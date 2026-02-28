Útok na Írán byl největší leteckou operací v historii Izraele. Mrtvých jsou stovky

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že v rámci masivní vlny současně vedených úderů na Írán shodila stovky kusů munice na přibližně 500 strategických cílů. Podle prohlášení Izraelských obranných sil (IDF) se útoky soustředily především na systémy protivzdušné obrany a odpalovací zařízení balistických raket ve středním a západním Íránu. Tato operace měla za cíl výrazně oslabit útočný potenciál teheránského režimu a jeho schopnost ohrožovat izraelské území.
Do koordinovaného úderu se zapojilo přibližně 200 stíhaček, což IDF označily za největší leteckou operaci v historii izraelského letectva. Úspěšné zasažení obranných systémů podle armády umožnilo další rozšíření vzdušné převahy nad íránským územím. Izraelské síly navíc potvrdily, že jejich operace v Íránu nadále pokračují, přičemž z Teheránu jsou v posledních hodinách hlášeny další silné exploze.
Podle analytika CNN Fareeda Zakarii nejsou tyto společné americko-izraelské údery zaměřeny na jadernou dohodu, ale jejich skutečným cílem je změna režimu v Teheránu. Zakaria upozorňuje, že prezident Donald Trump, který dříve sliboval ukončení zahraničních válek, nyní sází na svržení íránského vedení. Na rozdíl od předchozích konfliktů v Iráku či Afghánistánu však neplánuje pozemní invazi, ale doufá v kolaps režimu pomocí dálkových úderů.
Trumpovo odhodlání k vojenským intervencím vzrostlo po loňském bombardování íránských jaderných lokalit a nedávném dopadení venezuelského prezidenta, přičemž obě akce se obešly bez amerických obětí. Současný útok na Írán má však zcela jiný rozsah. Sám prezident varoval před pravděpodobností amerických ztrát, což může vyvolat odpor u jeho voličů, kteří hlasovali pro politiku izolacionismu.
Způsob, jakým byla operace zahájena, vyvolává v USA vlnu diskusí. Donald Trump útok nekonzultoval s Kongresem a neplánuje ani televizní projev k národu, aby své rozhodnutí vysvětlil. Místo toho využil video zveřejněné na sociálních sítích ve dvě hodiny ráno, aby Američany informoval, že spustil masivní ofenzivu. Tato absence tradičních politických postupů jen podtrhuje výjimečnost a riskantnost celé situace.
Íránské ministerstvo zahraničí útoky označilo za „otřesný akt agrese bez jakéhokoli důvodu“. Mluvčí ministerstva Ismáíl Baghaí obvinil Trumpovu administrativu, že se nechala zatáhnout do konfliktu, ze kterého bude těžit výhradně Izrael. Baghaí zdůraznil, že útok přišel v momentě, kdy probíhaly nadějné diplomatické procesy, a označil íránskou raketovou odvetu v regionu za legitimní právo na sebeobranu a ochranu suverenity.
Důsledky sobotních úderů jsou podle prvních zpráv tragické. Íránský Červený půlměsíc ústy svého mluvčího Mojtaby Khalediho oznámil, že při útocích dosud zahynulo 201 lidí. Dalších 747 osob utrpělo zranění. Údery zasáhly nevídaně rozsáhlé území, když byly hlášeny dopady ve 24 z celkových 31 íránských provincií, což potvrzuje plošný charakter izraelsko-americké operace.
Napětí v regionu dosahuje bodu varu a íránská strana varuje, že „vše je možné“. Mluvčí Baghaí uvedl, že Írán válku nevítá a byla mu vnucena, ale každý stát v regionu si nyní uvědomuje hrozbu, kterou izraelská agrese představuje.
Související
Izraelské letectvo zahájilo další nálety na Írán. Exploze zní v Teheránu i u jaderné elektrárny
Blízký východ v plamenech. Íránské rakety dopadají na Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn, Izrael zahájil nové nálety
Izrael , Izraelská armáda , Írán
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Útok na Írán byl největší leteckou operací v historii Izraele. Mrtvých jsou stovky
před 1 hodinou
Izraelské letectvo zahájilo další nálety na Írán. Exploze zní v Teheránu i u jaderné elektrárny
Aktualizováno před 2 hodinami
Írán zahájil novou vlnu raketových útoků po celém Blízkém východě. Zasáhl luxusní hotel v Dubaji
před 2 hodinami
Trump: Zaútočili jsme, protože Írán vyvíjí rakety schopné zasáhnout USA. Podle rozvědky to není pravda, tvrdí CNN
před 3 hodinami
Válka na Blízkém východě: Íránský ministr i šéf revolučních gard jsou po smrti. Britská letadla jsou ve vzduchu, zasedne RB OSN
před 4 hodinami
Chameneí mohl být při útoku na Írán zabit, tvrdí Izrael. Teherán to popírá
před 5 hodinami
Na dívčí školu v Íránu měly dopadnout tři rakety. Mrtvých je přes 50, tvrdí Teherán
před 6 hodinami
Blízký východ je útoky „zděšen“. Není to naše válka, vzkazuje
před 7 hodinami
Cílem útoků USA a Izraele se stala Chameneího kancelář i prezidentský palác
před 8 hodinami
První reakce na útoky v Íránu: Blízký východ se ocitá na pokraji katastrofy, varuje svět
před 9 hodinami
Blízký východ v plamenech. Íránské rakety dopadají na Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn, Izrael zahájil nové nálety
před 9 hodinami
Pákistán vyhlásil Afghánistánu válku. Spustil rozsáhlou operaci Spravedlivý hněv
před 10 hodinami
Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump
před 11 hodinami
Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán
před 13 hodinami
Počasí bude o víkendu kopírovat trend z posledních dní
včera
Expremiér Nečas se rozvedl s druhou manželkou
včera
Je nemocný a má nízké IQ. Trump se velmi ostře pustil do De Nira
včera
V kauze RP Invest utopili peníze i známí lidé. K poškozeným patří i Klempíř
včera
Okamura do Otázek Václava Moravce přijde, potvrdila mluvčí SPD
včera
Platili mu, co neměli. Úředník popsal náklady bývalého prince Andrewa
V Británii se po nedávném zadržení bývalého prince Andrewa začíná intenzivněji řešit, co se dělo, když mladší bratr současného panovníka byl v roli zvláštního zástupce pro mezinárodní obchod. Podle tvrzení bývalého státního úředníka mu platili daňoví poplatníci za masáže a drahé zahraniční cesty.
Zdroj: Lucie Podzimková