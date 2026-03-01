Írán bude po zabití Chameneího řídit tříčlenná rada, povede ji ajatolláh Alíréza Aráfí

Libor Novák

1. března 2026 15:26

Alíréza Aráfí
Írán oficiálně oznámil zřízení tříčlenné přechodné rady, která převzala správu státních záležitostí po zabití nejvyššího duchovního vůdce, ajatolláha Alího Chameneího. V neděli byl do tohoto dočasného orgánu jmenován ajatolláh Alíréza Aráfí, vlivný člen ústavního dozorčího orgánu. Spolu s ním radu tvoří úřadující prezident Masúd Pezeškiján a šéf soudní moci Gholám-Hosejn Mohsení-Edžeí.

Sedmašedesátiletý duchovní Aráfí je zároveň členem Rady dohlížitelů, která hraje klíčovou roli při budoucím výběru nového nejvyššího vůdce. Jeho jmenování do prozatímní rady potvrdila Rada pro určování zájmů režimu, což je mocný rozhodčí orgán v íránské mocenské struktuře. Tento krok má zajistit kontinuitu moci v zemi, která se ocitla v bezprecedentní krizi.

Podle článku 111 íránské ústavy bude tato přechodná rada řídit zemi do doby, než osmaosmdesátičlenné Shromáždění znalců zvolí nového nejvyššího vůdce. Chameneí stál v čele islámské republiky téměř 37 let a jeho sobotní zabití společnými silami Spojených států a Izraele vyvolalo zásadní otázky o budoucím směřování a stabilitě celého Íránu.

Ústava sice umožňuje správu země prostřednictvím rady, zároveň však ukládá Shromáždění znalců povinnost vybrat nového vůdce „co nejdříve“. Analytici naznačují, že íránská mocenská struktura je navržena tak, aby zabránila okamžitému kolapsu státu i v případě úmrtí nejvyšší figury. Přesto zůstává situace v Teheránu po posledních útocích extrémně napjatá.

Klíčovou roli v tomto přechodném období budou hrát také Islámské revoluční gardy (IRGC) a bezpečnostní šéf Alí Larídžání. Otázkou však zůstává, kde se nakonec ustálí skutečná rovnováha moci. Jelikož při sobotním útoku zahynul i vrchní velitel revolučních gard, elitní vojenská a ekonomická síla země je momentálně bez oficiálního nejvyššího velení.

Jako nejpravděpodobnější kandidát na uvolněný post v čele revolučních gard se v kruzích blízkých IRGC zmiňuje Ahmad Vahídí. Toho do funkce zástupce velitele jmenoval sám Chameneí teprve před dvěma měsíci. Očekává se, že nové jmenování proběhne v nejbližších dnech, aby byla zajištěna obranyschopnost země proti probíhajícím hrozbám.

Alí Larídžání, bývalý předseda parlamentu a strategický poradce, v neděli v médiích obvinil Spojené státy a Izrael ze snahy vydrancovat a rozbít Írán. Zároveň varoval vnitrostátní „separatistické skupiny“ před tvrdou reakcí, pokud by se pokusily využít současného chaosu k vlastní akci. Podle jeho slov dostanou mezinárodní utlačovatelé od íránského národa nezapomenutelnou lekci.

Íránské ministerstvo zahraničí v souvislosti se smrtí Chameneího ostře odsoudilo americké a izraelské údery, které přišly v době probíhajících diplomatických jednání. Útoky se odehrály právě v momentě, kdy Omán zprostředkovával rozhovory mezi Washingtonem a Teheránem o jaderném programu, přičemž poslední kolo vyjednávání skončilo v Ženevě teprve 26. února.

Ministr zahraničí Abbás Arákčí ve svém prohlášení zdůraznil, že cesta nastolená ajatolláhem Chameneím bude i nadále pokračovat. Mezitím se v Teheránu na náměstí Enghelab shromáždily tisíce lidí na provládní demonstraci. Írán také vyhlásil čtyřicetidenní období smutku za zabitého vůdce, zatímco z okolních zemí přicházejí zprávy o dalších explozích zaměřených na americké cíle.

V New Yorku bylo na dnešní večer svoláno mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Jednání, které začne ve 22:00 našeho času, iniciovala skupina zemí zahrnující Bahrajn, Kolumbii, Čínu, Rusko a Francii. Tato diplomatická aktivita následuje po ostrém vyjádření generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.

