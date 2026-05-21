Velké pražské výročí. Je to 145 let, co začal fungovat první místní telefon

Letos uplynulo přesně 150 let od chvíle, kdy byl vynalezen telefon. A je tomu rovných 145 let, kdy se telefon začal používat i u nás. V Praze si ho dne 21. května 1881 do svého bytu nechal zavézt jeden z tehdejších nejvýznamnějších továrníků.
Jeden z nejpřelomovějších vynálezů v dějinách – telefon – si nechal v únoru roku 1876 patentovat skotský vědec Alexander Graham Bell. Ten nejprve s tímto přístrojem příliš neprorazil, ze strany veřejnosti o něj nebyl zájem. A proto ho Bell sám intenzivně propagoval i na cestách po Evropě. Tak ho mohl zaznamenat i pražský továrník Bedřich Frey mladší.
Rodák z pražských Vysočan pocházel z rodiny významného průmyslníka. Bedřich Frey starší původně působil jako lékárník, měl svoji lékárnu na Staroměstském náměstí, později otevřel první cukrovar ve Vysočanech. Nějaký čas zastával i funkci vysočanského starosty. Jeho prosperující podnik postupem času převzal jeho syn, Bedřich Frey mladší. Ten zdokonaloval výrobu, pozornost věnoval vývoji co nejmodernějších technologických postupů. Technologické novinky, to byla ostatně jeho velká vášeň. Síly spojil například s plzeňským továrníkem Hugo Jelínkem, který ve své době patřil ke špičkám cukrovarnického oboru. Spolu dokonce přišli s přelomovou metodou výroby cukru, pro níž se ujalo pojmenování Frey-Jelínkova saturace. Brzy ji začaly využívat i další cukrovary.
V květnu roku 1881 se Bedřich Frey mladší rozhodl pořídit si další technologickou novinku, která by mu pomohla při rozvoji podniku. A tak si 21. května toho roku nechal zavézt telefon mezi svým bytem a kanceláří v cukrovaru. Byl tak vůbec prvním člověkem, který si v Čechách telefon pořídil. Přístroj u nás byl skutečně takřka neznámý. O telefonu se objevila na našem území první zpráva v roce 1877 na stránkách časopisu Světozor, tehdy populárního obrazového periodika. První veřejná telefonická linka začala v Čechách fungovat v dubnu roku 1881, tedy jen o měsíc dříve, než si ji zavedl továrník Frey. První telefonické spojení fungovalo na Teplicku, a to mezi dolem v Ledvicích a vlakovým nádražím v Duchcově. Mezi další osobnosti, které si brzy pořídily telefon, patřil kupříkladu Vojtěch Náprstek. Ten rovněž podporoval rozvoj techniky a výdobytky moderní doby aktivně používal.
O rok později, v srpnu roku 1882, byla uvedena do provozu telefonní ústředna v Praze. Sídlo měla v dodnes stojícím domě U Richterů na Starém Městě. Zpočátku tato ústředna propojovala jedenáct uživatelů telefonu, postupem času jich přibývalo. A tak na konci téhož roku vznikl první telefonní seznam s již několika desítkami telefonními čísel, brzy jich fungovalo přes sto. Pražský telefonní seznam z roku 1918 měl již přes osm tisíc čísel!
Trvalo ovšem ještě velice dlouhou dobu, než telefonní linky propojily většinu populace. Roku 1911 stály v ulicích Prahy první veřejné telefonní budky. Telefonování ovšem tehdy bylo stále velice náročnou technologickou záležitostí a většina obyvatel dávala při komunikaci přednost dopisům či telegramům. Telefonování totiž vycházelo dost draho. Rozmach telefonních linek nastal v době před druhou světovou válkou a udržel se i v poválečné době. Počátkem nového tisíciletí přišla další velká inovace. Začaly se ve velkém prodávat další novinky, a to mobilní telefony, které klasické telefony postupem času nahradily.
Související
Vynález, bez kterého bychom neměli mobily. Telefon dnes slaví 150 let
Nový iPhone spatřil světlo světa. Špičkový model stojí téměř 33 tisíc korun
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Velké pražské výročí. Je to 145 let, co začal fungovat první místní telefon
před 1 hodinou
Tragické napadení v Pardubicích. Napadená dívka podlehla zraněním
před 1 hodinou
Trapas britského rádia. Oznámilo smrt krále, teď se omlouvá za chybu
před 1 hodinou
Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí
před 2 hodinami
Víkendové počasí může nabídnout jednu letošní premiéru, naznačili meteorologové
před 2 hodinami
Okamžitě přestaňte vyhrožovat Kubě, vzkázala Čína USA
před 3 hodinami
Rutte vysvětlil, jaký bude mít stažení amerických vojáků vliv na obranu Evropy
před 4 hodinami
Politico: Ukrajina by měla být v NATO, prohlásil český náčelník generálního štábu
před 4 hodinami
Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení
před 5 hodinami
„Budete čelit zdrcující reakci.“ Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině
před 6 hodinami
USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti
před 7 hodinami
Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra
před 8 hodinami
Ukrajina je vojenskou velmocí. Evropa se musí rozhodnout, zda skončí v ruských rukou, varuje Estonsko
před 8 hodinami
Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla
před 9 hodinami
Nervozita v Grónsku stoupá. Trumpův zmocněnec pronesl v závěru nezvané návštěvy nepříjemnou hrozbu
před 10 hodinami
Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu
před 11 hodinami
Američan s podezřením na ebolu už je v Česku, potvrdila nemocnice
před 12 hodinami
Počasí bude o víkendu letní. Teploty dosáhnou na hranici tropů
včera
Na Ukrajině našli ruský dron osazený hlavicí s ochuzeným uranem
včera
Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.
Zdroj: Libor Novák