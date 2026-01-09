Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo

Německo, Británie i Francie se vzpamatovávají z ničivého úderu bouře Goretti, která v noci na pátek přinesla rekordní poryvy větru o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu a extrémní přívaly sněhu. V jihozápadní Anglii, konkrétně na ostrovech Scilly, naměřili meteorologové poryv o síle 99 mil za hodinu, což pro tuto lokalitu představuje absolutní historický rekord. Podobně dramatická situace panovala ve francouzské Normandii, kde vítr v departementu Manche dosahoval v nárazech dokonce rychlosti přes 210 kilometrů za hodinu.
Živel naplno zasáhl rozvodné sítě a nechal stovky tisíc domácností v temnotě. Zatímco ve Velké Británii se bez proudu ocitlo zhruba 60 tisíc odběratelů, ve Francii byla situace ještě kritičtější. Společnost Enedis oznámila, že výpadky postihly přes 380 tisíc domácností, přičemž nejhůře zasaženou oblastí je severní Normandie. Energetici pracují v extrémních podmínkách, aby dodávky obnovili, ale silné sněžení a popadané stromy jejich úsilí výrazně zpomalují.
Britský meteorologický úřad Met Office vydal pro oblast Cornwallu a přilehlých ostrovů vzácnou červenou výstrahu, která signalizuje bezprostřední ohrožení života. Přívaly sněhu zasáhly především Wales a oblast Midlands, kde napadlo až 30 centimetrů sněhu. Místní úřady v centrální Anglii varují, že jde o nejsilnější sněžení za poslední desetiletí, které odřízlo řadu odlehlých komunit od okolního světa.
Doprava v celém regionu se prakticky zastavila. Na londýnském letišti Heathrow muselo být zrušeno nejméně 70 letů, což zasáhlo tisíce cestujících. Problémy hlásí i letiště v Birminghamu, které muselo dočasně uzavřít vzletovou a přistávací dráhu kvůli nutnému odklízení sněhu. Železniční doprava není v lepším stavu, mnoho spojů mezi velkými městy jako Manchester a Sheffield bylo zrušeno bez náhrady, protože silnice jsou pro náhradní autobusovou dopravu nesjízdné.
Vážná situace panuje také ve školství. Ve Skotsku zůstávají stovky škol uzavřeny již pátý den v řadě, což znamená, že mnoho dětí se po vánočních prázdninách ještě vůbec nevrátilo do lavic. K podobnému kroku sáhly i desítky škol ve Walesu a v centrální Anglii, kde ředitelé vyhodnotili cestu do školy jako příliš riskantní kvůli náledí a hlubokému sněhu.
Bouře Goretti si bohužel vyžádala i oběti na životech. Záchranné složky v Anglii a Walesu potvrdily nejméně dvě úmrtí způsobená pádem stromů na jedoucí vozidla. Celkově se počet obětí souvisejících s extrémním počasím v Evropě za poslední týden vyšplhal na osm, včetně muže, který byl v Albánii smeten povodňovou vlnou po prudkých deštích, jež bouři doprovázely na Balkáně.
V Norfolku na východě Anglie musely úřady evakuovat čtrnáct domů stojících na útesech. Kombinace silného příboje a prudkého větru způsobila masivní erozi, která ohrožuje statiku budov. Majitelům bylo sděleno, že jejich domovy jsou v bezprostředním nebezpečí zřícení do moře a budou muset být pravděpodobně strženy.
Kromě Velké Británie a Francie bojuje s nepřízní počasí také Německo. Zdejší meteorologové pojmenovali systém Elli a varují před ledovkou a sněhovými jazyky především v severních částech země. Města jako Hamburk a Brémy preventivně uzavřela školy a Deutsche Bahn zrušila řadu dálkových spojů. V horách na jihu Německa se očekává, že teploty během víkendu klesnou až k extrémním -20 °C.
Odborníci upozorňují, že takto intenzivní zimní bouře jsou v kontextu posledních let s mírnějšími zimami výjimečné. I když se průměrné teploty vlivem klimatických změn zvyšují, extrémní výkyvy a takzvané „meteorologické bomby“, kdy dochází k velmi rychlému poklesu tlaku v centru bouře, mohou přinášet stále ničivější následky.
Britská vláda v reakci na mrazivé počasí spustila systém mimořádných příspěvků na vytápění pro více než milion domácností. Amber cold health alert, tedy oranžová výstraha před mrazem, zůstává v platnosti minimálně do pondělí. Zdravotníci varují zejména seniory a chronicky nemocné lidi, aby pokud možno nevycházeli z domovů a dbali na dostatečné vytápění místností.
Výhled na nadcházející dny zůstává pro obyvatele zasažených oblastí neradostný. Přestože vítr během pátku mírně oslabil, meteorologové vydali další varování před ledem a sněhem, která platí až do neděle. Rozbředlý sníh na silnicích při nočních mrazech zmrzne, což vytvoří extrémně nebezpečné podmínky pro řidiče i chodce.
Záchranné týmy a technici zůstávají v plné pohotovosti. Prioritou je nyní vyčistit hlavní tahy a obnovit dodávky elektřiny do zbývajících desítek tisíc domácností, než teploty opět prudce klesnou. Úřady vyzývají občany k obezřetnosti a sousedské výpomoci, zejména u osaměle žijících osob v odříznutých venkovských oblastech.
Související
Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu
Předpověď počasí slibuje další změnu. Oteplení nevydrží, avizují meteorologové
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky
před 1 hodinou
Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo
před 1 hodinou
Pavel v dopise vysvětlil Babišovi, proč nejmenuje Turka ministrem
před 2 hodinami
Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků
před 3 hodinami
Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet
před 4 hodinami
Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu
před 4 hodinami
Rusko použilo na Ukrajině hypersonickou raketu Orešnik
před 5 hodinami
Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu
před 6 hodinami
Předpověď počasí slibuje další změnu. Oteplení nevydrží, avizují meteorologové
včera
V Praze hledali pacienta, nevrátil se z vycházky. Pátrání má smutný konec
včera
Británie řeší další kauzu bývalého prince Andrewa. Panuje podezření z korupce
včera
Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly
včera
Policie se vrátila k prosincovému únosu hocha ze Zlínska. Ocenila zachránce
včera
Zemřel veterán Miloslav Masopust, dožil se stovky
včera
Pavel v lednu navštíví Vatikán, čeká ho setkání s papežem
včera
Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla
včera
Zimní počasí se vším všudy. Meteorologové avizují nepříjemný pátek
včera
Venezuela: Při americké operaci bylo zabito sto lidí. Maduro i jeho žena jsou zraněni
včera
Poplach na ISS: Jeden z astronautů má vážné zdravotní problémy, NASA zvažuje, že posádku stáhne z vesmíru
včera
Matka tří dětí odvezla syna do školy, agenti ji "v sebeobraně" zastřelili. V Minneapolisu se schyluje k nepokojům
V Minneapolisu vládne napětí a smutek poté, co federální agent imigračního úřadu (ICE) smrtelně postřelil sedmatřicetiletou Renee Nicole Goodovou. Incident se odehrál v rámci rozsáhlé operace, při níž bylo do města nasazeno přibližně 2 000 federálních agentů s cílem potlačit nelegální imigraci. Smrt ženy, která byla americkou občankou a matkou tří dětí, vyvolala okamžitou vlnu odporu a rozsáhlé bezpečnostní obavy, které vedly až k uzavření všech veřejných škol ve městě na zbytek týdne.
Zdroj: Libor Novák