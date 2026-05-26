Jedna z českých vysokých škol bude mít nové nejvyšší vedení. Prezident Petr Pavel v úterý vyhověl návrhu akademického senátu a odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Barbaru Marii Willi. Ve funkci byla teprve od ledna.
"Prezident republiky Petr Pavel v souladu s § 10 odst. 2 zákona o vysokých školách na základě návrhu Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických umění podaného prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy rozhodl o odvolání prof. Barbary Marii Willi, Ph.D., MBA, z funkce rektorky Janáčkovy akademie múzických umění," uvedl Pražský hrad na webu.
S odvoláním ještě musí souhlasit premiér Andrej Babiš (ANO). "Rozhodnutí bylo zasláno ke spolupodpisu předsedy vlády," dodala prezidentská kancelář.
Akademický senát JAMU schválil návrh na odvolání rektorky z funkce v dubnu, pro bylo devět z 12 členů senátu. Zásadním argumentem bylo především nefunkční řízení vysoké školy.
Janáčkova akademie múzických umění, zkráceně JAMU, je veřejná vysoká škola s uměleckým zaměřením v Brně na jižní Moravě. Vznikla v roce 1947 a skládá se ze dvou fakult – divadelní a hudební.
Související
Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO
Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU
před 1 hodinou
Střední školou v Táboře otřáslo úmrtí maturanta. Případem se zabývá policie
před 2 hodinami
Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta
před 2 hodinami
V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí
před 3 hodinami
Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie
před 4 hodinami
Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení
před 4 hodinami
Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO
před 5 hodinami
Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio
před 6 hodinami
Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou
před 7 hodinami
CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO
před 8 hodinami
Vydírání, vždyť na Kyjev útočí od začátku invaze, reaguje Ukrajina na ruskou výzvu k evakuaci
před 9 hodinami
Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO
před 10 hodinami
USA opět zaútočily na Írán
před 11 hodinami
Výhled počasí až do prvních dní astronomického léta. Meteorologové řekli, jak bude
včera
Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize
včera
Soud vynesl první rozhodnutí v případu vraždy dívky v Pardubicích
včera
Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací
včera
Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4
včera
Tropické počasí prohloubí problémy se suchem. V Česku jen tak nezaprší
včera
Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice
I populární taneční show StarDance hraje roli v debatách o budoucnosti České televize a způsobu financování veřejnoprávních médií. Divácky oblíbený pořad zmínil i jeden lidovecký poslanec, podle jehož názoru se blíží chvíle, kdy premiérovi Andreji Babišovi dojde trpělivost s ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé).
Zdroj: Jan Hrabě