Pavel odjel na zahraniční cestu do Alp, odhalil mluvčí prezidenta

Jan Hrabě

26. února 2026 13:53

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Soukromá zahraniční cesta prezidenta Petra Pavla se již minule stala předmětem nejrůznějších spekulací. Tentokrát by tomu tak být nemuselo. Mluvčí hlavy státu totiž nakonec prozradil, kam se prezident v těchto dnech vydal. 

"Prezident Petr Pavel dnes odjel na krátkou soukromou zahraniční cestu. Ve svém pracovním programu pokračuje v pondělí 2. března 2026," uvedl Hrad ve středu. Kancelář nesdělila, zda prezidenta na cestě doprovází manželka Eva. 

Už ze sdělení spolupracovníků bylo jasné, že hlava státu neopustila evropský kontinent. "Prezident odcestoval do členské země EU. Vzhledem k soukromému charakteru cesty konkrétní místo pobytu nesdělujeme," dodala kancelář. Podle informací webu novinky.cz stráví Pavel následující dny v Alpách, kam si vyrazil zalyžovat. 

V Alpách už prezident během února byl. Nechyběl totiž v dějišti zimních olympijských her v Itálii, kde se zúčastnil slavnostního zahájení této sportovní události na milánském fotbalovém stadionu San Siro. Otevíral také Český dům. Na místě fandil několika českým sportovcům, zavítal například na zlatý závod snowboardistky Zuzany Maděrové.

Pavel si v tomto týdnu splnil důležitou povinnost hned v pondělí, kdy jmenoval poslance Igora Červeného (Motoristé) novým ministrem životního prostředí. Původním kandidátem jedné z koaličních stran byl Filip Turek, k jeho osobě měl prezident výhrady.

