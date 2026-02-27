Okamura se po devíti letech může objevit v Otázkách Václava Moravce

27. února 2026 8:33

Předseda SPD Tomio Okamura
Předseda SPD Tomio Okamura Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda poslanecké Sněmovny Tomio Okamura (SPD) by se v březnu mohl po devíti letech objevit v politickém diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce na obrazovkách České televize.  Podle dostupných informací obdržel pozvánku do druhého březnového vydání relace. 

O pozvánce informoval web Mediář. Okamuru měla oslovit nová hlavní dramaturgyně pořadu Martina Riebauerová, předseda dolní komory parlamentu by se ve vysílání mohl objevit v neděli 8. března. "Okamura pozván do OVM na neděli 8. 3., Chudárkův 'čas k nápravě' bude dodržen," uvedl zdroj zmíněného webu.

Šéfovi koaličního hnutí SPD by v Otázkách měli sekundovat jeho předchůdci v čele Poslanecké sněmovny, tedy Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Radek Vondráček (ANO) a Miroslava Němcová (ODS). Česká televize to zatím nepotvrdila. 

"Informace o složení hostů pořadu OVM poskytneme v tradičním termínu, a to je pátek před nedělním vysíláním," řekl mluvčí Michal Pleskot pro výše uvedený web. Ten nicméně zjistil, že Pekarová Adamová už přijala pozvání. 

Server Aktuálně.cz zároveň v těchto dnech upozornil, že Rada ČT opět obdržela mnoho stížností na Otázky Václava Moravce. Části stěžovatelů vadí právě Okamurova letitá absence v pořadu. Nově se ale měly objevit i stížnosti kvůli neúčasti poslance Jindřicha Rajchla (za SPD). 

Moravec je moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak je na obrazovkách České televize stálicí. V poslední době ale stoupá tlak na jeho osobu. 

Kasa je prázdná, řekl Babiš k investicím do obrany. Fiala ho kritizuje

Andrej Babiš

Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý vydal doporučení, které může zásadně ovlivnit další osud dvou nejvýše postavených politiků země. Členové výboru se v tajném hlasování usnesli, že nedoporučují Poslanecké sněmovně vydat premiéra Andreje Babiše (ANO) ani předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) k trestnímu stíhání.  
Petr Pavel

Češi nejvíce věří Pavlovi. Nejméně Turkovi, Macinkovi a Okamurovi

První letošní šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které proběhlo na přelomu ledna a února 2026, přineslo podrobný vhled do rozložení důvěry české veřejnosti vůči vrcholným politikům. Na vrcholu žebříčku popularity se s výrazným náskokem drží prezident republiky Petr Pavel. Tomu vyjádřilo důvěru 62 procent dotázaných, což z něj činí jediného politika v průzkumu, kterému věří téměř dvě třetiny občanů.

Tomio Okamura Václav Moravec Otázky Václava Moravce Česká televize

