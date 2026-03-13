Americká armáda potvrdila tragickou smrt čtyř svých příslušníků po havárii tankovacího letounu KC-135 Stratotanker, k níž došlo v západním Iráku. Podle oficiálního prohlášení amerického centrálního velitelství CENTCOM nebyl incident způsoben nepřátelskou ani spojeneckou palbou. Na palubě stroje se v době neštěstí nacházelo celkem šest osob, přičemž po zbývajících dvou členech posádky záchranné týmy stále pátrají.
Do kolize byl zapojen ještě druhý americký tanker, který však dokázal bezpečně přistát v Izraeli. Izraelská veřejnoprávní stanice Kan zveřejnila záběry poškozeného letounu, kterému chybí horní část ocasní ploutve. Podle identifikačních znaků šlo o stroj z letecké základny Beale v Kalifornii, která je domovem 940. tankovacího křídla rezervních sil amerického letectva. Celkový počet amerických obětí v probíhajícím konfliktu s Íránem se tímto neštěstím zvýšil na jedenáct.
Zatímco se vyšetřovaly okolnosti pádu letadla, íránskou metropolí Teheránem otřásly silné exploze. K výbuchům došlo v době, kdy se v ulicích začaly srocovat davy lidí u příležitosti Dne Al-Quds, což je každoroční mezinárodní shromáždění na podporu Palestinců. Izrael již dříve varoval, že hodlá zasahovat strategické cíle přímo v hlavním městě Íránu jako odvetu za tamní nepřátelské aktivity.
Izraelské letectvo v rámci masivní ofenzivy oznámilo, že jeho stíhačky zasáhly v posledních hodinách více než 200 cílů po celém Íránu. Konflikt se však přelévá i mimo íránské hranice. Útokům čelí také státy v Perském zálivu, které se snaží odrážet příchozí hrozby. V Ománu byli v důsledku bojů zabiti dva cizinci a výbuchy byly hlášeny dokonce i z Dubaje ve Spojených arabských emirátech.
Napětí se nevyhýbá ani severnímu Izraeli, kde raketové údery poškodily několik budov. Situace na Blízkém východě vyvolává čím dál silnější obavy z nekontrolované eskalace, která by mohla do války přímo zatáhnout další regionální hráče. Bezpečnostní složky v celém regionu zůstávají v nejvyšší pohotovosti, zatímco se diplomatické kanály marně snaží najít cestu k deeskalaci.
Kromě bezprostředních ztrát na životech začíná konflikt drasticky ovlivňovat globální ekonomiku. Banka Goldman Sachs předpovídá, že ceny ropy v roce 2026 vzrostou o dalších 20 %. Uzavření klíčových námořních cest a neustálé útoky na energetickou infrastrukturu vytvářejí tlak na trhy, který se dříve či později projeví u čerpacích stanic po celém světě.
Ekonomický šok se však netýká pouze pohonných hmot. Odborníci varují před kritickým nedostatkem helia, které je nezbytným materiálem pro výrobu počítačových čipů. Výpadek dodávek z tohoto regionu by mohl ochromit technologický průmysl a vést k nedostatku elektroniky. Podobně kritická je situace i u hnojiv, jejichž nedostatek může ohrozit příští úrodu a způsobit celosvětový nárůst cen potravin.
Jména čtyř padlých amerických vojáků armáda zatím nezveřejnila, v souladu s protokolem o informování nejbližších příbuzných. Rodiny obětí v USA i v dalších zasažených zemích nyní čekají na další zprávy.
Maďarský premiér Viktor Orbán vystupňoval napětí ve vztazích s Kyjevem prohlášením, podle kterého Ukrajinci plánují útoky na jeho rodinu. Toto obvinění přichází v době vrcholící předvolební kampaně, kdy Orbán čelí vážné politické konkurenci. Kritici maďarského premiéra naznačují, že celou roztržku využívá k získání politických bodů před dubnovými parlamentními volbami, které by mohly ukončit jeho šestnáctiletou nadvládu.
