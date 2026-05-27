Žádná dohoda, ale memorandum. Američané a Íránci se ani tak stále nedohodli

Optimismus ohledně možné dohody mezi USA a Íránem se pomalu vytrácí. Z vyjádření obou stran konfliktu je zřejmé, že je stále nutné si vyjasnit některé detaily. Írán by se například rád dostal ke zmrazeným fondům v zahraničí.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio naposledy prohlásil, že dohoda jako výsledek rozhovorů je stále možná, ale zabere ještě nejméně několik dní. Šéf Bílého domu Donald Trump v uplynulých dnech nejprve naznačil, že dohoda je blízko, aby následně sdělil, že vyjednavačům rozkázal, aby s ní nespěchali.
Podle amerických médií by se navíc nejednalo o konečnou mírovou dohodu, ale o memorandum o porozumění. To by počítalo s prodloužením příměří o 60 dnů, opětovným otevřením Hormuzského průlivu a plánem dalších jednání ohledně íránského jaderného programu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Írán v pondělí vzkázal, že sice došlo k jistému pokroku v rozhovorech, ale samotná dohoda není na pořadu dne. Teherán má například požadovat uvolnění zmrazených zahraničních fondů. Prostředníkem během jednání je Pákistán, íránští vyjednavači jsou v kontaktu také s katarskými diplomaty.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
USA opět zaútočily na Írán
Spojené státy americké provedly nové vojenské údery v jižním Íránu, kde se zaměřily na íránská raketová stanoviště a čluny, které se pokoušely rozmístit miny. Americké ústřední velitelství v oficiálním prohlášení uvedlo, že tyto akce byly podniknuty v rámci sebeobrany s cílem ochránit vlastní jednotky před hrozbami ze strany íránských sil. Mluvčí ústředního velitelství kapitán Tim Hawkins upřesnil, že americká armáda pokračuje v obraně svých sil a zároveň zachovává zdrženlivost během stávajícího příměří mezi oběma zeměmi.
Zdroj: Libor Novák