Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo

Libor Novák

9. ledna 2026 12:56

Zimní počasí, ilustrační foto
Zimní počasí, ilustrační foto Foto: Pixabay

Německo, Británie i Francie se vzpamatovávají z ničivého úderu bouře Goretti, která v noci na pátek přinesla rekordní poryvy větru o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu a extrémní přívaly sněhu. V jihozápadní Anglii, konkrétně na ostrovech Scilly, naměřili meteorologové poryv o síle 99 mil za hodinu, což pro tuto lokalitu představuje absolutní historický rekord. Podobně dramatická situace panovala ve francouzské Normandii, kde vítr v departementu Manche dosahoval v nárazech dokonce rychlosti přes 210 kilometrů za hodinu.

Živel naplno zasáhl rozvodné sítě a nechal stovky tisíc domácností v temnotě. Zatímco ve Velké Británii se bez proudu ocitlo zhruba 60 tisíc odběratelů, ve Francii byla situace ještě kritičtější. Společnost Enedis oznámila, že výpadky postihly přes 380 tisíc domácností, přičemž nejhůře zasaženou oblastí je severní Normandie. Energetici pracují v extrémních podmínkách, aby dodávky obnovili, ale silné sněžení a popadané stromy jejich úsilí výrazně zpomalují.

Britský meteorologický úřad Met Office vydal pro oblast Cornwallu a přilehlých ostrovů vzácnou červenou výstrahu, která signalizuje bezprostřední ohrožení života. Přívaly sněhu zasáhly především Wales a oblast Midlands, kde napadlo až 30 centimetrů sněhu. Místní úřady v centrální Anglii varují, že jde o nejsilnější sněžení za poslední desetiletí, které odřízlo řadu odlehlých komunit od okolního světa.

Doprava v celém regionu se prakticky zastavila. Na londýnském letišti Heathrow muselo být zrušeno nejméně 70 letů, což zasáhlo tisíce cestujících. Problémy hlásí i letiště v Birminghamu, které muselo dočasně uzavřít vzletovou a přistávací dráhu kvůli nutnému odklízení sněhu. Železniční doprava není v lepším stavu, mnoho spojů mezi velkými městy jako Manchester a Sheffield bylo zrušeno bez náhrady, protože silnice jsou pro náhradní autobusovou dopravu nesjízdné.

Vážná situace panuje také ve školství. Ve Skotsku zůstávají stovky škol uzavřeny již pátý den v řadě, což znamená, že mnoho dětí se po vánočních prázdninách ještě vůbec nevrátilo do lavic. K podobnému kroku sáhly i desítky škol ve Walesu a v centrální Anglii, kde ředitelé vyhodnotili cestu do školy jako příliš riskantní kvůli náledí a hlubokému sněhu.

Bouře Goretti si bohužel vyžádala i oběti na životech. Záchranné složky v Anglii a Walesu potvrdily nejméně dvě úmrtí způsobená pádem stromů na jedoucí vozidla. Celkově se počet obětí souvisejících s extrémním počasím v Evropě za poslední týden vyšplhal na osm, včetně muže, který byl v Albánii smeten povodňovou vlnou po prudkých deštích, jež bouři doprovázely na Balkáně.

V Norfolku na východě Anglie musely úřady evakuovat čtrnáct domů stojících na útesech. Kombinace silného příboje a prudkého větru způsobila masivní erozi, která ohrožuje statiku budov. Majitelům bylo sděleno, že jejich domovy jsou v bezprostředním nebezpečí zřícení do moře a budou muset být pravděpodobně strženy.

Kromě Velké Británie a Francie bojuje s nepřízní počasí také Německo. Zdejší meteorologové pojmenovali systém Elli a varují před ledovkou a sněhovými jazyky především v severních částech země. Města jako Hamburk a Brémy preventivně uzavřela školy a Deutsche Bahn zrušila řadu dálkových spojů. V horách na jihu Německa se očekává, že teploty během víkendu klesnou až k extrémním -20 °C.

Odborníci upozorňují, že takto intenzivní zimní bouře jsou v kontextu posledních let s mírnějšími zimami výjimečné. I když se průměrné teploty vlivem klimatických změn zvyšují, extrémní výkyvy a takzvané „meteorologické bomby“, kdy dochází k velmi rychlému poklesu tlaku v centru bouře, mohou přinášet stále ničivější následky.

Britská vláda v reakci na mrazivé počasí spustila systém mimořádných příspěvků na vytápění pro více než milion domácností. Amber cold health alert, tedy oranžová výstraha před mrazem, zůstává v platnosti minimálně do pondělí. Zdravotníci varují zejména seniory a chronicky nemocné lidi, aby pokud možno nevycházeli z domovů a dbali na dostatečné vytápění místností.

Výhled na nadcházející dny zůstává pro obyvatele zasažených oblastí neradostný. Přestože vítr během pátku mírně oslabil, meteorologové vydali další varování před ledem a sněhem, která platí až do neděle. Rozbředlý sníh na silnicích při nočních mrazech zmrzne, což vytvoří extrémně nebezpečné podmínky pro řidiče i chodce.

Záchranné týmy a technici zůstávají v plné pohotovosti. Prioritou je nyní vyčistit hlavní tahy a obnovit dodávky elektřiny do zbývajících desítek tisíc domácností, než teploty opět prudce klesnou. Úřady vyzývají občany k obezřetnosti a sousedské výpomoci, zejména u osaměle žijících osob v odříznutých venkovských oblastech.

7. ledna 2026 10:49

Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná

Doprava v zimě, ilustrační foto

Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.

před 10 minutami

Petr Macinka na Ukrajině

Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky

Český ministr zahraničí Petr Macinka se v Kyjevě důrazně postavil za napadenou Ukrajinu a vyzval k tomu, aby nyní v mírových jednáních převzalo iniciativu Rusko. Během tiskové konference se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou zdůraznil, že ukrajinská strana již učinila značné množství ústupků. Podle Macinky nastala chvíle, kdy musí začít slevovat ze svých požadavků Ruská federace, aby se situace mohla pohnout kupředu.

před 1 hodinou

Zimní počasí, ilustrační foto

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Petr Macinka přijel na Ukrajinu

Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zažil v pátek ráno dramatický příjezd do ukrajinské metropole. Jeho diplomatická mise se odehrává v kulisách jednoho z nejvíce ničivých ruských útoků poslední doby, který zasáhl cíle po celé zemi včetně Kyjeva. Podle aktuálních zpráv si noční nálety v hlavním městě vyžádaly nejméně čtyři oběti na životech a více než dvě desítky zraněných, přičemž záchranné práce stále pokračují.

před 3 hodinami

Írán, ilustrační foto

Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet

Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.

před 4 hodinami

Keith Wilson

Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu

Americké město Portland se stalo dějištěm dalšího krvavého incidentu, při kterém federální agenti postřelili dva lidi přímo před areálem jedné z místních nemocnic. Událost se stala jen den poté, co imigrační důstojník v Minneapolis zastřelil ženu, což v celých Spojených státech vyvolalo vlnu protestů a značné napětí. Podle dostupných informací jsou oba postřelení naživu, ale přesný rozsah jejich zranění zatím nebyl zveřejněn.

před 4 hodinami

raketa Orešnik

Rusko použilo na Ukrajině hypersonickou raketu Orešnik

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou střelou Orešnik. Jde o vzácné nasazení jedné z jeho nejmodernějších zbraní během probíhajících mrazů. Moskva tuto zbraň, která může nést více konvenčních i jaderných hlavic, použila po více než roce. Ruské ministerstvo obrany v pátečním prohlášení potvrdilo, že šlo o masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu odpálenými ze země i z moře.

před 5 hodinami

Doprava v zimě, ilustrační foto

Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly

Čeští junioři po třetím vyřazení kanadského výběru v řadě za sebou usilovali o prvního zlato v kategorii do 20 let po pětadvaceti letech. Jenže po jednom stříbru (2023) a dvou bronzech (2024 a 2025) se svěřenci kouče Patrika Augusty dočkali zase „jenom“ stříbra. I tak ale za svoji bojovnost nejen ve finále, ale i za celý turnaj zaslouží respekt a uznání, kterého se jim dostalo od Mezinárodní hokejové federace IIHF v podobě individuálních oceněních. Prohraný duel se Švédskem (2:4) byl pak posledním pro Patrika Augustu v roli kouče této věkové kategorie.

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla

Fotbalisté Gabonu skončili na právě probíhajícím mistrovství Afriky už v základní skupině a s takovým výsledkem nemůže být spokojen nikdo. Málokde ale přijde tak tvrdá reakce jako ze strany gabonské vlády. Poté, co na Silvestra Gabon prohrál s Pobřežím slonoviny 2:3, vystoupil v televizi gabonský ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula, aby oznámil konec trenéra národního týmu Thierryho Mouyoumy a také vyloučení největší hvězdy gabonské reprezentace Pierra-Emericka Aubameyanga.

včera

včera

včera

ISS (Mezinárodní vesmírná stanice)

Poplach na ISS: Jeden z astronautů má vážné zdravotní problémy, NASA zvažuje, že posádku stáhne z vesmíru

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve středu oznámil odklad plánovaného výstupu do otevřeného vesmíru, který se měl uskutečnit ve čtvrtek. Důvodem jsou blíže nespecifikované zdravotní potíže jednoho z členů posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Přestože agentura z důvodu ochrany soukromí nejmenovala konkrétní osobu, potvrdila, že dotčený astronaut je ve stabilizovaném stavu a lékařské týmy nyní pečlivě zvažují další postup.

včera

Matka tří dětí odvezla syna do školy, agenti ji "v sebeobraně" zastřelili. V Minneapolisu se schyluje k nepokojům

V Minneapolisu vládne napětí a smutek poté, co federální agent imigračního úřadu (ICE) smrtelně postřelil sedmatřicetiletou Renee Nicole Goodovou. Incident se odehrál v rámci rozsáhlé operace, při níž bylo do města nasazeno přibližně 2 000 federálních agentů s cílem potlačit nelegální imigraci. Smrt ženy, která byla americkou občankou a matkou tří dětí, vyvolala okamžitou vlnu odporu a rozsáhlé bezpečnostní obavy, které vedly až k uzavření všech veřejných škol ve městě na zbytek týdne.

