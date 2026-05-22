Recidivista míří k soudu. Policie navrhla jeho obžalobu za vraždu v Mírově

Policie uzavřela případ podzimní vraždy v Mírově na Šumpersku. Recidivista, který již v minulosti seděl za obdobný skutek, má být obžalován. V případě odsouzení mu hrozí až výjimečný trest.
Policie ve středu oznámila, že ukončila vyšetřování případu listopadové vraždy jednatřicetileté ženy v Mírově na Šumpersku. "Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na šestatřicetiletého muže, kterému hrozí trest na 15 až 20 let nebo výjimečný trest," uvedli kriminalisté na síti X.
Muž podle dřívějších informací zavraždil družku, když jí po předchozím požití alkoholu a vzájemné hádce způsobil nožem bodnořezná poranění. Žena na místě zemřela. "Útočník se následně na policii přihlásil s tím, že doma zavraždil přítelkyni. Policejní hlídka okamžitě vyrazila oznámení prověřit. Po vstupu do bytu našla jednatřicetiletou ženu bez známek života," popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
Policisté oznamovatele zadrželi, zajistili místo činu a přivolali kriminalisty, kteří si případ převzali. Podle zjištění vyšetřovatelů byly motivem pachatele zhoršující se vztahy mezi partnery.
Ukázalo se také, že podezřelý má vážnou kriminální minulost. "Obviněný muž byl v minulosti odsouzen za vraždu kamarádky. Za tu si odpykával mnohaletý trest a z věznice byl podmínečně propuštěn před pár dny, na začátku listopadu," sdělil mluvčí na podzim loňského roku.
