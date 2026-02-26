Zemřel Jiří Valenta, někdejší klávesista legendární kapely Olympic

Českou hudební scénu zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 66 let zemřel klávesista Jiří Valenta, jenž byl přes 30 let členem legendární kapely Olympic. Opustil ji před šesti lety ze zdravotních důvodů.
"Skupina Olympic s hlubokým zármutkem oznamuje, že nás navždy opustil bývalý člen kapely, klávesista Jiří Valenta, který byl součástí Olympiku v letech 1986–2020 a během svého působení odehrál s kapelou stovky koncertů doma i v zahraničí," uvedla legendární kapela ve středu na facebooku.
"Jirka byl výraznou osobností kapely a respektovaným hudebníkem. Jeho předčasný odchod nás velmi zasáhl," dodali hudebníci a vyjádřili upřímnou soustrast rodině.
Valenta působil v legendární formaci vedené frontmanem Petrem Jandou od druhé poloviny 80. let. Opustil ji v roce 2020 ze zdravotních důvodů. "Vzhledem k mému neutěšenému zdravotnímu stavu jsem nucen skupinu opustit. Neumírám, ale hrát nemohu. Jsem totiž totálně vyhořelej, včetně zdravotních problémů v rodině," sdělil v tehdejším oznámení.
Hudebník před šesti lety tvrdil, že se k muzice vrátí, až se dá dohromady. "Strávil jsem s Olympikem 34 let nádherného života a nikdy na to nezapomenu. Věřím, že si kluci najdou náhradu a budou pokračovat dál," vzkázal Valenta, kterého nahradil Pavel Březina, jenž uspěl v konkurzu.
