Exposlanec Dominik Feri v pondělí opět stanul před soudem. Obvodní soud pro Prahu 3 začal projednávat kauzu, ve které je bývalý politik podezřelý z dalšího znásilnění, protože si měl při sexuálním styku sundat kondom. Soud dnes případ odročil, Feri ho navíc překvapil neobvyklým požadavkem.
Jde o případ, který policie původně odložila, ale po zásahu Ústavního soudu se k němu vrátila. Podle popisu činu státní zástupkyní si Feri během pohlavního styku sundal kondom, což dívka zjistila a bránila se, jenže obžalovaný měl v sexu pokračovat až do vyvrcholení s argumentem, že "už je to stejně jedno". Exposlanec vinu odmítá.
Bývalý politik zaskočil soud tím, že chce vypovídat až na závěr. Tvrdí, že nechce ovlivnit výpovědi svědků. Státní zástupkyně to považuje za neobvyklé. "Je to taktika obhajoby, kterou zvolí. Bývá obvyklé, že obžalovaný vypovídá k věci jako první. Postup ale není vyloučený," uvedla podle webu iDnes.cz.
Feri si momentálně odpykává tříletý trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Odvolací soud mu trest potvrdil na konci předloňského dubna, exposlanec zhruba o měsíc později nastoupil do výkonu trestu ve věznici v Teplicích. Letos v lednu neuspěl se žádostí o předčasné propuštění na svobodu.
Feri působil v politice mezi lety 2014 až 2021, nejprve jako zastupitel a radní severočeských Teplic a následně jako poslanec. Na mandát rezignoval před více než čtyřmi lety právě v souvislosti s kauzou, která ho posléze přivedla do vězení.
12. března 2026 21:58
Novinky z kauzy Macinkových esemesek. Poradce prezidenta naznačil závěry policistů
Feri si má odsedět i zbytek trestu. V očích soudu se zatím nepolepšil
Exposlanec Feri chce, aby ho po půlce trestu propustili na svobodu
před 1 minutou
Tři rány pro reprezentaci krátce za sebou. Před baráží jsou zranění Šulc, Vitík i Schick
před 32 minutami
Feri opět stanul před soudem. Zaskočil ho nečekaným požadavkem
před 1 hodinou
Výdaje na obranu jsou podle Pavla nedostatečné, rozpočet ale vetovat nebude, tvrdí Schillerová
před 2 hodinami
Británie se nenechá zatáhnout do války, vzkázal Trumpovi Starmer. Pomoci odmítla Austrálie i Japonsko
před 3 hodinami
Německo velmi tvrdě odmítlo Trumpa
před 4 hodinami
Vláda zakázala prodej HHC, řešila novelu cizineckého zákona
před 5 hodinami
Ceny ropy po víkendovém útoku na ostrov Charg letí opět strmě vzhůru
před 6 hodinami
Trump vyzval Čínu, aby mu pomohla s odblokováním Hormuzského průlivu. Jinak za Si Tin-pchingem nepojede
před 6 hodinami
IEA uvolňuje historicky rekordní množství barelů ropy. Proč ale ceny paliv neklesají?
před 7 hodinami
Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v Libanonu
před 8 hodinami
Pokud nepomůžete s Íránem, bude to mít velmi negativní dopad na NATO, varoval Trump
před 9 hodinami
Vyhráli jsme, tvrdil Trump o Íránu minulý týden. Proč nyní potřebuje pomoc s Hormuzským průlivem?
před 9 hodinami
Trump vyzval k vytvoření koalice, která bude chránit lodě v Hormuzském průlivu
před 11 hodinami
Počasí bude příští víkend slunečné, zkazí ho ale občasný déšť
včera
Orbán a Magyar rozdělili Maďarsko. Za oba tábory vyrazily do ulic statisíce lidí
včera
Rusko a Čína poskytují Íránu v probíhající válce vojenskou podporu, tvrdí Teherán
včera
Jak Íránci obcházejí informační blackout? Hitem je „spojovací překupník“
včera
Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk
včera
Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů
včera
Útok na ostrov Charg může pohřbít poslední naděje na zlevnění pohonných hmot
Válka v Íránu uvrhla globální energetické trhy do stavu nejistoty, která může vyhnat ceny ropy nad historické maximum z roku 2008, kdy barel stál 147,50 USD. Hlavním ohniskem napětí se stal korálový ostrov Charg, přes který proudí devět z deseti barelů íránské ropy. Americký prezident Donald Trump nařídil o víkendu útok na toto strategické centrum, což označil za odvetu za íránskou blokádu Hormuzského průlivu. Trump navíc v rozhovoru pro NBC News varoval, že pokud Teherán průliv neotevře, může na ostrov udeřit znovu „jen tak pro radost“.
Zdroj: Libor Novák