Novinky z kauzy Macinkových esemesek. Poradce prezidenta naznačil závěry policistů

12. března 2026 21:58

Poradce prezidenta Petr Kolář je jednou z ústředních postav kauzy kontroverzních esemesek ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), kterými se šéf diplomacie snažil působit na hlavu státu. Kolář nyní přiznal, že ve věci už vypovídal na policii. Nastínil také svůj pohled na to, jak vyšetřování dopadne.

Kolář potvrdil, že už byl na policii. "Bylo to asi hned druhý den poté, co se to stalo. Požádali mě o předložení těch zpráv a v mé přítomnosti ten mobil prohlíželi," řekl poradce pro web novinky.cz. Naznačil také, jak podle jeho názoru kauza dopadne. "Já jsem jim pouze řekl svůj názor, že z toho nic nebude, protože to je politika," dodal.

Pavel v lednu uvedl, že Macinka se komunikací s ním, jeho spolupracovníky a poradci snaží ovlivnit jeho postoj ke jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident se rozhodl vystoupit po dvou zprávách pro poradce Petra Koláře. "Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit," vysvětlil. 

Hlava státu podotkla, že považuje ministrova slova za pokus o vydírání. "To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné," konstatoval s tím, že podává podnět bezpečnostním složkám a právníkům, aby posoudili, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.

"Za sebe mohu říct, že na mě zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky," vzkázal prezident Pavel občanům. Případem se na základě podnětu od prezidentské kanceláře začala zabývat policie, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Turek se od té doby stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal při ministerstvu životního prostředí, do jehož čela byl nakonec jmenován jiný motoristický poslanec Igor Červený. 

před 1 hodinou

Ombudsman se zastal ženy, které na výdaje zbývalo 2500 korun měsíčně

