Okamura se po devíti letech může objevit v Otázkách Václava Moravce

Předseda poslanecké Sněmovny Tomio Okamura (SPD) by se v březnu mohl po devíti letech objevit v politickém diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce na obrazovkách České televize. Podle dostupných informací obdržel pozvánku do druhého březnového vydání relace.
O pozvánce informoval web Mediář. Okamuru měla oslovit nová hlavní dramaturgyně pořadu Martina Riebauerová, předseda dolní komory parlamentu by se ve vysílání mohl objevit v neděli 8. března. "Okamura pozván do OVM na neděli 8. 3., Chudárkův 'čas k nápravě' bude dodržen," uvedl zdroj zmíněného webu.
Šéfovi koaličního hnutí SPD by v Otázkách měli sekundovat jeho předchůdci v čele Poslanecké sněmovny, tedy Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Radek Vondráček (ANO) a Miroslava Němcová (ODS). Česká televize to zatím nepotvrdila.
"Informace o složení hostů pořadu OVM poskytneme v tradičním termínu, a to je pátek před nedělním vysíláním," řekl mluvčí Michal Pleskot pro výše uvedený web. Ten nicméně zjistil, že Pekarová Adamová už přijala pozvání.
Server Aktuálně.cz zároveň v těchto dnech upozornil, že Rada ČT opět obdržela mnoho stížností na Otázky Václava Moravce. Části stěžovatelů vadí právě Okamurova letitá absence v pořadu. Nově se ale měly objevit i stížnosti kvůli neúčasti poslance Jindřicha Rajchla (za SPD).
Moravec je moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak je na obrazovkách České televize stálicí. V poslední době ale stoupá tlak na jeho osobu.
