Farage chce po Starmerově konci volby. Jsme připraveni přinést změnu, vzkázal

Z Velké Británie i ze světa přicházejí nejrůznější reakce na dnes oznámenou rezignaci Keira Starmera na post britského premiéra. Jedna z parlamentních stran již naznačila, že za ideální řešení nastalé situace považuje vyhlášení voleb.
"Reform požaduje volby. Jsme připraveni přinést radikální změnu," napsal poslanec Nigel Farage, lídr strany Reform UK, která v současnosti vévodí průzkumům veřejného mínění s deklarovanou podporou kolem 27 procent. Reformisté byli s více než 14 procenty třetí nejúspěšnější stranou minulých parlamentních voleb, ale v britském volebním systému dosáhli jen na pět mandátů.
Starmer v pondělí oznámil, že ráno mluvil s králem Karlem III. a informoval ho o svém rozhodnutí rezignovat. Politik skončí i v čele labouristů, kteří by si měli vybrat nového předsedu do září, kdy bude po prázdninách obnovena činnost parlamentu. Starmer do té doby zůstane ve funkci premiéra.
Končící ministerský předseda v dnešním projevu prohlásil, že stranu převzal ve stavu, kdy byla "politicky, finančně i morálně" zkrachovalá, takže množí lidé tvrdili, že její záchrana už není možná. Starmer konstatoval, že stranu změnil a obnovil důvěru v britskou ekonomiku, obranu a národní bezpečnost.
Podle Starmera panovaly u stranických kolegů pochybnosti o tom, že je vhodným lídrem pro příští volby. Odcházející premiér doslova řekl, že od straníků "slyšel odpověď" a přijal ji s pokorou.
Absolvent práv a někdejší státní zástupce se do velké britské politiky dostal teprve před 11 lety, kdy se stal poslancem Dolní sněmovny britského parlamentu za volební obvod Holborn and St Pancras. Do čela Labouristické strany se londýnský rodák dostal v dubnu 2020, kdy ve funkci nahradil Jeremyho Corbyna.
Premiérem je Starmer od července 2024, protože stranu dovedl k jasnému volebnímu vítězství v předloňských parlamentních volbách. Labouristé tehdy získali 412 křesel, čímž si polepšili o 210 mandátů oproti předchozímu stavu.
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Nigel Farage , Keir Starmer (labouristi) , Velká Británie , Reform UK
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Zdroj: Libor Novák