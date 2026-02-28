Útok na Írán byl největší leteckou operací v historii Izraele. Mrtvých jsou stovky

Libor Novák

28. února 2026 19:41

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán
Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že v rámci masivní vlny současně vedených úderů na Írán shodila stovky kusů munice na přibližně 500 strategických cílů. Podle prohlášení Izraelských obranných sil (IDF) se útoky soustředily především na systémy protivzdušné obrany a odpalovací zařízení balistických raket ve středním a západním Íránu. Tato operace měla za cíl výrazně oslabit útočný potenciál teheránského režimu a jeho schopnost ohrožovat izraelské území.

Do koordinovaného úderu se zapojilo přibližně 200 stíhaček, což IDF označily za největší leteckou operaci v historii izraelského letectva. Úspěšné zasažení obranných systémů podle armády umožnilo další rozšíření vzdušné převahy nad íránským územím. Izraelské síly navíc potvrdily, že jejich operace v Íránu nadále pokračují, přičemž z Teheránu jsou v posledních hodinách hlášeny další silné exploze.

Podle analytika CNN Fareeda Zakarii nejsou tyto společné americko-izraelské údery zaměřeny na jadernou dohodu, ale jejich skutečným cílem je změna režimu v Teheránu. Zakaria upozorňuje, že prezident Donald Trump, který dříve sliboval ukončení zahraničních válek, nyní sází na svržení íránského vedení. Na rozdíl od předchozích konfliktů v Iráku či Afghánistánu však neplánuje pozemní invazi, ale doufá v kolaps režimu pomocí dálkových úderů.

Trumpovo odhodlání k vojenským intervencím vzrostlo po loňském bombardování íránských jaderných lokalit a nedávném dopadení venezuelského prezidenta, přičemž obě akce se obešly bez amerických obětí. Současný útok na Írán má však zcela jiný rozsah. Sám prezident varoval před pravděpodobností amerických ztrát, což může vyvolat odpor u jeho voličů, kteří hlasovali pro politiku izolacionismu.

Způsob, jakým byla operace zahájena, vyvolává v USA vlnu diskusí. Donald Trump útok nekonzultoval s Kongresem a neplánuje ani televizní projev k národu, aby své rozhodnutí vysvětlil. Místo toho využil video zveřejněné na sociálních sítích ve dvě hodiny ráno, aby Američany informoval, že spustil masivní ofenzivu. Tato absence tradičních politických postupů jen podtrhuje výjimečnost a riskantnost celé situace.

Íránské ministerstvo zahraničí útoky označilo za „otřesný akt agrese bez jakéhokoli důvodu“. Mluvčí ministerstva Ismáíl Baghaí obvinil Trumpovu administrativu, že se nechala zatáhnout do konfliktu, ze kterého bude těžit výhradně Izrael. Baghaí zdůraznil, že útok přišel v momentě, kdy probíhaly nadějné diplomatické procesy, a označil íránskou raketovou odvetu v regionu za legitimní právo na sebeobranu a ochranu suverenity.

Důsledky sobotních úderů jsou podle prvních zpráv tragické. Íránský Červený půlměsíc ústy svého mluvčího Mojtaby Khalediho oznámil, že při útocích dosud zahynulo 201 lidí. Dalších 747 osob utrpělo zranění. Údery zasáhly nevídaně rozsáhlé území, když byly hlášeny dopady ve 24 z celkových 31 íránských provincií, což potvrzuje plošný charakter izraelsko-americké operace.

Napětí v regionu dosahuje bodu varu a íránská strana varuje, že „vše je možné“. Mluvčí Baghaí uvedl, že Írán válku nevítá a byla mu vnucena, ale každý stát v regionu si nyní uvědomuje hrozbu, kterou izraelská agrese představuje.  

před 1 hodinou

Izraelské letectvo zahájilo další nálety na Írán. Exploze zní v Teheránu i u jaderné elektrárny

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Izraelské letectvo zahájilo další nálety na Írán. Exploze zní v Teheránu i u jaderné elektrárny

Západním Teheránem otřásly v sobotu večer další silné exploze. Agentura AFP s odvoláním na své zpravodajce v místě informovala o „sérii nových výbuchů“ v íránské metropoli. Podle íránské státní tiskové agentury IRNA jsou hlášeny útoky také z jihu země, konkrétně ze dvou čtvrtí v přístavním městě Búšehr, v jehož blízkosti se nachází íránská jaderná elektrárna.
Írán zasáhl základnu páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu

Blízký východ v plamenech. Íránské rakety dopadají na Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn, Izrael zahájil nové nálety

Íránské revoluční gardy (IRGC) podnikly v odvetě za útoky na íránská města údery proti čtyřem americkým základnám na Blízkém východě. Podle informací íránské státní tiskové agentury Fars byly terčem raketových útoků základny Al-Udeid v Kataru, Al-Salem v Kuvajtu a Al-Dhafra ve Spojených arabských emirátech. Zasažena byla také základna páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu.

Izrael Izraelská armáda Írán

před 35 minutami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

před 1 hodinou

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Aktualizováno před 2 hodinami

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump: Zaútočili jsme, protože Írán vyvíjí rakety schopné zasáhnout USA. Podle rozvědky to není pravda, tvrdí CNN

Americký prezident Donald Trump ve svém prvním vyjádření k sobotním vojenským úderům proti Íránu prohlásil, že Teherán vyvíjí rakety, které by „brzy mohly zasáhnout americkou vlast“. Toto tvrzení, které zaznělo ve videu na sociálních sítích i během úterního projevu o stavu Unie, však podle zdrojů stanice CNN není podloženo aktuálními poznatky amerických zpravodajských služeb.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Chameneí mohl být při útoku na Írán zabit, tvrdí Izrael. Teherán to popírá

Osud íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího zůstává po sobotních úderech nejasný a stává se ústředním bodem informační války. Izraelská televizní stanice Channel 12 s odvoláním na nejmenované zdroje uvedla, že Izrael aktuálně „vyhodnocuje“ možnost, že Chameneí byl při ranním útoku zabit. Podle stanice existuje pro tuto teorii stále více indicií.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Saúdská Arábie

Blízký východ je útoky „zděšen". Není to naše válka, vzkazuje

Ománský ministr zahraničí Bádr Albusajdí vyjádřil hluboké znepokojení nad násilím, které zachvátilo Blízký východ. Albusajdí, který v uplynulém měsíci působil jako zprostředkovatel nepřímých jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem, uvedl, že je zděšen tím, jak byla vážná diplomatická jednání opět podkopána. Ve svém prohlášení na sociálních sítích zdůraznil, že tato situace neslouží zájmům Spojených států ani světovému míru, a vyzval Washington, aby se nenechal vtáhnout hlouběji do konfliktu se slovy: „Toto není vaše válka.“

před 7 hodinami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

před 8 hodinami

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

První reakce na útoky v Íránu: Blízký východ se ocitá na pokraji katastrofy, varuje svět

Světoví lídři a mezinárodní organizace začínají reagovat na zprávy o úderech Spojených států a Izraele proti Íránu i na následnou odvetu Teheránu na Blízkém východě. Záběry ověřené stanicí CNN zachycují útok na komplex íránského ministerstva rozvědky v severní části Teheránu. Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallas označila současný vývoj za nebezpečný.

před 9 hodinami

Írán zasáhl základnu páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu

před 9 hodinami

Pákistánská armáda

Pákistán vyhlásil Afghánistánu válku. Spustil rozsáhlou operaci Spravedlivý hněv

Mezi Afghánistánem a Pákistánem propukl otevřený ozbrojený konflikt, který doprovází dělostřelecká palba a raketové útoky napříč jejich hornatou hranicí. Pákistánský ministr obrany Khawaja Asif prohlásil, že trpělivost jeho země „přetekla“, a vyhlásil svému sousedovi ovládanému Tálibánem „otevřenou válku“. Jde o vyvrcholení dlouhodobého napětí mezi jadernou mocností a zkušenými bojovníky Tálibánu.

před 10 hodinami

Izraelská armáda

Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump

Izraelské vojenské síly se připravují na rozsáhlou operaci, která by mohla trvat několik dní. Podle informací z izraelských zdrojů jsou údery naplánovány tak, aby v případě potřeby pokračovaly i v delším časovém horizontu. Podobnou připravenost potvrzuje i americká armáda, přičemž prezident Donald Trump označil probíhající útoky za masivní.

před 11 hodinami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

před 13 hodinami

