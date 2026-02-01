Počasí: Evropu sevře arktický vzduch. Teploty se budou lišit až o 40 stupňů

Libor Novák

1. února 2026 9:32

Počasí
Počasí Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Evropu čeká v nejbližších hodinách a dnech mimořádně dramatický meteorologický vývoj. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se už dnes odpoledne projeví napříč kontinentem teplotní rozdíl dosahující 30 až 40 °C. Zatímco v Litvě nebudou denní maxima vyšší než –15 °C, na jihu Španělska se teploty vyšplhají k letním +20 °C. Tento stav je způsoben výrazným vpádem arktického vzduchu, který zasáhne zejména Pobaltské státy, Polsko, Bělorusko a Ukrajinu.

Tento agresivní arktický posun zaznamenali meteorologové již koncem ledna, kdy se nad severním pólem začal deformovat polární vortex. Jde o neviditelný prstenec mrazivého vzduchu, který se běžně drží nad Arktidou, ale nyní vykazuje známky nestability. Pokud se tento „rotující vrchol“ studeného vzduchu převáží, vylije se mráz hluboko na jih, což potvrzují i modely Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí.

Vědci v uplynulém týdnu sledovali neobvyklé oteplení vysoko v arktické stratosféře, které může změnit cirkulační vzorce podobně jako vypínač světla. Polární vír se na mapách natahoval a následně rozdělil na dvě části, z nichž jedna míří k Severní Americe a druhá směrem do Evropy. Odborníci se shodují, že jde o typ vzorce, který si lidé pamatují i deset let.

Současná situace je specifická intenzitou modelovaného oteplení a souběhem několika klimatických faktorů, jako je doznívající vliv El Niña v Pacifiku a neobvykle nízký stav mořského ledu. Atmosféra je takzvaně „nabitá“ a stačí drobný impuls k tomu, aby se počasí přepnulo do extrémního režimu. Místa, která dosud zažívala mírnou zimu, se tak mohou během týdne ocitnout v sevření arktického mrazu.

Tento typ narušení atmosféry často vede k vytvoření blokujících útvarů vysokého či nízkého tlaku, které zůstávají dlouho na jednom místě. Zatímco jedna oblast může čelit vytrvalému sněžení a ledovému větru, region vzdálený jen tisíc kilometrů může zažívat nepřirozené teplo. Meteorologové sice vidí domino efekt ve vysokých výškách, ale přesné místo dopadu mrazu v troposféře lze určit jen s určitou pravděpodobností.

Předpokládaný únorový šok vyvolává obavy zejména u správců rozvodných sítí a veřejných služeb. Vzpomínky na únor 2021, kdy kolaps polárního víru způsobil v Texasu výpadky proudu a praskání potrubí, nutí energetické společnosti oprašovat krizové plány. Experti doporučují lidem prověřit funkčnost vytápění, detektorů kouře a zajistit izolaci potrubí v nejchladnějších nocích.

Kromě technických příprav je vhodné myslet na vrstvené oblečení, kontrolu zásob léků a stavu pohonných hmot v automobilech. V době, kdy se zimy stávají méně předvídatelnými a přicházejí v náhlých vlnách, je důležité sledovat vývoj situace. Lednové oblevy střídané silnými mrazy v únoru se stávají novou normou, která prověřuje odolnost infrastruktury i připravenost obyvatel na náhlé změny.

9. ledna 2026 12:56

Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo

