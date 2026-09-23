Slibná předpověď počasí. Babí léto nebude krátké, tvrdí meteorologové

Přes letních 25 °C by se mohly přehoupnout nejvyšší teploty v příštím týdnu během babího léta, které podle meteorologů začne o víkendu a potrvá minimálně do poloviny příštího týdne. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Babí léto - tedy stabilní, teplé a slunečné podzimní počasí - je už v tuto chvíli jistotou. Výrazněji se začne oteplovat už přes víkend, nejteplejší vzduch se ale nad naše území dostane až na začátku příštího týdne," informovali meteorologové v úterý na sociální síti.
Nejvyšší teploty se očekávají od pondělí do středy. Podle expertů na počasí ještě není jasné, jak teplý vzduch se do Česka dostane. Panuje nicméně vysoká pravděpodobnost, že v nižších polohách dosáhnou odpolední maxima hodnot mírně překračujících 25 °C.
Meteorologové ale upozornili i na jiný jev, který babí léto doprovází. Kromě slunečného počasí se mohou v noci a ráno vyskytnout typické podzimní mlhy, které se však ještě budou rozpouštět a celý den se neudrží.
"Období babího léta nebude krátké, užijeme si ho minimálně do poloviny příštího týdne, ale není vyloučeno, že i déle. To se ale ještě bude upřesňovat," dodal hydrometeorologický ústav.
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Zdroj: Libor Novák