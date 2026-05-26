Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio

Libor Novák

26. května 2026 12:49

Marco Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že Spojené státy a Írán budou pravděpodobně potřebovat ještě několik dní na to, aby dosáhly dohody o ukončení vzájemného válečného konfliktu. Toto prohlášení výrazně tlumí naděje na rychlé vyřešení vojenského střetu, který začal před třemi měsíci. Rubio novinářům sdělil, že prezident Donald Trump má jednoznačný zájem na uzavření dohody, avšak bude se jednat buď o dohodu dobrou, nebo o žádnou. Vyjednání takového výsledku ovšem podle šéfa americké diplomacie může ještě chvíli trvat.

Tato slova zazněla na závěr Rubiova čtyřdenního pobytu v Indii, kde s tamním premiérem Nárendrou Módím probíral dopady probíhající války na globální ceny energií. K vyjádření došlo jen několik hodin poté, co Spojené státy podnikly nové letecké údery na íránské cíle. Mluvčí Ústředního velitelství USA Tim Hawkins tyto útoky označil za obranná opatření, která byla nezbytná pro ochranu amerických vojáků před hrozbami ze strany íránských ozbrojených sil.

Ministr zahraničí v Indii přímo propojil tyto nejnovější vojenské zásahy s úsilím Washingtonu o plné obnovení námořní dopravy v Hormuzském průlivu. Americké útoky cílily na odpalovací stanoviště raket a na plavidla, která v oblasti pokládala námořní miny. Írán totiž tuto úzkou a strategicky klíčovou vodní cestu, přes kterou proudí zhruba dvacet procent světových dodávek ropy a zemního plynu, fakticky uzavřel. Teherán navíc začal od proplouvajících lodí požadovat poplatky za bezpečný průjezd, které dosahovaly až dvou milionů dolarů.

Podle Rubia je zcela zásadní, aby byl tento průliv okamžitě otevřený, volně průjezdný a bez jakéhokoli mýtného. K tomuto kroku musí podle jeho vyjádření dojít neprodleně, jakmile bude schválena jakákoli část chystané dohody. Bílý dom pritom ještě během víkendu líčil vyjednávání s Íránem ve velmi optimistickém světle, čímž vyvolal očekávání, že mírová dohoda je na spadnutí. Sám prezident Donald正式 v sobotu prohlásil, že rozhovory s Teheránem postupují dobře a text dohody je již v podstatné míře vyjednán.

Kromě situace na Blízkém východě se Rubio vyjádřil také k nejnovějším ruským útokům na Ukrajinu a k vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Šéf ruské diplomacie totiž naznačil, že země, které mají svá velvyslanectví v Kyjevě, by měly evakuovat svůj diplomatický personál před chystanou masivní ofenzívou zaměřenou na hlavní město. Rubio potvrdil, že se svým ruským protějškem v pondělí osobně hovořil.

Lavrov během tohoto rozhovoru amerického ministra zahraničí explicitně varoval, že Kyjev se brzy stane velmi nebezpečným místem. Rubio následně novinářům sdělil, že američtí diplomatičtí pracovníci působící na Ukrajině byli o tomto zvýšeném riziku řádně vyrozuměni. Zda byl ze strany Washingtonu vydán přímý příkaz k zahájení evakuace americké ambasády, však již ministr blíže neupřesnil.

před 2 hodinami

CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO

dron MQ-9 Reaper

Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou

Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) v úterý oznámily, že jejich jednotky protivzdušné obrany zahájily palbu na stíhací letoun v íránském vzdušném prostoru a úspěšně sestřelily americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. K tomuto prudkému vyostření situace došlo bezprostředně poté, co Teherán pohrozil odvetou za nové americké nálety v oblasti Hormuzského průlivu. Náhlá vojenská eskalace vážně ohrožuje křehké příměří, které mezi Washingtonem a Teheránem panovalo, přičemž obě strany se nyní nacházejí v situaci zvýšeného napětí.
Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

USA opět zaútočily na Írán

Spojené státy americké provedly nové vojenské údery v jižním Íránu, kde se zaměřily na íránská raketová stanoviště a čluny, které se pokoušely rozmístit miny. Americké ústřední velitelství v oficiálním prohlášení uvedlo, že tyto akce byly podniknuty v rámci sebeobrany s cílem ochránit vlastní jednotky před hrozbami ze strany íránských sil. Mluvčí ústředního velitelství kapitán Tim Hawkins upřesnil, že americká armáda pokračuje v obraně svých sil a zároveň zachovává zdrženlivost během stávajícího příměří mezi oběma zeměmi.

Írán Marco Rubio

CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO

Klíčoví američtí představitelé zodpovědní za vedení výzkumu infekčních onemocnění dostali zákaz mluvit přímo se Světovou zdravotnickou organizací, což je efektivně vyřadilo z globálních diskusí o epidemiích. Podle uniklých dokumentů a svědectví několika zdrojů webu CNN vydala Trumpova administrativa směrnici, která zakazuje pracovníkům Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) komunikovat s touto mezinárodní organizací. Tento federální úřad přitom po celá desetiletí vedl doktor Anthony Fauci a hrál zásadní roli při vývoji léků pro krizové stavy veřejného zdraví, včetně onemocnění HIV či covidu-19.

Vydírání, vždyť na Kyjev útočí od začátku invaze, reaguje Ukrajina na ruskou výzvu k evakuaci

Rusko pohrozilo zahájením nové vlny systematických úderů na Kyjev, k čemuž přistoupilo jen několik dní poté, co na ukrajinské hlavní město podniklo jeden z největších útoků od začátku války. Ruské ministerstvo zahraničí ve svém oficiálním prohlášení specifikovalo, že tyto nové útoky budou cílit na rozhodovací centra a velitelská stanoviště a rovněž na zařízení sloužící k výrobě bezpilotních letounů přímo ve městě. Moskva v této souvislosti vyzvala cizí státní příslušníky a diplomaty, aby opustili Kyjev co nejdříve, a zároveň varovala tamní občany, aby se nezdržovali v blízkosti administrativních a vojenských budov.

Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO

Světová zdravotnická organizace varovala, že současná epidemie eboly se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, a sousední státy Demokratické republiky Kongo jsou kvůli této chorobě vystaveny vysokému riziku. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že se operace sice naléhavě rozšiřují, ale nákaza je v tuto chvíli napřed, pročež vyzval okolní země k okamžité akci. Během internetového jednání Africké unie o probíhající epidemii rovněž oznámil, že dosud bylo zaznamenáno 220 podezřelých úmrtí, a dodal, že v úterý odcestuje do Konga společně s Chikwem Ihekweazem, výkonným ředitelem programu pro mimořádné události v oblasti zdraví.

Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize

Očekávaným způsobem zareagovala Česká televize na spuštění nového mediálního projektu Václava Moravce, který letos veřejnoprávní stanici opustil. Vedení televize bude po novináři požadovat, aby zaplatil pokutu plynoucí z konkurenční doložky. 

Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací

Babišova vláda na pondělním zasedání projednala návrh změnového zákona, který v zájmu posílení bezpečnosti Česka zpřísňuje podmínky pro osoby s dočasnou ochranou a zpřísňuje sankce za nelegální překročení hranic. Schválila také systém řízení strategických programů a projektů z oblasti informačních technologií a rozhodla o zařazení Strategického podnikatelského parku Cheb na seznam lokalit zvýhodněných průmyslových zón.

Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4

Čeští hokejoví reprezentanti na probíhajícím světovém šampionátu ve Švýcarsku předvedli další nečekaný výkon. Po Slovincích, s nimiž poprvé v historii na MS letos prohráli, a Italech, se kterými se český tým trápil dvě třetiny, aby nakonec přeci jen vyhráli 3:1, si na svěřence kouče Radima Rulíka vyšlápli v rámci skupiny B i Norové. Češi se v tomto zápase prakticky nedostali do souvislejšího tlaku a k něčemu významnému v norském brankovišti. Seveřané tak zaslouženě a především bez větších problémů dospěli k prvnímu vítězství nad Českem na MS po 16 letech, konkrétně k vítězství 4:1.

Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice

I populární taneční show StarDance hraje roli v debatách o budoucnosti České televize a způsobu financování veřejnoprávních médií. Divácky oblíbený pořad zmínil i jeden lidovecký poslanec, podle jehož názoru se blíží chvíle, kdy premiérovi Andreji Babišovi dojde trpělivost s ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé). 

Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra

Západní Evropu zasáhla vlna extrémních veder způsobená takzvanou tepelnou kopulí, kvůli které v řadě zemí padají teplotní rekordy pro měsíc květen. Tento atmosférický jev, při němž se horký vzduch proudící ze severní Afriky zablokoval pod tlakovou výší nad evropským kontinentem, funguje jako poklička na hrnci, která stlačuje teplý vzduch k zemi a přináší dlouhotrvající spalující horka. Podle meteorologů jsou tyto vlny kvůli klimatickým změnám stále častější, intenzivnější a přicházejí v průběhu roku mnohem dříve než v minulosti.

Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče

Vláda schválila a posílá do Poslanecké sněmovny soubor zásadních změn, které zpřísňují podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny pobývající na území České republiky. Novela zákona přezdívaného „lex Ukrajina“ vznikla na návrh ministerstva vnitra a jejím hlavním cílem je upravit pravidla pro držitele dočasné ochrany. O schválení této legislativní úpravy novináře informoval premiér Andrej Babiš.

K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti

Prezident Donald Trump sice v sobotu prohlásil, že mír s Íránem je na dosah a Hormuzský průliv se brzy znovu otevře, finanční trhy však jeho vyjádření po předchozích falešných zprávách z posledních tří měsíců spíše ignorují. Obchodníci nyní čekají na hmatatelné důkazy skutečné dohody. Írán v konfliktu sice vojensky podléhal, ale díky rychlým člunům, minám a dronům dokázal zablokovat průliv, kterým proudí pětina světové ropy, což z této námořní cesty učinilo jeho hlavní páku při vyjednávání.

Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA

Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.

Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí

Francie čelí rozsáhlému skandálu spojenému s týráním a zneužíváním dětí, do kterého jsou zapleteni vychovatelé a dozorci ve státních mateřských a základních školách. Pařížská policie v současné době prošetřuje více než sto obvinění z fyzického násilí, špatného zacházení, sexuálního napadení a znásilnění. Podle vyjádření prokuratury se tyto závažné případy týkají dětí od pouhých tří let, k nimž docházelo během poledních přestávek, odpočinku nebo v rámci družin a mimoškolních aktivit.

