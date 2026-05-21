Velké pražské výročí. Je to 145 let, co začal fungovat první místní telefon

Lucie Žáková

21. května 2026 19:30

Dnešní telefony vypadají úplně jinak. Foto: Pixabay

Letos uplynulo přesně 150 let od chvíle, kdy byl vynalezen telefon. A je tomu rovných 145 let, kdy se telefon začal používat i u nás. V Praze si ho dne 21. května 1881 do svého bytu nechal zavézt jeden z tehdejších nejvýznamnějších továrníků.

Jeden z nejpřelomovějších vynálezů v dějinách – telefon – si nechal v únoru roku 1876 patentovat skotský vědec Alexander Graham Bell. Ten nejprve s tímto přístrojem příliš neprorazil, ze strany veřejnosti o něj nebyl zájem. A proto ho Bell sám intenzivně propagoval i na cestách po Evropě. Tak ho mohl zaznamenat i pražský továrník Bedřich Frey mladší.

Rodák z pražských Vysočan pocházel z rodiny významného průmyslníka. Bedřich Frey starší původně působil jako lékárník, měl svoji lékárnu na Staroměstském náměstí, později otevřel první cukrovar ve Vysočanech. Nějaký čas zastával i funkci vysočanského starosty. Jeho prosperující podnik postupem času převzal jeho syn, Bedřich Frey mladší. Ten zdokonaloval výrobu, pozornost věnoval vývoji co nejmodernějších technologických postupů. Technologické novinky, to byla ostatně jeho velká vášeň. Síly spojil například s plzeňským továrníkem Hugo Jelínkem, který ve své době patřil ke špičkám cukrovarnického oboru. Spolu dokonce přišli s přelomovou metodou výroby cukru, pro níž se ujalo pojmenování Frey-Jelínkova saturace. Brzy ji začaly využívat i další cukrovary.

V květnu roku 1881 se Bedřich Frey mladší rozhodl pořídit si další technologickou novinku, která by mu pomohla při rozvoji podniku. A tak si 21. května toho roku nechal zavézt telefon mezi svým bytem a kanceláří v cukrovaru. Byl tak vůbec prvním člověkem, který si v Čechách telefon pořídil. Přístroj u nás byl skutečně takřka neznámý. O telefonu se objevila na našem území první zpráva v roce 1877 na stránkách časopisu Světozor, tehdy populárního obrazového periodika. První veřejná telefonická linka začala v Čechách fungovat v dubnu roku 1881, tedy jen o měsíc dříve, než si ji zavedl továrník Frey. První telefonické spojení fungovalo na Teplicku, a to mezi dolem v Ledvicích a vlakovým nádražím v Duchcově. Mezi další osobnosti, které si brzy pořídily telefon, patřil kupříkladu Vojtěch Náprstek. Ten rovněž podporoval rozvoj techniky a výdobytky moderní doby aktivně používal.

O rok později, v srpnu roku 1882, byla uvedena do provozu telefonní ústředna v Praze. Sídlo měla v dodnes stojícím domě U Richterů na Starém Městě. Zpočátku tato ústředna propojovala jedenáct uživatelů telefonu, postupem času jich přibývalo. A tak na konci téhož roku vznikl první telefonní seznam s již několika desítkami telefonními čísel, brzy jich fungovalo přes sto. Pražský telefonní seznam z roku 1918 měl již přes osm tisíc čísel!

Trvalo ovšem ještě velice dlouhou dobu, než telefonní linky propojily většinu populace. Roku 1911 stály v ulicích Prahy první veřejné telefonní budky. Telefonování ovšem tehdy bylo stále velice náročnou technologickou záležitostí a většina obyvatel dávala při komunikaci přednost dopisům či telegramům. Telefonování totiž vycházelo dost draho. Rozmach telefonních linek nastal v době před druhou světovou válkou a udržel se i v poválečné době. Počátkem nového tisíciletí přišla další velká inovace. Začaly se ve velkém prodávat další novinky, a to mobilní telefony, které klasické telefony postupem času nahradily.

19. května 2026 19:06

Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku

Hokej, ilustrační fotografie.

Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí

Úřadující světoví šampioni Američané i po třetím zápase na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku hledají svou optimální formu. Poté, co na úvod prohráli s domácím Švýcarskem a až ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství nad Brity, jim na větším sebevědomí nepřidal ani třetí duel s Finskem. Tomu se po čtyřech letech v rámci MS podařilo Američany porazit, především zásluhou jednadvacetiletého Hämeenaha, který vstřelil dvě branky. Kanada nechtěla připustit déjà vu z loňského čtvrtfinále MS, z něhož senzačně vypadla po porážce s Dány. I když i tentokrát to po dvou třetinách vypadalo všelijak, jelikož skóre bylo bezbrankové, tak třetí třetina nakonec určila konečný výsledek 5:1 pro Kanadu. Švýcarští hokejisté si pak k radosti domácích fanoušků poradili s tápajícími se Němci a mají tak v tabulce skupiny A už devět bodů.

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Okamžitě přestaňte vyhrožovat Kubě, vzkázala Čína USA

Čína oficiálně vyzvala Spojené státy americké, aby okamžitě přestaly využívat nátlak a hrozby vůči jejímu karibskému spojenci. Reagovala tak na krok amerického soudu, který obvinil čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra ze spiknutí za účelem vraždy občanů USA.

Mark Rutte v Praze

Rutte vysvětlil, jaký bude mít stažení amerických vojáků vliv na obranu Evropy

Nové stahování amerických vojáků z Evropy nebude mít vliv na obranné plány Severoatlantické aliance a celý proces se uskuteční postupně a strukturovaně. Prohlásil to generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na kroky Washingtonu, které odrážejí nutnost přesunout americké strategické zájmy více směrem k Asii. Šéf aliance zároveň zdůraznil, že nastal čas, aby Evropa společně s Kanadou převzala větší díl odpovědnosti za svou konvenční obranu a posílila tak svou roli v rámci transatlantického partnerství.

Policie zasahuje ve škole v Pardubicích. (21.5.2026)

Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení

Policie ve čtvrtek odpoledne zasahuje na jedné ze středních škol ve východočeských Pardubicích. Na místě mělo dojít ke konfliktu dvou osob, kdy jedna skončila v rukou policistů a druhá v nemocnici. V rámci zásahu došlo k evakuaci příslušné školy kvůli bezpečnostní prohlídce. 

Mark Rutte v Praze

„Budete čelit zdrcující reakci.“ Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte ostře varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před případným použitím jaderných zbraní proti Ukrajině. Na tiskové konferenci v bruselské centrále Severoatlantické aliance prohlásil, že jakýkoliv jaderný útok na Kyjev by se setkal s naprosto zničující reakcí ze strany spojenců. Podle šéfa aliance je si Moskva těchto fatálních následků velmi dobře vědoma. Toto prohlášení přichází v momentě, kdy Rusko a Bělorusko zahájily masivní společné vojenské manévry v těsné blízkosti ukrajinských hranic.

Ebola, ilustrační fotografie

USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti

V částech střední Afriky se šíří nová epidemie eboly, na kterou Spojené státy americké reagují minimálně. Důvodem jsou rozsáhlé škrty v domácích i globálních programech veřejného zdraví. Pro vzácnou variantu Bundibugyo, která současnou krizi způsobila, neexistuje lék ani schválená vakcína. Zatímco mezinárodní vědci a zdravotničtí lídři usilovně pátrají po místech šíření nákazy, americká pomoc v těchto krizových oblastech citelně chybí. 

Raúl Castro

Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra

Americké ministerstvo spravedlnosti oficiálně obvinilo čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra a dalších šest osob. Žaloba se týká incidentu z února roku 1996, kdy kubánská armáda sestřelila dva neozbrojené civilní letouny provozované exilovou organizací Brothers to the Rescue. Při tomto útoku zahynuli čtyři lidé, z nichž tři byli občany Spojených států. Floridský prokurátor Jason A. Reding Quiñones k případu uvedl, že uplynutí dlouhé doby nemůže smazat spáchanou vraždu. K tomuto právnímu kroku dochází v momentě, kdy Washington stupňuje tlak na kubánskou republiku s cílem dosáhnout změny tamního politického systému.

Petr Pavel

Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla

Prezident Petr Pavel v úvodu svého vystoupení na pražském fóru Globsec, které cituje i světový tisk, upozornil, že jeho opakovaná varování ohledně nutnosti zaměřit se na politickou vůli, průmyslové kapacity a technologické možnosti Evropy jsou dnes ještě naléhavější než dříve. Staré předpoklady, na kterých stála dosavadní bezpečnostní architektura, již podle něj neplatí. Evropa musí převzít mnohem větší odpovědnost za svou vlastní obranu, přičemž motivem by neměly být požadavky z Washingtonu, ale vlastní strategické a životní zájmy kontinentu.

Organizace spojených národů

Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.

Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.

