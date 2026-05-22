NATO by se nakonec mohlo podílet na znovuotevření Hormuzského průlivu, připustilo Švédsko

Švédsko nevylučuje možný podíl Severoatlantické aliance na znovuotevření strategického Hormuzského průlivu. Před ministerským zasedáním NATO ve městě Helsingborg to v rozhovoru uvedla švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergard. Podle jejího vyjádření je zachování volné plavby v této oblasti klíčovým zájmem Švédska i celé Evropy, a Teherán by neměl mít možnost využívat vodní cestu jako zbraň. Ministryně proto vyjádřila otevřenost k diskusím o různých formátech řešení této krize.
Obchodní doprava v průlivu se zcela zastavila v důsledku odvety Teheránu za americko-izraelskou bombardovací kampaň proti Íránu, která započala na konci února. Samotná aliance se dosud držela stranou rozhovorů o obnovení provozu v tomto uzlu, přes který proudí přibližně pětina světových dodávek ropy. Důvodem byly neshody mezi jednotlivými členy ohledně samotné války, kdy některé evropské země, například Francie, Španělsko, Itálie a Velká Británie, omezily Spojeným státům přístup do svého vzdušného prostoru nebo na vojenské základny.
Americký prezident Donald Trump v reakci na tento postoj označil NATO za papírového tygra a varoval před odvetnými opatřeními. V květnu pak oznámil stažení pěti tisíc amerických vojáků z Německa, což byla přímá reakce na kritické výroky německého kancléře Friedricha Merze vůči probíhajícímu válečnému konfliktu. Hlavním forem pro diplomatické úsilí o otevření průlivu se proto stala volná koalice přibližně čtyřiceti zemí pod vedením Francie a Velké Británie, která si však jako podmínku klade ukončení nepřátelství.
Část aliančních diplomatů by nicméně preferovala, aby NATO převzalo formálnější roli, buď přímo od zmíněné koalice, nebo spuštěním vlastní samostatné mise. Takový krok by mohl posloužit také jako jasný důkaz užitečnosti aliance pro prezidenta Trumpa, který opakovaně zpochybňuje americké závazky vůči organizaci. Myšlenku na zapojení aliance podpořil také nizozemský ministr zahraničí Tom Berendsen, který zdůraznil potřebu koordinovaného postupu a využití odborných znalostí NATO.
Spuštění operace pod vedením aliance by však vyžadovalo absolutní konsensus všech 32 členských států, přičemž některé země jakoukoli přímou účast striktně odmítají. Mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Pascal Confavreux v této souvislosti upozornil, že Severoatlantická smlouva se vztahuje na severoatlantickou oblast. Podle Francie není NATO vhodnou aliancí pro řešení otázek spojených s Blízkým východem a Hormuzským průlivem.
