Izraelská armáda povolala do služby 100 000 rezervistů. V dalších zvýší intenzitu útoků na Írán

Izraelská armáda v reakci na probíhající vojenské operace a eskalaci konfliktu s Íránem povolala do služby 100 000 rezervistů. Oficiální zástupci ozbrojených sil potvrdili, že tato rozsáhlá mobilizace má za cíl posílit strategické pozice země. Povolaní vojáci budou nasazeni především v jednotkách protivzdušné obrany, při zajišťování bezpečnosti hranic a v dalších klíčových sektorech, které jsou pro obranu státu nezbytné.
Rozhodnutí o mobilizaci přichází ve chvíli, kdy se region potýká s vlnou vzájemných útoků a rostoucím napětím. Izraelské úřady zdůraznily, že bezpečnostní opatření se neustále zpřísňují a vojenské operace budou i nadále pokračovat. Tento krok je přímou reakcí na aktuální hrozby, kterým Izrael čelí po sérii raketových úderů směřujících na jeho území.
Premiér Benjamin Netanjahu ve svém prohlášení, které natočil na střeše vojenského velitelství v Tel Avivu, uvedl, že intenzita útoků na Teherán se bude v nadcházejících dnech zvyšovat. Během jednání s ministrem obrany, náčelníkem generálního štábu a šéfem tajné služby Mossad vydal instrukce k pokračování kampaně. Podle Netanjahua nyní izraelské síly zasahují přímo srdce íránské metropole s rostoucí silou.
Izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že se jim během rozsáhlé vlny náletů podařilo zlikvidovat íránské bojové velitelství, kde se nacházeli operativci tamního režimu. Terčem útoků se stala řada strategických objektů, včetně základen Islámských revolučních gard (IRGC), zpravodajských ústředí a velitelských center íránského letectva. IDF deklarovala, že hodlá i nadále ničit vojenskou infrastrukturu a eliminovat představitele režimu všude, kde působí.
Do konfliktu se masivně zapojilo také americké vojsko. Centrální velitelství USA (Centcom) zveřejnilo informaci, že od zahájení kampaně zasáhlo již více než 1 000 íránských cílů. Mezi zasaženými objekty jsou řídicí a kontrolní centra, ústředí revolučních gard i základny jejich leteckých a vesmírných sil. Podle dostupných údajů se americké i izraelské letectvo zaměřují na desítky klíčových stanovišť po celém Íránu.
Kromě útoků na velitelství se IDF soustředí také na eliminaci íránských odpalovacích zařízení. Armáda zveřejnila další záběry z náletů na pozice balistických raket. Od začátku konfliktu bylo provedeno více než 30 samostatných operací zaměřených specificky na raketové systémy a sítě protivzdušné obrany. Cílem je v maximální možné míře omezit schopnost Íránu ostřelovat izraelské území.
Konflikt má vážné dopady i na diplomacii v regionu. Spojené arabské emiráty se rozhodly uzavřít své velvyslanectví v Teheránu a odvolat všechny své diplomaty včetně velvyslance. Tento krok je reakcí na íránské raketové útoky, které zasáhly i území SAE. Podle úřadů SAE si íránská odveta na jejich území vyžádala tři mrtvé a 58 zraněných.
Související
Při nové vlně útoků bylo zasaženo ústředí íránské státní televize. Internet v zemi prakticky nefunguje
Izrael shodil na Írán za 30 hodin 2000 bomb. Americká armáda nasadila stealth bombardéry B-2
Írán , Izrael , Izraelská armáda
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Izraelská armáda povolala do služby 100 000 rezervistů. V dalších zvýší intenzitu útoků na Írán
před 1 hodinou
Při nové vlně útoků bylo zasaženo ústředí íránské státní televize. Internet v zemi prakticky nefunguje
před 2 hodinami
Izrael shodil na Írán za 30 hodin 2000 bomb. Americká armáda nasadila stealth bombardéry B-2
před 3 hodinami
Politico: Írán po začátku útoku zoufale hledal pomoc v Moskvě. Dostal jen slovní podporu
před 4 hodinami
Při jediném úderu zemřelo 48 íránských lídrů, prohlásil Trump. Co bude dál ale nikdo neví, varuje exšéf CIA
před 4 hodinami
Írán chce vybrat nového vůdce do dvou dní. Svrhněte islámskou republiku, dokud můžete, vyzval Íránce Pahlaví
před 5 hodinami
Írán zaútočil na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Rakety k ní ale nedoletěly
před 6 hodinami
Írán bude po zabití Chameneího řídit tříčlenná rada, povede ji ajatolláh Alíréza Aráfí
před 6 hodinami
Konflikt v Íránu má tři scénáře vývoje, tvrdí Macinka. Kvůli Čechům v zahraničí svolal krizový štáb
před 7 hodinami
Írán vypálil rakety směrem ke Kypru, varuje Británie
před 8 hodinami
Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační letadla pro své občany, oznámil Babiš
před 8 hodinami
Írán zahájil další vlnu raketových útoků. Nad Abú Dhabí se ozývají silné exploze
před 8 hodinami
OBRAZEM: Tradiční Matějská pouť opět rozzářila pražské Výstaviště
před 9 hodinami
Co teď čeká Írán? Zemi povede vytvořená rada, čeká ji boj o přežití režimu
před 10 hodinami
„Nezapomeneme na 7. říjen.“ Izraelská armáda opět udeřila v srdci Teheránu, Írán slibuje pomstu
před 10 hodinami
Po smrti je nejen ajatolláh. Zahynula Chameneího dcera, zeť, vnouče a 40 íránských představitelů
před 12 hodinami
Írán zahájil rozsáhlou vlnu útoků napříč celým Blízkým východem
před 13 hodinami
Rozzuření Íránci se pokusili vtrhnout na americké velvyslanectví
před 14 hodinami
Počasí: Příští týden jarní teploty setrvají, bude až 15 stupňů
včera
Ajatolláh Alí Chameneí je po smrti
Americký prezident Donald Trump v sobotu večer potvrdil, že íránský nejvyšší vůdce, ajatolláh Alí Chameneí, byl zabit při rozsáhlém společném úderu Spojených států a Izraele. Trump tuto zprávu oznámil prostřednictvím své sociální sítě Truth Social, kde Chameneího označil za jednoho z nejhorších lidí v historii. Podle prezidenta je jeho smrt spravedlností nejen pro íránský lid, ale i pro Američany a občany mnoha dalších zemí.
Zdroj: Libor Novák