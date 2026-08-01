Počasí hraje zásadní roli. V Česku nastane nejhorší stav za čtyři roky

V Česku se očekává dosažení nejhoršího stavu hydrologického sucha od konce roku 2022, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Počasí v tom hraje zásadní roli, zvlášť když momentálně panuje již druhá vlna tropických veder během letošního léta.
Vedra a nedostatek srážek na našem území dál výrazně zesilují hydrologické sucho, konstatovali hydrologové na sociální síti. Pokračující tropická vlna a vysoké teploty mají negativní dopad na vodní toky i stav podzemních vod.
Na více než 130 vodoměrných profilech bylo v pátek registrováno dosažení historických minim pro poslední červencový den. Na mnoha dalších místech se stavy blíží historickým minimům. Některé malé vodní toky či potůčky už dokonce vyschly.
U podzemních vod je situace dlouhodobě také velmi špatná. Především u hlubokých vrtů je letos nejhorší stav od roku 1961.
"Vzhledem k očekávanému pokračování velmi teplého počasí i v příštím týdnu se dá předpokládat, že po další aktualizaci výstražné informace na sucho v úterý 4. 8. dojde k dalšímu rozšíření oblastí s hydrologickým suchem na povrchových i podzemních vodách. Půjde tak o nejhorší stav za dobu vydávání tohoto typu výstražných informací, které začalo na konci roku 2022," dodali experti.
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Zdroj: Libor Novák