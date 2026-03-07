Pozor na padělky. V Česku meziročně přibylo množství nepravých peněz

7. března 2026 21:54

Foto: Lenka Opálková / INCORP images

V Česku bylo loni zadrženo 9 036 nepravých bankovek a mincí, tedy o téměř 55 procent více než v loňském roce. Informovala o tom Česká národní banka (ČNB). Nejčastěji šlo o napodobeniny různých měn. Zadrženo bylo také 429 padělaných českých bankovek a 208 padělaných mincí. 

ČNB loni označila za padělek 429 českých bankovek v celkové hodnotě téměř 568 tisíc korun. Většina se vyznačovala nízkou kvalitou s napodobením pouze některých ochranných prvků. "Pokud lidé věnují dostatečnou pozornost ochranným prvkům českých bankovek, měli by případný padělek rozpoznat," uvedla členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

Kontrola ochranných prvků bankovek se dá provést ve třech základních krocích. "Při uchopení bankovky do rukou je možné prsty nahmatat plastické linie na části portrétu osobnosti a na hodnotovém čísle. Další ochranné prvky jsou viditelné proti světlu," upozornila Kubelková. Jde o vodoznak, ochranný proužek nebo soutisková značka. "Nakonec při sklopení bankovky lze pozorovat opticky proměnlivé prvky, například skrytý obrazec a na bankovkách vyšších nominálních hodnot i proměnlivou barvu nebo iridiscentní pruh," dodala.

Nejčastěji se padělaly dvoutisícikoruny (102 kusů) a tisícikoruny (100 kusů). Následovaly pětisetkoruny (74 kusů), stokoruny (60 kusů), dvousetkoruny (51 kusů) a pětitisícikoruny (42 kusů). Nejvíce padělaných bankovek zadržela policie, dále pak banky, ČNB a zpracovatelé hotovosti.

Vedle padělaných českých bankovek bylo v roce 2025 zadrženo také 208 padělaných dvacetikorunových mincí v celkové hodnotě 4 160 korun. Jejich počet meziročně klesl o více než polovinu. Padělky dvacetikorun se vyznačují poměrně kvalitní ražbou, která se směrem od středu k okrajům zhoršuje. Od originálu je lze rozeznat například podle zřetelné rýhy mezi zvýšenou obrubou hrany a mincovním polem.

Mimo padělky bylo zachyceno také 16 pozměněných českých bankovek a 18 pozměněných mincí, tedy pravých peněz upravených na vyšší číselnou či slovní hodnotu. Ve všech případech se jednalo o velmi nekvalitní provedení. Na českém území bylo zadrženo také 1 011 padělaných a pozměněných zahraničních bankovek a mincí, nejčastěji eur a amerických dolarů. Padělky zahraničních měn byly převážně ve 2. a 3. stupni nebezpečnosti.

Největší zastoupení v celkovém počtu nepravých bankovek a mincí zadržených na území ČR v roce 2025 představovaly tzv. napodobeniny bankovek a mincí různých měn. V roce 2025 bylo celkově zadrženo 7 354 kusů napodobenin, z toho 7 337 bankovek a 17 mincí.

