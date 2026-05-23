Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britský deník The Guardian důrazně vyzval Severoatlantickou alianci, aby vůči Rusku ukázala zuby a začala na jeho neustálé provokace reagovat rozhodně a asymetricky. Bývalý generál a někdejší předseda vojenského výboru NATO varoval, že pokud alianční partneři neprojeví dostatečnou tvrdost při testování odolnosti na východním křídle, Moskva bude své agresivní akce pod prahem článku 5 nadále stupňovat. Jako možné odvetné kroky, které sice nezabíjejí lidi, ale jsou pro Kreml vysoce citlivé, zmínil například odpojení Ruska od internetu, vyřazení z globálních bankovních systémů nebo sestřelování letounů narušujících vzdušný prostor Aliance.
Prezident vyjádřil v této souvislosti určité zklamání nad chybějícím odhodláním Spojených států vyvíjet na Rusko trvalý tlak, ačkoliv se záměrně vyhnul přímé kritice tamního prezidenta Donalda Trumpa. Podle Pavla se ruské armádní velení v minulosti často otevřeně smálo rozhodovací paralýze Západu, přičemž na dotazy ohledně provokačních přeletů nad aliančními plavidly v Černém či Baltském moři odpovídalo jednoduše tím, že takové chování jim bylo umožněno. Pokud evropské státy budou za každou cenu upřednostňovat diplomatická řešení i ve chvíli, kdy o ně Rusko nejeví zájem, hrozí podle něj hluboké rozdělení celé Aliance.
Hlava státu zároveň zkritizovala samotnou Evropu za to, že nedokáže jasně definovat svou vlastní politiku vůči Moskvě ani podobu poválečného bezpečnostního uspořádání a místo toho pouze pasivně čeká na impulsy z Washingtonu. Podle českého prezidenta by přitom pro Spojené státy bylo přínosnější, kdyby byla Evropa v této oblasti mnohem aktivnější, protože bez vlastních návrhů působí slabě a dezorientovaně. Pavel zdůraznil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner by měli vůči Rusku postupovat podstatně tvrději a případné zmírnění sankcí jednoznačně podmínit příměřím a zahájením mírových rozhovorů o Ukrajině.
V rozhovoru pro britské novináře přišlo na řadu také téma vnitrostátní politiky a aktuální ústavní spor s premiérem Andrejem Babišem o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře. Tento střet navazuje na řadu předchozích neshod s vládou, mezi něž patřilo i prezidentovo odmítnutí jmenovat kontroverzního koaličního politika ministrem, což v únoru vyhnalo do pražských ulic tisíce demonstrujících na Pavlovu podporu. Prezident odmítá nařčení kritiků, že se chová jako opoziční figura před možnou obhajobou mandátu v roce 2028, a trvá na tom, že v otázce summitu jde o zásadní ochranu prezidentských pravomocí.
Prezident Pavel potvrdil, že je v případě potřeby připraven obrátit se na Ústavní soud, stále však vidí prostor pro kompromis, který předsedovi vlády sám aktivně nabídl. Podle tohoto návrhu by se osobně zúčastnil neformálních aliančních debat, zatímco jednání o konkrétních obranných výdajích by přenechal vládní delegaci. Známý milovník rockové hudby a jízdy na motocyklu v nadsázce připomněl své dřívější prohlášení z veřejného setkání, kde vtipkoval, že pokud bude ze summitu nakonec vyloučen, vyrazí místo toho na koncert kapely ZZ Top v Pardubicích, dodal však, že kvůli aliančnímu jednání tuto hudební událost milerád oželí.
Spojené státy americké oficiálně vznesly obvinění z vraždy a spiknutí proti bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi a pěti dalším osobám. Případ se týká sestřelení dvou civilních letadel organizace kubánských exulantů Bratři na záchranu v roce 1996, při kterém zahynuli čtyři lidé, včetně tří občanů USA. Současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel označil tento právní krok za čistě politický manévr bez jakéhokoli právního základu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio naopak reagoval prohlášením, že Kuba představuje hrozbu pro národní bezpečnost USA, a šanci na mírovou dohodu mezi oběma zeměmi nevidí jako vysokou.
Zdroj: Libor Novák