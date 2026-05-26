Zemřel legendární jazzman Sonny Rollins. Dvakrát zahrál i v Česku

Světovou hudební scénu zasáhla smutná zpráva, která přišla ze Spojených států amerických. Ve věku 95 let zemřel legendární hudebník Sonny Rollins, jazzový saxofonista a držitel několika cen Grammy.
Rollins zemřel v pondělí odpoledne ve svém domě ve Woodstocku v americkém státě New York. Informovala o tom BBC. Mluvčí hudebníka, který smutnou zprávu přinesl, jej označil za jednu z nejoceňovanějších a nejvlivnějších postav americké hudby. Příčina smrti není známá.
Theodore Walter "Sonny" Rollins se narodil v září 1930 v New Yorku a byl řazen mezi nejdůležitější hudebníky postbebopové éry. Kariéru zahájil v pouhých jedenácti letech, přičemž řada jeho skladeb se stala jazzovými standardy.
Rollins spolupracoval s velkými jmény jazzové scény, jakými byli Miles Davis, Charlie Parker a John Coltrane. Už v 70. letech minulého století byl jmenován do jazzové síně slávy časopisu Down Beat. Kariéru ze zdravotních důvodů ukončil v roce 2014.
Slavný afroamerický hudebník dvakrát vystoupil v České republice. V letech 1982 a 2012 zahrál lidem v pražském Paláci Lucerna.
