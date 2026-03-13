Počet obětí války v Íránu roste. USA ztratily tankovací letoun, zemřeli čtyři vojáci

Libor Novák

13. března 2026 12:06

U.S. Air Force F-22 Raptor
U.S. Air Force F-22 Raptor

Americká armáda potvrdila tragickou smrt čtyř svých příslušníků po havárii tankovacího letounu KC-135 Stratotanker, k níž došlo v západním Iráku. Podle oficiálního prohlášení amerického centrálního velitelství CENTCOM nebyl incident způsoben nepřátelskou ani spojeneckou palbou. Na palubě stroje se v době neštěstí nacházelo celkem šest osob, přičemž po zbývajících dvou členech posádky záchranné týmy stále pátrají.

Do kolize byl zapojen ještě druhý americký tanker, který však dokázal bezpečně přistát v Izraeli. Izraelská veřejnoprávní stanice Kan zveřejnila záběry poškozeného letounu, kterému chybí horní část ocasní ploutve. Podle identifikačních znaků šlo o stroj z letecké základny Beale v Kalifornii, která je domovem 940. tankovacího křídla rezervních sil amerického letectva. Celkový počet amerických obětí v probíhajícím konfliktu s Íránem se tímto neštěstím zvýšil na jedenáct.

Zatímco se vyšetřovaly okolnosti pádu letadla, íránskou metropolí Teheránem otřásly silné exploze. K výbuchům došlo v době, kdy se v ulicích začaly srocovat davy lidí u příležitosti Dne Al-Quds, což je každoroční mezinárodní shromáždění na podporu Palestinců. Izrael již dříve varoval, že hodlá zasahovat strategické cíle přímo v hlavním městě Íránu jako odvetu za tamní nepřátelské aktivity.

Izraelské letectvo v rámci masivní ofenzivy oznámilo, že jeho stíhačky zasáhly v posledních hodinách více než 200 cílů po celém Íránu. Konflikt se však přelévá i mimo íránské hranice. Útokům čelí také státy v Perském zálivu, které se snaží odrážet příchozí hrozby. V Ománu byli v důsledku bojů zabiti dva cizinci a výbuchy byly hlášeny dokonce i z Dubaje ve Spojených arabských emirátech.

Napětí se nevyhýbá ani severnímu Izraeli, kde raketové údery poškodily několik budov. Situace na Blízkém východě vyvolává čím dál silnější obavy z nekontrolované eskalace, která by mohla do války přímo zatáhnout další regionální hráče. Bezpečnostní složky v celém regionu zůstávají v nejvyšší pohotovosti, zatímco se diplomatické kanály marně snaží najít cestu k deeskalaci.

Kromě bezprostředních ztrát na životech začíná konflikt drasticky ovlivňovat globální ekonomiku. Banka Goldman Sachs předpovídá, že ceny ropy v roce 2026 vzrostou o dalších 20 %. Uzavření klíčových námořních cest a neustálé útoky na energetickou infrastrukturu vytvářejí tlak na trhy, který se dříve či později projeví u čerpacích stanic po celém světě.

Ekonomický šok se však netýká pouze pohonných hmot. Odborníci varují před kritickým nedostatkem helia, které je nezbytným materiálem pro výrobu počítačových čipů. Výpadek dodávek z tohoto regionu by mohl ochromit technologický průmysl a vést k nedostatku elektroniky. Podobně kritická je situace i u hnojiv, jejichž nedostatek může ohrozit příští úrodu a způsobit celosvětový nárůst cen potravin.

Jména čtyř padlých amerických vojáků armáda zatím nezveřejnila, v souladu s protokolem o informování nejbližších příbuzných. Rodiny obětí v USA i v dalších zasažených zemích nyní čekají na další zprávy.

Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a proplouvaly průlivem i přes íránské útoky

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Brutální metoda zachraňující životy. Před sestřelením amerických F-15 se piloti katapultovali, hrozí jim doživotní problémy

Během pondělních ranních hodin byly nad Kuvajtem v rámci operace Epic Fury sestřeleny tři americké stíhačky F-15E, pravděpodobně v důsledku nešťastné palby do vlastních řad. Všech šest členů posádek se dokázalo úspěšně katapultovat a jejich stav je stabilizovaný. Termín „úspěšně“ je však v letectví relativní, protože proces opuštění poškozeného stroje v bojové rychlosti vystavuje lidské tělo extrémním silám, které balancují na hraně přežití.

Americká armáda (U.S. AIR FORCE)

Zdroj: Libor Novák

