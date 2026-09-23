Carney se veřejně vysmál Trumpovi. V projevu parodoval jeho gestikulaci

Kanadský premiér Mark Carney změnil svůj dosavadní přístup ke vzájemným vztahům se Spojenými státy a veřejně opustil taktiku ustupování. Na stranickém setkání v Ottawě se vysmál americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, když napodobil jeho typické gestikulování rukama. Carney hovořil o nové dohodě o čisté energii a použil přitom výrazná gesta, která v sále vyvolala hlasitý smích přítomných členů Liberecké strany. Tento moment podle CNN potvrdil výrazný posun v rétorice kanadského lídra vůči Bílému domu.
Změna postoje přichází po osmnácti měsících v úřadu, během nichž se kanadskému premiérovi neosvědčila strategie diplomacie a smířlivosti. Vzájemná obchodní jednání mezi oběma tradičními spojenci totiž opět uvízla na mrtvém bodě. Kanada navíc nedávno zavedla odvetná cla vůči USA poté, co srpnové rozhovory zkrachovaly. Podle odborníků na kanadsko-americké vztahy Carney postupně odkládá svou původní opatrnost centrálního bankéře a začíná americkému prezidentovi adresovat ostré poznámky.
Když Donald Trump v květnu minulého roku opakovaně nadnesl myšlenku udělat z Kanady padesátý první stát USA, Carney reagoval s klidem a úsměvem. V Oválné pracovně tehdy poznamenal, že z oblasti nemovitostí je známé, že některé nemovitosti prostě nejsou nikdy na prodej. Tento vstřícný tón charakterizoval Carneyho přístup k Bílému domu po většinu jeho dosavadního působení. Ačkoliv Trump narušoval vzájemné vztahy neustálými slovními útoky, Carney se snažil vystupovat přátelsky a obhajovat kanadské zájmy.
Carney původně nastoupil do funkce s cílem urovnat napjaté vztahy s Washingtonem, které se zhoršily už za jeho předchůdce Justina Trudeaua. Kanadský premiér vycházel americkému prezidentovi vstříc dokonce i v situacích, kdy se hospodářské rozpory mezi oběma zeměmi prohlubovaly. Při setkání v říjnu označil Trumpa za transformativního prezidenta a ocenil jeho snahu o urovnávání globálních konfliktů. Ve snaze dosáhnout zrušení amerických cel navíc Kanada posílila opatření proti pašování fentanylu a ustoupila od plánované daně z digitálních služeb.
Ochota ke kompromisům zahrnovala také veřejnou omluvu za kanadskou antikampaň zaměřenou proti cílům Washingtonu, která Trumpa popudila. Carney se zároveň k americkému prezidentovi choval velmi zdvořile, což předvedl například při výměně židlí na summitu G7, když si Trump stěžoval na nízké posezení. Dále veřejně podpořil americkou zahraniční politiku v citlivých otázkách, jako byla válka v Íránu. Obchodním lídrům v New Yorku dokonce vzkázal, že silná Kanada pomůže udělat Ameriku znovu skvělou.
Americký prezident však své výpady vůči sousední zemi nepřestal stupňovat a kanadského premiéra oslovoval pouze křestním jménem nebo jako guvernéra. Ve svých veřejných prohlášeních o něm hovořil jako o nevděčném či nepříjemném člověku. Na sociálních sítích dokonce sdílel obrázek vygenerovaný umělou inteligencí, na kterém stál nad zraněným Carneym na ledové ploše a vyzýval ho ke vstávání. Kanadský předseda vlády tyto osobní útoky dlouho přehlížel bez veřejného komentáře.
První ostřejší reakce přišla ve chvíli, kdy se americký ministr obrany Pete Hegseth na síti X vysmíval členům kanadského mládežnického kadetního programu. Carney tehdy americké administrativě vzkázal, aby přestala tvořit internetové memy a snažila se působit drsně. Blatantnější tón pak zvolil i při svém vystoupení v Evropském parlamentu ve Štrasburku poté, co Evropská unie nabídla Kanadě status přidruženého člena. V reakci na Trumpovy nové hrozby cly Carney zdůraznil, že nová aliance nemá za cíl vytvořit rivala, ale pouze partnerství s lepšími způsoby.
Rovněž při srpnovém selhání čtecího zařízení na tiskové konferenci si Carney neodpustil narážku na Trumpovy dřívější výroky o sabotáži na půdě OSN. Poznamenal tehdy, že na rozdíl od jistého světového lídra nepovažuje technickou závadu za spiknutí. Politologové uvádějí, že dosavadní smírná diplomacie nepřinesla Kanadě žádné hmatatelné výsledky, což si vyžádalo změnu strategie. Jemné dobírání může být účinné, protože americký prezident je známý svou citlivostí na jakýkoliv náznak nedostatku respektu.
Změna rétoriky nachází pozitivní odezvu u kanadské veřejnosti, která podporuje tvrdší obhajobu národních zájmů. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že výrazně vzrostl podíl obyvatel Kanady, kteří považují Spojené státy za nepřátelskou zemi. Většina dotázaných však zároveň uvádí, že by svůj postoj změnila v případě konce Trumpova působení v úřadu. Odborníci se shodují, že otevřené utahování si z amerického prezidenta ze strany úřadujícího premiéra značí historicky nejchladnější období ve vzájemných vztazích obou zemí.
Související
Kanada nemá vyhráno. Přidružené členství už bylo jednou nabídnuto jiné zemi, EU jej odmítla
Vztahy s USA jsou zničené. Kanada kvůli Trumpovi usiluje o pevnější vazby s EU
Mark Carney (Liberální strana Kanady) , Donald Trump , Kanada
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
"Právo postupně nahrazuje hrubá síla." Pavel se v projevu v OSN opřel do velmocí
před 2 hodinami
Trump opevňuje Washington. Bílý dům se mění v pevnost
před 2 hodinami
Si Ťin-pching míří do Washingtonu. Sejde se s Trumpem v Bílém domě
před 3 hodinami
Prop trading láká tisíce Čechů. Co dělat, když trader poruší pravidla nebo se neshodne s firmou?
před 3 hodinami
Ruský vojenský vrtulník vlétl do polského vzdušného prostoru
před 4 hodinami
Carney se veřejně vysmál Trumpovi. V projevu parodoval jeho gestikulaci
před 5 hodinami
Automatizovaní boti i podvržené webovky. Burnham popsal, jak Rusko vede válku pomocí fake news
před 6 hodinami
USA a Írán absolvovaly v New Yorku první jednání od selhání příměří
před 7 hodinami
Dopady supersilného El Niňo budou masivní. Zemře nejméně půl milionu lidí, spočítali vědci
před 7 hodinami
AI končí. Pojem "umělá inteligence" se používat nebude, rozhodl Trump
před 8 hodinami
Ukrajinou neskončí. Rusko může použít drony, rakety nebo zahájit pozemní invazi do jiné země, varoval Zelenskyj
před 9 hodinami
Fact check: Neukončil 8 válek, kvůli oteplování lidé umírají. Trump pronesl v OSN řadu nepravdivých výroků
před 10 hodinami
Monstrum páté kategorie. U Mexika se vlivem El Niño zformoval jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
před 11 hodinami
Slibná předpověď počasí. Babí léto nebude krátké, tvrdí meteorologové
před 17 hodinami
OBRAZEM: Stovky lidí čekaly před ČNB na výroční pětitisícovku
včera
OBRAZEM: Dva roky čekání jsou u konce. Nová lanovka na Petřín vyvezla první cestující
včera
Opilý muž zapálil dům, i když uvnitř byly děti. Teď mu hrozí vězení
včera
Diana by měla být příkladem pro Harryho a Meghan, míní bratr zesnulé princezny
včera
Knihovnu nahradí jiná knihovna. Havlová oznámila, komu dala licenci na Havla
včera
Pitva potvrdila podezření. Policie odloží případ ztracených osob na jezeře Most
Policie definitivně uzavře případ dvou osob, které začaly být v létě pohřešovány po bouřce na jezeře Most. Pitva potvrdila, že tělo nalezené soukromým potápěčem v minulém týdnu patří druhému pohřešovanému.
Zdroj: Jan Hrabě