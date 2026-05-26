Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že Spojené státy a Írán budou pravděpodobně potřebovat ještě několik dní na to, aby dosáhly dohody o ukončení vzájemného válečného konfliktu. Toto prohlášení výrazně tlumí naděje na rychlé vyřešení vojenského střetu, který začal před třemi měsíci. Rubio novinářům sdělil, že prezident Donald Trump má jednoznačný zájem na uzavření dohody, avšak bude se jednat buď o dohodu dobrou, nebo o žádnou. Vyjednání takového výsledku ovšem podle šéfa americké diplomacie může ještě chvíli trvat.
Tato slova zazněla na závěr Rubiova čtyřdenního pobytu v Indii, kde s tamním premiérem Nárendrou Módím probíral dopady probíhající války na globální ceny energií. K vyjádření došlo jen několik hodin poté, co Spojené státy podnikly nové letecké údery na íránské cíle. Mluvčí Ústředního velitelství USA Tim Hawkins tyto útoky označil za obranná opatření, která byla nezbytná pro ochranu amerických vojáků před hrozbami ze strany íránských ozbrojených sil.
Ministr zahraničí v Indii přímo propojil tyto nejnovější vojenské zásahy s úsilím Washingtonu o plné obnovení námořní dopravy v Hormuzském průlivu. Americké útoky cílily na odpalovací stanoviště raket a na plavidla, která v oblasti pokládala námořní miny. Írán totiž tuto úzkou a strategicky klíčovou vodní cestu, přes kterou proudí zhruba dvacet procent světových dodávek ropy a zemního plynu, fakticky uzavřel. Teherán navíc začal od proplouvajících lodí požadovat poplatky za bezpečný průjezd, které dosahovaly až dvou milionů dolarů.
Podle Rubia je zcela zásadní, aby byl tento průliv okamžitě otevřený, volně průjezdný a bez jakéhokoli mýtného. K tomuto kroku musí podle jeho vyjádření dojít neprodleně, jakmile bude schválena jakákoli část chystané dohody. Bílý dom pritom ještě během víkendu líčil vyjednávání s Íránem ve velmi optimistickém světle, čímž vyvolal očekávání, že mírová dohoda je na spadnutí. Sám prezident Donald正式 v sobotu prohlásil, že rozhovory s Teheránem postupují dobře a text dohody je již v podstatné míře vyjednán.
Kromě situace na Blízkém východě se Rubio vyjádřil také k nejnovějším ruským útokům na Ukrajinu a k vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Šéf ruské diplomacie totiž naznačil, že země, které mají svá velvyslanectví v Kyjevě, by měly evakuovat svůj diplomatický personál před chystanou masivní ofenzívou zaměřenou na hlavní město. Rubio potvrdil, že se svým ruským protějškem v pondělí osobně hovořil.
Lavrov během tohoto rozhovoru amerického ministra zahraničí explicitně varoval, že Kyjev se brzy stane velmi nebezpečným místem. Rubio následně novinářům sdělil, že američtí diplomatičtí pracovníci působící na Ukrajině byli o tomto zvýšeném riziku řádně vyrozuměni. Zda byl ze strany Washingtonu vydán přímý příkaz k zahájení evakuace americké ambasády, však již ministr blíže neupřesnil.
Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou
USA opět zaútočily na Írán
