatlon jsem přitom dlouho neměla ráda. Skvělý vstup do olympiády, spadne ze mě stres a pojede se mi ještě lépe,“ říkala rozzářeně do mikrofonu ČT sport po závodě.
Dalšími Češkami v konečném pořadí tohoto závodu byly Sandra Schützová na 32. místě, Barbora Havlíčková na 39. místě a debutantka na olympijský hrách Anna Milerská na 51. místě.
