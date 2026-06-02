Počasí bude do pátku nestálé. Slunečné dny bude střídat déšť a bouřky

Českou republiku čeká v příštích dnech poměrně proměnlivé počasí, ve kterém se vystřídají teplejší dny s deštivými vlnami. Nejbližší dny přinesou jak letní teploty překračující pětadvacet stupňů Celsia, tak i výraznější ochlazení provázené srážkami a ojedinělými bouřkami.
Úterý přinese další teplejší den. Ráno sice začne jasnou až polojasnou oblohou, kterou mohou ojediněle doprovázet mlhy, ale v průběhu dne bude oblačnosti přibývat až na oblačno. Na horách se mohou ojediněle objevit přeháňky, přičemž v poloze kolem 1000 metrů nad mořem se bude teplota pohybovat kolem 17 stupňů Celsia. Později večer se pak v jihozápadní polovině Čech vyvine místy déšť nebo přeháňky a vyloučeny nejsou ani ojedinělé bouřky. Maximální denní teploty vyšplhají na 21 až 26 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý proměnlivý s rychlostí do 3 metrů za sekundu, postupně se změní na mírný jihovýchodní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Očekávané množství srážek se udrží v rozmezí 0 až 5 milimetrů, tlaková tendence bude vykazovat mírný pokles a rozptylové podmínky se po mírně nepříznivém ránu během dne zlepší na dobré až velmi dobré.
Středa bude ve znamení zatažené až oblačné oblohy s deštěm nebo přeháňkami na většině území, přičemž ojediněle se vyskytnou i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví až během dne, jelikož tam zpočátku zůstane ještě polojasno. Večer pak začne v Čechách srážek od západu ubývat a dojde také k částečnému protrhání oblačnosti, přičemž občasný déšť v této době postupně ustane. Noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia a přes den se citelně ochladí na 15 až 19 stupňů Celsia, pouze na severovýchodě území se teploty udrží výše, a to až na 22 stupních Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, přechodně však zesílí na mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Celkový předpokládaný úhrn srážek se odhaduje na 0 až 10 milimetrů, ojediněle může napršet kolem 25 milimetrů.
Ve čtvrtek se déšť nebo přeháňky objeví již jen místy. Většinu dne bude převládat polojasno, pouze na východě území bude zpočátku ještě oblačno až zataženo s doznívajícími srážkami a ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy. V průběhu dne začne od západu oblačnosti opět přibývat, což později přinese místy déšť nebo přeháňky zejména do západních Čech. Nejnižší noční teploty spadnou na 11 až 7 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji s hodnotami 14 až 10 stupňů Celsia. Přes den teploty znovu vyskočí na 20 až 25 stupňů Celsia. Očekávané množství srážek se bude pohybovat od 0 do 7 milimetrů. Vítr bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, v Čechách během dne přechodně zesílí na mírný s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
V pátek bude počasí opět zatažené až oblačné a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, které ojediněle doprovodí i bouřky. Večer začnou srážky od severozápadu postupně ustávat a oblačnost se částečně protrhá. Noční minima se budou pohybovat mezi 15 a 11 stupni Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 16 až 20 stupňů Celsia, přičemž na severovýchodě země může rtuť teploměru vystoupat až k 23 stupňům Celsia. Předpokládané množství srážek meteorologové odhadují na 0 až 3 milimetry, ojediněle však může spadnout kolem 15 milimetrů. Během dne bude vát slabý proměnlivý vítr, který přechodně zesílí na mírný západní až severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
Související
Česko v neděli zasáhla dvě tornáda
Výhled počasí na první letní víkend. Tropické teploty se nečekají
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Trump sprostě řval na Netanjahua
před 1 hodinou
Izrael a Libanon souhlasily s omezením bojů, tvrdí Trump. Obě strany přitom dál válčí
před 2 hodinami
Rusko podniklo masivní útok na Kyjev. Nejméně deset mrtvých
před 3 hodinami
Počasí bude do pátku nestálé. Slunečné dny bude střídat déšť a bouřky
včera
Kallasová chce, aby EU dohlédla na dohodu mezi USA a Íránem
včera
Česko v neděli zasáhla dvě tornáda
včera
Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů
včera
Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty
včera
Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa
včera
Írán zastavuje mírová jednání s USA
včera
Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš
včera
Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy
včera
Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta
včera
Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu
včera
Írán od začátku války zasáhl víc vojenských objektů, než USA dosud přiznávaly
včera
EU zvažuje, že zbaví nároku na ochranu ukrajinské muže v odvodovém věku
včera
Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel
včera
Zelenskyj: Ukrajina naléhavě potřebuje protiraketové střely z USA
včera
Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN
včera
USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra
Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.
Zdroj: Libor Novák