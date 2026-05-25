Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra

Západní Evropu zasáhla vlna extrémních veder způsobená takzvanou tepelnou kopulí, kvůli které v řadě zemí padají teplotní rekordy pro měsíc květen. Tento atmosférický jev, při němž se horký vzduch proudící ze severní Afriky zablokoval pod tlakovou výší nad evropským kontinentem, funguje jako poklička na hrnci, která stlačuje teplý vzduch k zemi a přináší dlouhotrvající spalující horka. Podle meteorologů jsou tyto vlny kvůli klimatickým změnám stále častější, intenzivnější a přicházejí v průběhu roku mnohem dříve než v minulosti.
Největšímu náporu horka čelí Pyrenejský poloostrov. V některých oblastech Portugalska mají teploty vystoupat až k hranici 40 stupňů Celsia, zatímco na jihu Španělska meteorologové předpovídají 38 stupňů. Španělské úřady již pro severní části země vydaly žluté výstrahy před vysokými teplotami.
Francouzská národní meteorologická služba Météo-France varovala před mimořádně brzkou a trvalou vlnou veder, kdy teploty na mnoha místech překračují sezonní průměr o více než 12 stupňů. Několik měst v západní části země se připravuje na překonání dosavadních květnových maxim o několik stupňů, přičemž například v Nantes se očekává 35 stupňů Celsia, což by znamenalo pokoření dosavadního květnového rekordu z roku 2017 o téměř tři stupně.
Výrazné oteplení hlásí také Belgie, kde rtuť teploměru šplhá k 31 stupňům Celsia. Ve Velké Británii platí varování před výraznou vlnou veder s pondělními maximy kolem 33 stupňů, což pro zemi představuje potenciální překonání historických květnových tabulek.
Britské úřady z toho důvodu vydaly pro části Anglie včetně Londýna oranžovou zdravotní výstrahu, která upozorňuje na vážné dopady vysokých teplot na zdravotnický systém a na zvýšené riziko úmrtí u starých nebo chronicky nemocných lidí.
