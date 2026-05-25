Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4

David Holub

25. května 2026 19:38

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Čeští hokejoví reprezentanti na probíhajícím světovém šampionátu ve Švýcarsku předvedli další nečekaný výkon. Po Slovincích, s nimiž poprvé v historii na MS letos prohráli, a Italech, se kterými se český tým trápil dvě třetiny, aby nakonec přeci jen vyhráli 3:1, si na svěřence kouče Radima Rulíka vyšlápli v rámci skupiny B i Norové. Češi se v tomto zápase prakticky nedostali do souvislejšího tlaku a k něčemu významnému v norském brankovišti. Seveřané tak zaslouženě a především bez větších problémů dospěli k prvnímu vítězství nad Českem na MS po 16 letech, konkrétně k vítězství 4:1.

Úvod tohoto duelu nenasvědčoval, že by snad mělo dojít k nějakému překvapení. Byli to naopak Češi, kteří tehdy vstoupili do utkání aktivně a úvodní vteřiny byly ve znamení českého tlaku. Protože se ale tehdy Čechům při veškerém snažení puk nepodařilo dostat za Haukelandova záda, Norové dostali čas na nadechnutí. To vyvrcholilo ve třetí minutě, kdy Hronek chybně rozehrál na Kovařčíka a kdy se tak k puku dostal naprosto osamocený Ostrem Salsten a ten hned první norský střelecký pokus v zápase přetavil v nečekaný gól, 1:0 pro Norsko.

Čtyři minuty na to už to bylo rázem 2:0 pro Nory, když opět čtvrtá pětka ztratila kotouč. Tentokrát se tak stalo v českém útočném pásmu. Následovala tak rychlá norská protiakce, která po spolupráci Vesterheim-Brandsegg-Nygård skončila další přesnou trefou druhého jmenovaného.

Pochopitelně, že Češi takový vývoj zápasu nečekali a v následujících minutách tak marně hledali cestu k nějakému svému zlepšení. Nebylo proto tak divu, že se  realizační tým rozhodl ke změně formací, což se dotklo i dosud skálopevné trojice Beránek-Černoch-Chmelař. Právě Chmelař se oproti původním plánům prohodil s Blümelem. Zdálo se to být tehdy jako šťastný tah, neboť právě Chmelař zaskočil gólmana Haukelanda zakončením přes jednoho bránících Norů. Haukeland na střelu ke vzdálenější tyči zkrátka nedosáhl, 1:1.

Pokud si však čeští fanoušci mysleli, že do druhé třetiny se vrátí Češi jako vyměnění, museli být zklamaní. I ve druhé třetině totiž pokračovalo marné české snažení dostat se vůbec do nějakého zakončení. Poprvé se tak ve druhé části hry z českého pohledu podařilo až ve 26. minutě, kdy se Sedlák připomněl, jak se umí dostat do brejkové situace. Jenže ta tentokrát úspěchem neskončila, jelikož jeho bekhendová klička nenašla potřebný cíl.

Mezitím nadále Norové nedali Čechům vydechnout, ať už se jednalo o jejich nepříjemné napadání nebo o jejich tlačení se dopředu k Pavlátově brance. Proto tak ani tehdy nebylo nouze o nebezpečné možnosti Norů jako například po Solbergově ráně, po které puk vypadl z Pavlátovy výstroje a následně měl český muž s maskou štěstí, že Johannessen z dorážky přestřelil. Na druhé straně byl Rulíkův tým blízko k tolik vytouženému vyrovnávacímu gólu, když Voženílek dorážel puk po Haukelandově zákroku. Své volnosti ale nevyužil. Protože v závěru druhé třetiny neuspěl ani Beránek, znamenalo to, že skóre 2:1 pro Norsko se přeneslo do poslední dvacetiminutovky.

V ní se definitivně rozhodlo o rozhodně nejostudnějším výkonu a výsledku Čechů na tomto MS. Norové sáhli k tak důkladné stráži prostoru kolem Haukelandovy branky, že se dlouho Čechům ve třetí třetině nepodařilo vylepšit české ubohé střelecké představení čítající 14 střel po dvou třetinách. To Norové až zásluhou své třetí šance v této třetině navýšili na 3:1 a dodali tak na své hokejky ještě větší klid. Stalo se tak poté, co Ronnild byl na konci úspěšné rychlé kombinace kolem české svatyně.

Přestože čeští fanoušci i přes nekoukatelný výkon českého týmu nadále fandili, jak jim to sluší ze všeho nejvíc, nezabránili tak tomu, aby Brandsegg-Nygård si svou tečí předešlého Ötsbyho pokusu připsal druhou branku v tomto zápase, 4:1.

Fandění českých fanoušků se rázem změnilo v pochopitelný ohlušující pískot, který kouč Radim Rulík během své reprezentační trenérské kariéry ještě nezažil. Tato nečekaná prohra, stejně jako nečekaný výkon, znamená, že Češi budou muset ve svém úterním závěrečném zápase skupiny B s Kanadou získat více bodů než Norové v jejich duelu proti Dánům. V opačném případě to totiž bude znamenat, že Češi postoupí do čtvrtfinále z horšího než druhého místa a tudíž, že se bude muset na čtvrtfinále stěhovat do Curychu.

Konečný výsledek zápasu mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (25.5.2026):

Skupina B (Fribourg):

Česko – Norsko 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Chmelař – 3. H. Ö. Salsten, 7. Brandsegg-Nygard (Vesterheim), 49. Rönnild (E. Ö. Salsten, Pettersen), 55. Brandsegg-Nygard (Östby, Koblar).
Rozhodčí: Hronský (SR), Holm – Jonsson (oba Švéd.), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 6210

Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Hájek, Ščotka, Alscher, Ticháček, T. Galvas – M. Kaut, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – O. Beránek, Černoch, Chmelař – D. Voženílek, M. Kovařčík, Blümel. Trenér: Rulík

Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen – Martinsen, Brandsegg-Nygard, Koblar – Vesterheim, T. Olsen, Bakke Olsen – E. Ö. Salsten, Eriksen, Rönnild – N. Steen, H. Ö. Salsten, Jacob Berglund – od 41. navíc Pettersen. Trenér: P. Thoresen

Předseda vlády Andrej Babiš

Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací

Babišova vláda na pondělním zasedání projednala návrh změnového zákona, který v zájmu posílení bezpečnosti Česka zpřísňuje podmínky pro osoby s dočasnou ochranou a zpřísňuje sankce za nelegální překročení hranic. Schválila také systém řízení strategických programů a projektů z oblasti informačních technologií a rozhodla o zařazení Strategického podnikatelského parku Cheb na seznam lokalit zvýhodněných průmyslových zón.

Boris Šťastný a Oto Klempíř

Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice

I populární taneční show StarDance hraje roli v debatách o budoucnosti České televize a způsobu financování veřejnoprávních médií. Divácky oblíbený pořad zmínil i jeden lidovecký poslanec, podle jehož názoru se blíží chvíle, kdy premiérovi Andreji Babišovi dojde trpělivost s ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé). 

Portugalsko, ilustrační foto

Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra

Západní Evropu zasáhla vlna extrémních veder způsobená takzvanou tepelnou kopulí, kvůli které v řadě zemí padají teplotní rekordy pro měsíc květen. Tento atmosférický jev, při němž se horký vzduch proudící ze severní Afriky zablokoval pod tlakovou výší nad evropským kontinentem, funguje jako poklička na hrnci, která stlačuje teplý vzduch k zemi a přináší dlouhotrvající spalující horka. Podle meteorologů jsou tyto vlny kvůli klimatickým změnám stále častější, intenzivnější a přicházejí v průběhu roku mnohem dříve než v minulosti.

Vláda

Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče

Vláda schválila a posílá do Poslanecké sněmovny soubor zásadních změn, které zpřísňují podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny pobývající na území České republiky. Novela zákona přezdívaného „lex Ukrajina“ vznikla na návrh ministerstva vnitra a jejím hlavním cílem je upravit pravidla pro držitele dočasné ochrany. O schválení této legislativní úpravy novináře informoval premiér Andrej Babiš.

Ropa

K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti

Prezident Donald Trump sice v sobotu prohlásil, že mír s Íránem je na dosah a Hormuzský průliv se brzy znovu otevře, finanční trhy však jeho vyjádření po předchozích falešných zprávách z posledních tří měsíců spíše ignorují. Obchodníci nyní čekají na hmatatelné důkazy skutečné dohody. Írán v konfliktu sice vojensky podléhal, ale díky rychlým člunům, minám a dronům dokázal zablokovat průliv, kterým proudí pětina světové ropy, což z této námořní cesty učinilo jeho hlavní páku při vyjednávání.

New Orleans, USA

Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA

Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.

Francie, Paříž, ilustrační foto

Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí

Francie čelí rozsáhlému skandálu spojenému s týráním a zneužíváním dětí, do kterého jsou zapleteni vychovatelé a dozorci ve státních mateřských a základních školách. Pařížská policie v současné době prošetřuje více než sto obvinění z fyzického násilí, špatného zacházení, sexuálního napadení a znásilnění. Podle vyjádření prokuratury se tyto závažné případy týkají dětí od pouhých tří let, k nimž docházelo během poledních přestávek, odpočinku nebo v rámci družin a mimoškolních aktivit.

Íránská delegace v Pákistánu

Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baqáí v pondělí v Teheránu prohlásil, že v rozhovorech se Spojenými státy sice nastal určitý posun, avšak uzavření dohody rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Reagoval tak na slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten předtím v indickém Dillí novinářům naznačil, že k dohodě by mohlo dojít možná již během pondělka, zároveň však mírnil přehnaná očekávání s tím, že komunikace s Teheránem vyžaduje nějaký čas.

Marco Rubio

Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes

Americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že dohody s Íránem by mohlo být dosaženo už v pondělí. Podle dostupných informací by došlo k prodloužení příměří, otevření klíčového průlivu a stanovení plánu pro další jednání. 

Letní příroda

Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí

Českou republiku čeká týden plný slunce, ve kterém se vystřídají tropické teploty s přechodným ochlazením. Zatímco v úterý a ve středu mohou maxima na jihu Moravy dosáhnout až třicetistupňových hodnot, ve čtvrtek dorazí chladnější vzduch od severu, který denní teploty srazí k čtyřiadvaceti stupňům. O víkendu se pak začne znovu oteplovat, s čímž se však postupně lokálně spojí výskyt přeháněk a bouřek.

Kongo, ilustrační foto

Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce

Počet podezřelých případů nákazy virem Ebola v Demokratické republice Kongo přesáhl hranici devíti set. Tamní ministerstvo komunikace oznámilo, že aktuálně eviduje 904 podezření na toto onemocnění a 119 s tím spojených úmrtí. Nákaza se šíří především ve východní části země, přičemž hlavním ohniskem zůstává provincie Ituri, kde úřady již dříve hlásily stovky nemocných a desítky obětí. Světová zdravotnická organizace sice označila riziko pro samotné Kongo za velmi vysoké, avšak globální nebezpečí rozšíření této nemoci do světa je podle ní stále nízké.

Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?

Írán a Spojené státy vyslaly jasné signály, že se blíží k dohodě, která by mohla změnit stávající příměří v dlouhodobé urovnání konfliktu. Obě strany v současnosti jednají o textu memoranda o porozumění, jež má stanovit přesný plán pro vyřešení všech sporných bodů. Ačkoli se definitivní stvrzení dokumentu neočekává během dneška, podpis memoranda by znamenal úplné zastavení bojů. To by přineslo úlevu oběma státům, neboť americký prezident Donald Trump čelí blížícím se podzimním volbám a íránské hospodářství se nachází v hluboké krizi.

