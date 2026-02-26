Soukromá zahraniční cesta prezidenta Petra Pavla se již minule stala předmětem nejrůznějších spekulací. Tentokrát by tomu tak být nemuselo. Mluvčí hlavy státu totiž nakonec prozradil, kam se prezident v těchto dnech vydal.
"Prezident Petr Pavel dnes odjel na krátkou soukromou zahraniční cestu. Ve svém pracovním programu pokračuje v pondělí 2. března 2026," uvedl Hrad ve středu. Kancelář nesdělila, zda prezidenta na cestě doprovází manželka Eva.
Už ze sdělení spolupracovníků bylo jasné, že hlava státu neopustila evropský kontinent. "Prezident odcestoval do členské země EU. Vzhledem k soukromému charakteru cesty konkrétní místo pobytu nesdělujeme," dodala kancelář. Podle informací webu novinky.cz stráví Pavel následující dny v Alpách, kam si vyrazil zalyžovat.
V Alpách už prezident během února byl. Nechyběl totiž v dějišti zimních olympijských her v Itálii, kde se zúčastnil slavnostního zahájení této sportovní události na milánském fotbalovém stadionu San Siro. Otevíral také Český dům. Na místě fandil několika českým sportovcům, zavítal například na zlatý závod snowboardistky Zuzany Maděrové.
Pavel si v tomto týdnu splnil důležitou povinnost hned v pondělí, kdy jmenoval poslance Igora Červeného (Motoristé) novým ministrem životního prostředí. Původním kandidátem jedné z koaličních stran byl Filip Turek, k jeho osobě měl prezident výhrady.
Související
Pavel odcestoval do zahraničí. Do práce se vrátí po víkendu
Pavel potvrdil, že zákon o státním rozpočtu vetovat nebude
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Pavel odjel na zahraniční cestu do Alp, odhalil mluvčí prezidenta
před 59 minutami
Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat
před 1 hodinou
Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá
před 2 hodinami
Autonehoda vozu s Klempířem se vyřešila na místě. Viníkem je řidič ministra
před 3 hodinami
Pokrovsk padl, míní experti. Rusové věří v další postup, má to ale háček
před 4 hodinami
Muž, jenž způsobil manévry v Havířově, se sám zastřelil. Zbraň měl legálně
před 5 hodinami
Přestřelka na moři. Kubánci zastřelili čtyři lidi ze člunu registrovaného v USA
před 5 hodinami
Zemřel Jiří Valenta, někdejší klávesista legendární kapely Olympic
před 7 hodinami
Počasí v Česku může ovlivnit zajímavý jev. Jisté to ještě není
včera
Pavel odcestoval do zahraničí. Do práce se vrátí po víkendu
včera
Ústavní soud posvětil snížení důchodů představitelům minulého režimu
včera
Orbán se pustil do Kyjeva a zmínil údajnou hrozbu pro maďarskou energetiku
včera
Napadená taxikářka ze Šumperka podlehla zraněním v nemocnici
včera
Českého lva letos doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka
včera
Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů
včera
Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život
včera
Fico opět kritizuje Kyjev. Dodávky ropy na Slovensko se obnoví až v březnu
včera
Japonsko odhalilo, kdy nasadí rakety na ostrově u Tchaj-wanu
včera
Policie chce vědět, co se na svahu stalo. Hledají se svědci tragédie v Harrachově
včera
Britská policie ukončila činnost v někdejším sídle bývalého prince Andrewa
Britská policie dokončila prohlídku v někdejší rezidenci bývalého prince Andrewa ve Windsoru, která proběhla v rámci vyšetřování údajného zneužití pravomoci ze strany mladšího bratra krále Karla III. Informovala o tom televizní stanice Sky News.
Zdroj: Lucie Podzimková