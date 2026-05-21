„Budete čelit zdrcující reakci.“ Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině

Libor Novák

21. května 2026 14:42

Mark Rutte v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Generální tajemník NATO Mark Rutte ostře varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před případným použitím jaderných zbraní proti Ukrajině. Na tiskové konferenci v bruselské centrále Severoatlantické aliance prohlásil, že jakýkoliv jaderný útok na Kyjev by se setkal s naprosto zničující reakcí ze strany spojenců. Podle šéfa aliance je si Moskva těchto fatálních následků velmi dobře vědoma. Toto prohlášení přichází v momentě, kdy Rusko a Bělorusko zahájily masivní společné vojenské manévry v těsné blízkosti ukrajinských hranic.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že v rámci třídenního jaderného cvičení již přepravilo jadernou munici do polních skladů speciální raketové brigády na území Běloruska. Manévry jsou zaměřeny na nácvik tajného přesunu těchto zbraní do určených prostorů a jejich rychlé naložení na odpalovací zařízení před samotným startem. Do cvičení je zapojeno přes 64 000 vojáků, více než 7 800 kusů vojenské techniky, 200 raketových odpalovacích zařízení a přes 140 letadel. Do operace se zapojilo také ruské námořnictvo se 73 povrchovými plavidly a 13 ponorkami, z nichž osm představují strategické ponorky s balistickými rakety.

Severoatlantická aliance podle Rutteho kroky Moskvy a Minsku velmi podrobně monitoruje. Zvýšená aktivita na severu vyvolává velké obavy v Kyjevě, kde ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval před možností nové ruské pozemní ofenzívy zaměřené přímo na hlavní město. Taková operace by byla umožněna právě hlubším zapojením Běloruska, které posloužilo jako nástupiště pro ruská vojska již při počáteční invazi. Ukrajina proto začala urychleně posilovat svou obrannou linii podél severní hranice, aby eliminovala riziko průlomu.

Podle zveřejněných informací ruské raketové jednotky v Bělorusku trénují příjem speciální munice pro mobilní taktické raketové systémy Iskander-M. Tento moderní systém s naváděnými střelami, v kódovém označení NATO známý jako SS-26 Stone, nahradil starší sovětské rakety Scud. Střely Iskander mají dolet až 500 kilometrů a mohou být osazeny jak konvenčními, tak jadernými hlavicemi. Záběry zveřejněné ruským ministerstvem obrany ukázaly vojenskou techniku pohybující se v zalesněném terénu během bouře, jak vykládá blíže nespecifikovaný náklad na pozice.

Napětí v regionu se projevuje i v dalších oblastech, kdy britská vláda varovala Moskvu před nebezpečnými přelety jejích válečných letadel v blízkosti aliančního vzdušného prostoru. Londýn zdůraznil, že tyto agresivní provokace západní státy od podpory Ukrajiny neodradí. Na druhé straně ukrajinské útoky pomocí bezpilotních letounů zasahují cíle hluboko v ruském vnitrozemí, kde v posledních dnech donutily k odstávce několik velkých ropných rafinérií. Tyto incidenty však mají dopad i na sousední státy, kde například v litevském hlavním městě úřady vyzvaly obyvatele k vyhledání krytů kvůli dronovým poplachům.

Pobaltí se potýká s rizikem zbloudilých ukrajinských dronů, které ztrácejí kurz v důsledku intenzivního nasazení ruských systémů elektronického boje. V Estonsku musela stíhačka NATO jeden takový neovladatelný stroj sestřelit, přičemž Kyjev zodpovědnost připsal právě ruskému rušení. Podle ukrajinských poslanců navíc situaci komplikují mezinárodní ekonomické kroky, kdy případné zmírňování sankcí vůči ruské ropě vnímají jako ránu pod pás a zpochybnění spojenectví s evropskými partnery. NATO se tak snaží udržet jednotný postoj v situaci, kdy se bezpečnostní hrozby prolínají od kybernetického prostoru až po konvenční bojiště.

Navzdory pokračujícím vojenským manévrům a jaderným hrozbám ze strany Kremlu však ukrajinský prezident naznačil pozitivní posun v diplomatické oblasti. Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním videoposelství potvrdil, že Kyjev v poslední době navázal velmi produktivní kontakt se Spojenými státy ohledně možných rozhovorů o ukončení válečného konfliktu. Podle něj je Ukrajina připravena k dalším krokům a klíčovým cílem pro nadcházející týdny zůstává obnovení smysluplné trilaterální komunikace, do které by se aktivně zapojili také evropští partneři.

Ukrajinská hlava státu vyjádřila naději, že západní spojenci budou na tento diplomatický proces adekvátně připraveni a že se ruská strana nebude před jednáními schovávat. V rámci Evropské unie již probíhají interní diskuse o tom, kdo by mohl sedmadvacítku na případných mírových rozhovorech s ruským lídrem Vladimirem Putinem zastupovat. Mezi hlavními kandidáty, o kterých unijní diplomaté uvažují, se objevila jména bývalého prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho nebo bývalé německé kancléřky Angely Merkelové.

Zapojení zkušených evropských těžkých vah do vyjednávání by mělo garantovat, že zájmy kontinentu a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu budou pevně hájeny. Diplomatická aktivita přichází v době, kdy hospodářské dopady konfliktu doléhají na celou Evropu a hledání politického řešení se stává prioritou pro řadu západních vlád. Politologové však upozorňují, že jakékoliv rozhovory budou extrémně náročné, neboť Moskva dál stupňuje tlak na bojišti i v rétorické rovině.

včera

Na Ukrajině našli ruský dron osazený hlavicí s ochuzeným uranem

Petr Pavel

Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla

Prezident Petr Pavel v úvodu svého vystoupení na pražském fóru Globsec, které cituje i světový tisk, upozornil, že jeho opakovaná varování ohledně nutnosti zaměřit se na politickou vůli, průmyslové kapacity a technologické možnosti Evropy jsou dnes ještě naléhavější než dříve. Staré předpoklady, na kterých stála dosavadní bezpečnostní architektura, již podle něj neplatí. Evropa musí převzít mnohem větší odpovědnost za svou vlastní obranu, přičemž motivem by neměly být požadavky z Washingtonu, ale vlastní strategické a životní zájmy kontinentu.

Policie zasahuje ve škole v Pardubicích. (21.5.2026)

Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení

Policie ve čtvrtek odpoledne zasahuje na jedné ze středních škol ve východočeských Pardubicích. Na místě mělo dojít ke konfliktu dvou osob, kdy jedna skončila v rukou policistů a druhá v nemocnici. V rámci zásahu došlo k evakuaci příslušné školy kvůli bezpečnostní prohlídce. 

Ebola, ilustrační fotografie

USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti

V částech střední Afriky se šíří nová epidemie eboly, na kterou Spojené státy americké reagují minimálně. Důvodem jsou rozsáhlé škrty v domácích i globálních programech veřejného zdraví. Pro vzácnou variantu Bundibugyo, která současnou krizi způsobila, neexistuje lék ani schválená vakcína. Zatímco mezinárodní vědci a zdravotničtí lídři usilovně pátrají po místech šíření nákazy, americká pomoc v těchto krizových oblastech citelně chybí. 

Raúl Castro

Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra

Americké ministerstvo spravedlnosti oficiálně obvinilo čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra a dalších šest osob. Žaloba se týká incidentu z února roku 1996, kdy kubánská armáda sestřelila dva neozbrojené civilní letouny provozované exilovou organizací Brothers to the Rescue. Při tomto útoku zahynuli čtyři lidé, z nichž tři byli občany Spojených států. Floridský prokurátor Jason A. Reding Quiñones k případu uvedl, že uplynutí dlouhé doby nemůže smazat spáchanou vraždu. K tomuto právnímu kroku dochází v momentě, kdy Washington stupňuje tlak na kubánskou republiku s cílem dosáhnout změny tamního politického systému.

Organizace spojených národů

Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.

Hormuzský průliv

Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.

Ilustrační fotografie.

MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem

Dvě výhry ze tří zápasů má česká reprezentace na svém kontě během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku, když překvapivě podlehla Slovinsku. Dnes se národní tým utká s dalším z outsiderů skupiny ve Fribourgu, konkrétně nastoupí proti Itálii. Zápas jste v online přenosu mohli sledovat třetinu po třetině na našem webu. 

WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku

Světová zdravotnická organizace ve středu oznámila, že dávky nejslibnější potenciální vakcíny proti kmeni Bundibugyo, který v současnosti způsobuje epidemii eboly ve střední Africe, nebudou k dispozici dříve než za šest až devět měsíců. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci uvedl, že počet podezřelých případů v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stoupl na šest set, přičemž nákaza si dosud vyžádala sto třicet devět obětí a očekává se, že toto číslo dále poroste.

Zdroj: Libor Novák

