Vyšla speciální pětitisícová bankovka. ČNB si připomíná vznik centrální banky

Česká národní banka (ČNB) v úterý vydala pětitisícovou bankovku se speciálním přítiskem, která připomíná sté výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, první samostatné centrální banky Československa.
Konkrétně jde o bankovku v nominální hodnotě 5 000 Kč vzoru 2023 se speciálním přítiskem. Vyrobena byla v nákladu 200 tisíc kusů. Od úterý ji lidé mohou získat v pracovních dnech mezi 7:30 a 16:00 na pokladnách poboček ČNB v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Výměna je omezena na maximálně tři výroční bankovky na osobu.
Vstup k pokladnám bude na všech pobočkách umožněn přes hlavní vchody budov ČNB. Pro veřejnost jsou připraveny informační tabule a letáky. ČNB zároveň zveřejnila instruktážní video, které názorně ukazuje postup výměny.
"Vydáním této výroční bankovky si připomínáme sto let od zahájení činnosti Národní banky Československé, která položila základy moderního centrálního bankovnictví na našem území. Věřím, že zaujme nejen sběratele, ale také lidi, kteří se zajímají o historii naší měny a českého bankovnictví," uvedla členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.
Výroční bankovka má stejné rozměry, výtvarné zpracování i ostatní parametry jako běžná pětitisícová bankovka a je zákonným platidlem. Od standardní bankovky se odlišuje speciálním přítiskem vytvořeným aplikací fólie s nanoefekty technologií horké ražby, která je provedena ve stříbrném metalickém designu s proměnlivými barevnými efekty, které se mění podle úhlu pohledu a dopadu světla.
Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo ČNB k 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera. Součástí přítisku jsou také dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky ČNB věnované tomuto výročí.
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Zdroj: Libor Novák