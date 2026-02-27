V kauze RP Invest utopili peníze i známí lidé. K poškozeným patří i Klempíř

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) uzavřela vyšetřování případu RP Invest a navrhla obžalobu jedné osoby pro podezření z podvodu. Dotyčný měl jiné lidi připravit o více než 700 milionů korun. Naletěly mu údajné osobnosti z politiky či sportu.
Mezi poškozenými je ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé), informoval web novinky.cz a zmínil i sportovce. Server Seznam Zprávy již v loňském roce napsal, že ke škodě v případu přišli fotbalisté Patrik Berger, Milan Baroš, Tomáš Sivok a Marek Heinz.
Policisté se případem zabývali jedenáct měsíců a rozhodli se zahájit trestné stíhání jedné osoby, která je podezřelá z podvodu. "Zjištěná škoda dosáhla částky převyšující 700 milionů Kč a počet zjištěných poškozených dosáhl čísla 207," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej s tím, že obviněný je od počátku stíhán vazebně.
Trestná činnost obviněného podle policie spočívala v tom, že v letech 2001 až 2024 přijal od klientů zápůjčky, přičemž sliboval zúročení peněz. Zhodnocení měly zajistit investice do stavebních projektů, projektů ve zdravotnictví a energetice.
"Znalcem z oboru ekonomika, odvětví investice, však bylo konstatováno, že společnosti patřící do skupiny RP INVEST dlouhodobě negenerovaly potřebné zisky k výplatám deklarovaných úroků, proto policejní orgán vyhodnotil činnost obviněného tak, že v ní lze spatřovat znaky tzv. Ponziho schématu. Část vybraných peněžních prostředků měla být obviněným spotřebovávána pro svou vlastní potřebu, pro potřeby své rodiny a blízkých spolupracovníků," sdělil mluvčí.
Policisté během vyšetřování zajistili množství důkazů při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků, znaleckým zkoumáním, zkoumáním elektronických stop a finančních toků a také spoluprací s fyzickými a právnickými osobami. Byly také zajištěny výnosy z trestné činnosti ve výši přes 230 milionů korun.
Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Obviněnému hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. "Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi svých finančních prostředků," dodal Ibehej.
