Čeští hokejoví reprezentanti na probíhajícím světovém šampionátu ve Švýcarsku předvedli další nečekaný výkon. Po Slovincích, s nimiž poprvé v historii na MS letos prohráli, a Italech, se kterými se český tým trápil dvě třetiny, aby nakonec přeci jen vyhráli 3:1, si na svěřence kouče Radima Rulíka vyšlápli v rámci skupiny B i Norové. Češi se v tomto zápase prakticky nedostali do souvislejšího tlaku a k něčemu významnému v norském brankovišti. Seveřané tak zaslouženě a především bez větších problémů dospěli k prvnímu vítězství nad Českem na MS po 16 letech, konkrétně k vítězství 4:1.
Úvod tohoto duelu nenasvědčoval, že by snad mělo dojít k nějakému překvapení. Byli to naopak Češi, kteří tehdy vstoupili do utkání aktivně a úvodní vteřiny byly ve znamení českého tlaku. Protože se ale tehdy Čechům při veškerém snažení puk nepodařilo dostat za Haukelandova záda, Norové dostali čas na nadechnutí. To vyvrcholilo ve třetí minutě, kdy Hronek chybně rozehrál na Kovařčíka a kdy se tak k puku dostal naprosto osamocený Ostrem Salsten a ten hned první norský střelecký pokus v zápase přetavil v nečekaný gól, 1:0 pro Norsko.
Čtyři minuty na to už to bylo rázem 2:0 pro Nory, když opět čtvrtá pětka ztratila kotouč. Tentokrát se tak stalo v českém útočném pásmu. Následovala tak rychlá norská protiakce, která po spolupráci Vesterheim-Brandsegg-Nygård skončila další přesnou trefou druhého jmenovaného.
Pochopitelně, že Češi takový vývoj zápasu nečekali a v následujících minutách tak marně hledali cestu k nějakému svému zlepšení. Nebylo proto tak divu, že se realizační tým rozhodl ke změně formací, což se dotklo i dosud skálopevné trojice Beránek-Černoch-Chmelař. Právě Chmelař se oproti původním plánům prohodil s Blümelem. Zdálo se to být tehdy jako šťastný tah, neboť právě Chmelař zaskočil gólmana Haukelanda zakončením přes jednoho bránících Norů. Haukeland na střelu ke vzdálenější tyči zkrátka nedosáhl, 1:1.
Pokud si však čeští fanoušci mysleli, že do druhé třetiny se vrátí Češi jako vyměnění, museli být zklamaní. I ve druhé třetině totiž pokračovalo marné české snažení dostat se vůbec do nějakého zakončení. Poprvé se tak ve druhé části hry z českého pohledu podařilo až ve 26. minutě, kdy se Sedlák připomněl, jak se umí dostat do brejkové situace. Jenže ta tentokrát úspěchem neskončila, jelikož jeho bekhendová klička nenašla potřebný cíl.
Mezitím nadále Norové nedali Čechům vydechnout, ať už se jednalo o jejich nepříjemné napadání nebo o jejich tlačení se dopředu k Pavlátově brance. Proto tak ani tehdy nebylo nouze o nebezpečné možnosti Norů jako například po Solbergově ráně, po které puk vypadl z Pavlátovy výstroje a následně měl český muž s maskou štěstí, že Johannessen z dorážky přestřelil. Na druhé straně byl Rulíkův tým blízko k tolik vytouženému vyrovnávacímu gólu, když Voženílek dorážel puk po Haukelandově zákroku. Své volnosti ale nevyužil. Protože v závěru druhé třetiny neuspěl ani Beránek, znamenalo to, že skóre 2:1 pro Norsko se přeneslo do poslední dvacetiminutovky.
V ní se definitivně rozhodlo o rozhodně nejostudnějším výkonu a výsledku Čechů na tomto MS. Norové sáhli k tak důkladné stráži prostoru kolem Haukelandovy branky, že se dlouho Čechům ve třetí třetině nepodařilo vylepšit české ubohé střelecké představení čítající 14 střel po dvou třetinách. To Norové až zásluhou své třetí šance v této třetině navýšili na 3:1 a dodali tak na své hokejky ještě větší klid. Stalo se tak poté, co Ronnild byl na konci úspěšné rychlé kombinace kolem české svatyně.
Přestože čeští fanoušci i přes nekoukatelný výkon českého týmu nadále fandili, jak jim to sluší ze všeho nejvíc, nezabránili tak tomu, aby Brandsegg-Nygård si svou tečí předešlého Ötsbyho pokusu připsal druhou branku v tomto zápase, 4:1.
Fandění českých fanoušků se rázem změnilo v pochopitelný ohlušující pískot, který kouč Radim Rulík během své reprezentační trenérské kariéry ještě nezažil. Tato nečekaná prohra, stejně jako nečekaný výkon, znamená, že Češi budou muset ve svém úterním závěrečném zápase skupiny B s Kanadou získat více bodů než Norové v jejich duelu proti Dánům. V opačném případě to totiž bude znamenat, že Češi postoupí do čtvrtfinále z horšího než druhého místa a tudíž, že se bude muset na čtvrtfinále stěhovat do Curychu.
Konečný výsledek zápasu mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (25.5.2026):
Skupina B (Fribourg):
Česko – Norsko 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 16. Chmelař – 3. H. Ö. Salsten, 7. Brandsegg-Nygard (Vesterheim), 49. Rönnild (E. Ö. Salsten, Pettersen), 55. Brandsegg-Nygard (Östby, Koblar).
Rozhodčí: Hronský (SR), Holm – Jonsson (oba Švéd.), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 6210
Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Hájek, Ščotka, Alscher, Ticháček, T. Galvas – M. Kaut, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – O. Beránek, Černoch, Chmelař – D. Voženílek, M. Kovařčík, Blümel. Trenér: Rulík
Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen – Martinsen, Brandsegg-Nygard, Koblar – Vesterheim, T. Olsen, Bakke Olsen – E. Ö. Salsten, Eriksen, Rönnild – N. Steen, H. Ö. Salsten, Jacob Berglund – od 41. navíc Pettersen. Trenér: P. Thoresen
Írán a Spojené státy vyslaly jasné signály, že se blíží k dohodě, která by mohla změnit stávající příměří v dlouhodobém urovnání konfliktu. Obě strany v současnosti jednají o textu memoranda o porozumění, jež má stanovit přesný plán pro vyřešení všech sporných bodů. Ačkoli se definitivní stvrzení dokumentu neočekává během dneška, podpis memoranda by znamenal úplné zastavení bojů. To by přineslo úlevu oběma státům, neboť americký prezident Donald Trump čelí blížícím se podzimním volbám a íránské hospodářství se nachází v hluboké krizi.
