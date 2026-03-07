Pozor na padělky. V Česku meziročně přibylo množství nepravých peněz

V Česku bylo loni zadrženo 9 036 nepravých bankovek a mincí, tedy o téměř 55 procent více než v loňském roce. Informovala o tom Česká národní banka (ČNB). Nejčastěji šlo o napodobeniny různých měn. Zadrženo bylo také 429 padělaných českých bankovek a 208 padělaných mincí.
ČNB loni označila za padělek 429 českých bankovek v celkové hodnotě téměř 568 tisíc korun. Většina se vyznačovala nízkou kvalitou s napodobením pouze některých ochranných prvků. "Pokud lidé věnují dostatečnou pozornost ochranným prvkům českých bankovek, měli by případný padělek rozpoznat," uvedla členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.
Kontrola ochranných prvků bankovek se dá provést ve třech základních krocích. "Při uchopení bankovky do rukou je možné prsty nahmatat plastické linie na části portrétu osobnosti a na hodnotovém čísle. Další ochranné prvky jsou viditelné proti světlu," upozornila Kubelková. Jde o vodoznak, ochranný proužek nebo soutisková značka. "Nakonec při sklopení bankovky lze pozorovat opticky proměnlivé prvky, například skrytý obrazec a na bankovkách vyšších nominálních hodnot i proměnlivou barvu nebo iridiscentní pruh," dodala.
Nejčastěji se padělaly dvoutisícikoruny (102 kusů) a tisícikoruny (100 kusů). Následovaly pětisetkoruny (74 kusů), stokoruny (60 kusů), dvousetkoruny (51 kusů) a pětitisícikoruny (42 kusů). Nejvíce padělaných bankovek zadržela policie, dále pak banky, ČNB a zpracovatelé hotovosti.
Vedle padělaných českých bankovek bylo v roce 2025 zadrženo také 208 padělaných dvacetikorunových mincí v celkové hodnotě 4 160 korun. Jejich počet meziročně klesl o více než polovinu. Padělky dvacetikorun se vyznačují poměrně kvalitní ražbou, která se směrem od středu k okrajům zhoršuje. Od originálu je lze rozeznat například podle zřetelné rýhy mezi zvýšenou obrubou hrany a mincovním polem.
Mimo padělky bylo zachyceno také 16 pozměněných českých bankovek a 18 pozměněných mincí, tedy pravých peněz upravených na vyšší číselnou či slovní hodnotu. Ve všech případech se jednalo o velmi nekvalitní provedení. Na českém území bylo zadrženo také 1 011 padělaných a pozměněných zahraničních bankovek a mincí, nejčastěji eur a amerických dolarů. Padělky zahraničních měn byly převážně ve 2. a 3. stupni nebezpečnosti.
Největší zastoupení v celkovém počtu nepravých bankovek a mincí zadržených na území ČR v roce 2025 představovaly tzv. napodobeniny bankovek a mincí různých měn. V roce 2025 bylo celkově zadrženo 7 354 kusů napodobenin, z toho 7 337 bankovek a 17 mincí.
Související
Krásný příběh z Brna. Školačky vrátily peněženku, chválí je strážníci
Bude lidstvo chudé? Pokud nezastavíme změny počasí, přijde každý člověk o polovinu financí, spočítali vědci
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Pozor na padělky. V Česku meziročně přibylo množství nepravých peněz
před 2 hodinami
Český lev odhalil první oceněnou osobnost. Dostane cenu za mimořádný přínos
před 3 hodinami
Nej(ne)bezpečnější fotbalové mistrovství světa. Sportovní svátek ohrožuje několik věcí
Aktualizováno před 4 hodinami
Macinka hodlá konzultovat situaci v Íránu s tamním velvyslancem
před 5 hodinami
Írán by ještě o víkendu mohl mít nového vůdce. Nahradí Chameneího
před 5 hodinami
Kanada požaduje, aby se bývalý princ Andrew nemohl stát králem
před 6 hodinami
Ruský útok na ukrajinský Charkov má 10 obětí. Zemřelo i dítě
před 7 hodinami
Krásný příběh z Brna. Školačky vrátily peněženku, chválí je strážníci
před 8 hodinami
Takový vůz nechcete vidět havarovat. U Kunžaku bourala legendární Tatra
před 9 hodinami
Rusko možná poskytuje informace Íránu. Víme, kdo s kým mluví, reagoval Hegseth
před 9 hodinami
Policie obvinila muže z vraždy družky v Karlových Varech
před 10 hodinami
Írán se chová špatně a bude opět tvrdě zasažen, vzkazuje Trump
před 12 hodinami
Írán mění strategii. Pozastavil útoky na sousedy a omluvil se
před 13 hodinami
Nad Česko se dostává saharský prach. Meteorologové vysvětlili, co způsobí
před 13 hodinami
Írán poprvé reagoval na Trumpovu výzvu, aby bezpodmínečně kapituloval
před 14 hodinami
Armádní letoun pro Vystrčila nebyl vyčleněn pro repatriační lety, uvedla armáda
před 15 hodinami
Trump naznačil, co bude po Íránu. Slibuje pád dalšího režimu
před 16 hodinami
Víkendové počasí se může den ode dne lišit. Alespoň na pohled
včera
Vražda v Karlových Varech. Obětí je žena, policisty přivolala její matka
včera
Vystrčil pod palbou. Do Itálie letěl armádním speciálem, kritizoval ho i Babiš
Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na zahájení zimní paralympiády v Itálii se stala předmětem vášnivých politických debat. Do Vystrčila se pustil například premiér Andrej Babiš (ANO). Důvodem je fakt, že předseda jedné z komor parlamentu letěl armádním speciálem.
Zdroj: Jan Hrabě