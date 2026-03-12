Tyhle kecy poslouchat nebudu. Vondra odešel z debaty se slovenským politikem

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. března 2026 17:29

Alexandr Vondra
Alexandr Vondra Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) odešel z diskuze na slovenské televizi, kde jeden z jeho slovenských kolegů označil amerického prezidenta Donalda Trumpa či jeho ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského za největší gaunery tohoto století. Podle Vondry šlo o snůšku lží a demagogie. 

Vondru pozvala slovenská zpravodajská televizní stanice TA3 do diskuze s trojicí slovenských europoslanců. Šlo o Katarínu Roth Neveďalovou (Smer-SD), Ľuboše Blahu (Smer-SD) a Miriam Lexmann (KDH). Tématem byly válka na Ukrajině i probíhající americko-izraelská operace v Íránu. 

Blaha v pořadu představil svůj pohled na věc. "Amerika a Izrael bezprecedentně a nevyprovokovaně zaútočily na Írán, na suverénní stát," prohlásil. "Když před několika lety začal konflikt na Ukrajině, přijímaly se tři rezoluce denně. Když přijde americký a izraelský útok na Írán, tak jsou ticho," konstatoval. 

Český europoslanec kontroval slovy, že má pochopení pro probíhající vojenskou operaci. Blaha reagoval obviněním, že Vondra obhajuje neobhajitelné. "Vraždí malé děti, ale vy jste chápající. Trump, Netanjahu a Zelenskyj jsou největší gauneři 21. století, pochopte to," prohlásil politik ze strany slovenského premiéra Roberta Fica. 

Vondra reagoval odchodem ze studia, který přítomným lidem vysvětlil. "Tyhle vaše kecy poslouchat nebudu. S tímhle pánem já opravdu diskutovat nebudu," řekl na adresu Blahy. Další vysvětlení pak poskytl na sociální síti X.

"Už 30 let se mě různí lidé občas zeptají, jak to, že jsem tak klidný v televizních debatách a neopustím při konfliktu s demagogií pódium. Včera jsem to poprvé v životě udělal. Spontánně. Snůšku lží a demagogie poslance za stranu Smer, Ľuboše Blahy, jsem svou přítomností nemohl dál legitimizovat. Blaha je nový fenomén. Nebezpečný. Ohání se pravidly, ale sám nerespektuje ani základní pravidla civilizované debaty. Musíme se opravdu na tento 'typ politiky' připravit, nemá-li se férová politická debata překlopit v permanentní občanskou válku," napsal. 

V komentářích ho podpořil například expremiér Mirek Topolánek. "Konečně. Ještě si mu ji na závěr měl natáhnout. Se zlem se nediskutuje, tak jako se nevyjednává s teroristy. Argumenty neplatí, slušnost je za slabost. Na Slovensku jsou ale jen o půl krok dál. Doma se tomu blížíme. A TV to kondenzované zlo legitimizují," uvedl bývalý předseda vlády. 

"Držel jste výborně, osobně bych jej vyčurákoval. Jste dospělý, dobře vyřešeno," dodal bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). 

