AI končí. Pojem "umělá inteligence" se používat nebude, rozhodl Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil záměr změnit oficiální označení pro umělou inteligenci na termín „superinteligence“. Podle jeho vyjádření působí slovo „umělá“, jako by technologie byla falešná, což neodpovídá jejímu skutečnému významu. Nové pojmenování představil během svého projevu na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Prezident uvedl, že v oficiálních dokumentech Spojených států amerických se začne používat zkratka SI namísto dosavadního označení AI.
Rozhodnutí o novém názvu navázalo na předchozí hlasování, které americký prezident uspořádal pro své sledující na sociální síti Truth Social. Uživatelé v anketách vybírali z několika možných variant, mezi nimiž byly například výrazy nadřazená, extrémní nebo nejvyšší inteligence. Jako vítězný výraz nakonec vyšlo právě spojení superinteligence. Trump vyjádřil přání, aby toto nové označení postupně převzal i zbytek světa.
Odborníci z technologického sektoru a akademické sféry se však staví k masovému přijetí nového názvu skepticky. Vědecká komunita totiž pojem superinteligence tradičně používá pro teoretické systémy, které svými schopnostmi výrazně překračují lidský rozum ve všech oblastech. Podle etika Simona Coghlana z Melbournské univerzity je nové označení zavádějící, protože neodpovídá současným reálným možnostem technologií. Počítačoví experti zdůrazňují, že dnešní systémy úrovně superinteligence zdaleka nedosahují.
Přestože odborná veřejnost vyjadřuje pochybnosti, někteří představitelé americké administrativy začali nový termín okamžitě používat. Hlavní technologický důstojník Spojených států Ethan Klein na sociálních sítích uvedl, že USA zůstanou globálním lídrem v oblasti superinteligence. Změnu veřejně podpořil také americký velvyslanec při OSN Michael Waltz. Naopak kanadský ministr pro umělou inteligenci Evan Solomon reagoval zdrženlivě a poznamenal, že Kanaďané nemají sklon k přejmenovávání zavedených věcí.
Debata o názvu přichází v době, kdy vedoucí představitelé technologických firem a výzkumníci volají po přísnější státní regulaci z obav před možnými riziky pro lidstvo. Prezident Trump však varování před nebezpečím technologií odmítá a označuje je za nepodložená. Podle jeho slov si Spojené státy nemohou dovolit zpomalit vývoj, protože soupeří o technologické prvenství s Čínou. Zástupci administrativy zdůrazňují, že stát podpoří růst odvětví, které může mít větší dopad než průmyslová revoluce.
Téma technologického soupeření a bezpečnosti má být rovněž předmětem nadcházejícího setkání mezi prezidentem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Obě ekonomické mocnosti dlouhodobě usilují o dominantní postavení v této oblasti. Americká administrativa deklaruje, že si v tomto souboji drží výrazný náskok a hodlá jej nadále udržet. Celé vyjednávání tak probíhá v kontextu širších diskusí o globálních standardech a regulacích.
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Zdroj: Libor Novák