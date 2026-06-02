Počasí bude do pátku nestálé. Slunečné dny bude střídat déšť a bouřky

Libor Novák

2. června 2026 7:00

Déšť
Déšť Foto: Pixabay

Českou republiku čeká v příštích dnech poměrně proměnlivé počasí, ve kterém se vystřídají teplejší dny s deštivými vlnami. Nejbližší dny přinesou jak letní teploty překračující pětadvacet stupňů Celsia, tak i výraznější ochlazení provázené srážkami a ojedinělými bouřkami.

Úterý přinese další teplejší den. Ráno sice začne jasnou až polojasnou oblohou, kterou mohou ojediněle doprovázet mlhy, ale v průběhu dne bude oblačnosti přibývat až na oblačno. Na horách se mohou ojediněle objevit přeháňky, přičemž v poloze kolem 1000 metrů nad mořem se bude teplota pohybovat kolem 17 stupňů Celsia. Později večer se pak v jihozápadní polovině Čech vyvine místy déšť nebo přeháňky a vyloučeny nejsou ani ojedinělé bouřky. Maximální denní teploty vyšplhají na 21 až 26 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý proměnlivý s rychlostí do 3 metrů za sekundu, postupně se změní na mírný jihovýchodní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Očekávané množství srážek se udrží v rozmezí 0 až 5 milimetrů, tlaková tendence bude vykazovat mírný pokles a rozptylové podmínky se po mírně nepříznivém ránu během dne zlepší na dobré až velmi dobré.

Středa bude ve znamení zatažené až oblačné oblohy s deštěm nebo přeháňkami na většině území, přičemž ojediněle se vyskytnou i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví až během dne, jelikož tam zpočátku zůstane ještě polojasno. Večer pak začne v Čechách srážek od západu ubývat a dojde také k částečnému protrhání oblačnosti, přičemž občasný déšť v této době postupně ustane. Noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia a přes den se citelně ochladí na 15 až 19 stupňů Celsia, pouze na severovýchodě území se teploty udrží výše, a to až na 22 stupních Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, přechodně však zesílí na mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Celkový předpokládaný úhrn srážek se odhaduje na 0 až 10 milimetrů, ojediněle může napršet kolem 25 milimetrů.

Ve čtvrtek se déšť nebo přeháňky objeví již jen místy. Většinu dne bude převládat polojasno, pouze na východě území bude zpočátku ještě oblačno až zataženo s doznívajícími srážkami a ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy. V průběhu dne začne od západu oblačnosti opět přibývat, což později přinese místy déšť nebo přeháňky zejména do západních Čech. Nejnižší noční teploty spadnou na 11 až 7 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji s hodnotami 14 až 10 stupňů Celsia. Přes den teploty znovu vyskočí na 20 až 25 stupňů Celsia. Očekávané množství srážek se bude pohybovat od 0 do 7 milimetrů. Vítr bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, v Čechách během dne přechodně zesílí na mírný s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.

V pátek bude počasí opět zatažené až oblačné a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, které ojediněle doprovodí i bouřky. Večer začnou srážky od severozápadu postupně ustávat a oblačnost se částečně protrhá. Noční minima se budou pohybovat mezi 15 a 11 stupni Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 16 až 20 stupňů Celsia, přičemž na severovýchodě země může rtuť teploměru vystoupat až k 23 stupňům Celsia. Předpokládané množství srážek meteorologové odhadují na 0 až 3 milimetry, ojediněle však může spadnout kolem 15 milimetrů. Během dne bude vát slabý proměnlivý vítr, který přechodně zesílí na mírný západní až severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.

včera

Česko v neděli zasáhla dvě tornáda

Související

V Česku se objevila dvě tornáda

Česko v neděli zasáhla dvě tornáda

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil oficiální vyhodnocení uplynulého dne, během kterého se na území České republiky vyskytla dvě potvrzená slabší tornáda. Ke vzniku těchto jevů včera přispěla zejména vyšší vlhkost v přízemní vrstvě atmosféry a především výraznější střih větru v hladině do jednoho kilometru, což vyjadřuje rozdíl v proudění vzduchu mezi zemí a touto výškou. Svou roli při vývoji situace sehrála pravděpodobně také vzájemná interakce s okolními bouřkami.

Více souvisejících

Počasí Déšť

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump sprostě řval na Netanjahua

Americký prezident Donald Trump ostře vystoupil proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi kvůli eskalaci konfliktu v Libanonu. Podle informací od dvou amerických představitelů a dalšího zdroje webu Axios obeznámeného se situací byl pondělní telefonát plný vulgárních výrazů a emocí. Trump v něm Netanjahua označil za šíleného, obvinil ho z nevděku a rázně zablokoval izraelský plán na bombardování libanonské metropole Bejrútu.

před 1 hodinou

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Izrael a Libanon souhlasily s omezením bojů, tvrdí Trump. Obě strany přitom dál válčí

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Hizballáh a Izrael dohodly na vzájemné deeskalaci a omezení bojových akcí. Tento krok podle všeho odvrátil hrozící izraelský úder na libanonskou metropoli Bejrút a také potenciální kolaps rozhovorů o příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Šéf Bílého domu ve svém příspěvku na sociálních sítích upřesnil, že osobně hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem i se zástupci Hizballáhu, přičemž obě strany konfliktu vyjádřily souhlas s úplným zastavením střelby.

před 2 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev. Nejméně deset mrtvých

Ruská armáda v brzkých ranních hodinách podnikla rozsáhlý a smrtonosný útok na ukrajinské hlavní město. Podle místních úřadů byly při tomto masivním úderu, který byl součástí širší ofenzívy proti cílům po celé Ukrajině, vážně poškozeny obytné domy. Noční agrese si vyžádala nejméně deset lidských životů, přičemž čtyři oběti jsou hlášeny z Kyjeva a dalších šest z centrálně položeného města Dnipro. Vedle toho ukrajinští představitelé evidují více než stovku zraněných obyvatel.

před 3 hodinami

včera

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Kallasová chce, aby EU dohlédla na dohodu mezi USA a Íránem

Evropská unie má hrát klíčovou roli při zajišťování trvalého příměří mezi Íránem a Spojenými státy, které by se mělo zabývat také obavami ohledně jaderných ambicí Teheránu. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová během své cesty do Islámábádu, kde se setkala s pákistánským vedením. Podle jejího vyjádření může unie nabídnout konkrétní přínos pro dlouhodobou udržitelnost jakékoli budoucí dohody, a to od vlastních námořních operací až po těžce nabyté odborné znalosti v jaderné oblasti.

včera

V Česku se objevila dvě tornáda

Česko v neděli zasáhla dvě tornáda

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil oficiální vyhodnocení uplynulého dne, během kterého se na území České republiky vyskytla dvě potvrzená slabší tornáda. Ke vzniku těchto jevů včera přispěla zejména vyšší vlhkost v přízemní vrstvě atmosféry a především výraznější střih větru v hladině do jednoho kilometru, což vyjadřuje rozdíl v proudění vzduchu mezi zemí a touto výškou. Svou roli při vývoji situace sehrála pravděpodobně také vzájemná interakce s okolními bouřkami.

včera

Donald Trump

Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nebyly ze strany Íránu oficiálně informovány o přerušení diplomatických rozhovorů. Zároveň však naznačil, že nemá žádný problém na Teherán si počkat, dokud nepřistoupí na pro USA přijatelnou dohodu. Podle svých slov se domnívá, že se doposud mluvilo až příliš, a pokud nyní nastane období ticha, bude to pro celou situaci velmi dobré.

včera

sport

Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.

včera

Ebola, ilustrační fotografie

Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa

Vědecké týmy a farmaceutické společnosti po celém světě aktuálně vyvíjejí tři nové očkovací látky, které mají pomoci zastavit šíření vzácného druhu eboly. Tento nebezpečný virus si již vyžádal téměř 250 lidských životů a vyvolává vážné obavy z globální zdravotní krize. Mezinárodní iniciativa pro vakcínu proti AIDS (IAVI), která pracuje na jedné z nadějných látek, otevřeně varovala, že současná epidemie hrozí přerůst v nejhorší vlnu nákazy v historii.

včera

Íránská delegace v Pákistánu

Írán zastavuje mírová jednání s USA

Teherán se rozhodl přerušit diplomatická jednání se Spojenými státy americkými na protest proti nejnovějším vojenským krokům Izraele na území Libanonu. Podle íránských státních médií představují tyto útoky přímé porušení dříve dohodnutého příměří. Oficiální činitelé potvrdili, že toto rozhodnutí zásadním způsobem narušilo dosavadní diplomatické úsilí a oddálilo naději na brzké diplomatické urovnání napjaté situace v regionu Blízkého východu.

včera

Předseda vlády Andrej Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

včera

Nigérie, ilustrační fotografie

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

včera

Péter Magyar

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

včera

včera

včera

Petr Pavel

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

včera

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy