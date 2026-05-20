Tragická nehoda v Thajsku stála život Češku. Zemřel i talentovaný filmař

V Thajsku se v uplynulém týdnu stala tragédie, která otřásla irskou kinematografií i jednou českou rodinou. Při smrtelné dopravní nehodě ve zmíněné asijské zemi zemřel dvacetiletý filmař Max Hendrickson, o život však přišla také jeho česká přítelkyně.
O úmrtí dvojice osob při dopravní nehodě v Thajsku informoval web The Irish Times, který se v článku soustředí především na irského mladíka. Hendrickson druhým rokem studoval na vysoké škole, ale již v roce 2023 získal cenu pro nejlepšího irského mladého filmaře na festivalu Fresh Film Festival.
"Ministerstvo zahraničí a obchodu ví o tomto případu a zajišťuje konzulární asistenci. Ministerstvo jako ve všech případech nekomentuje podrobnosti jednotlivých případů," uvedl úřad v neděli na otázky novinářů.
Podle zmíněného webu byla Hendricksova přítelkyně z Česka. Dívka při nehodě rovněž přišla o život.
Tragédie se podle serveru Thai Examiner stala po silném dešti. Dvojice na pronajatém skútru dostala smyk a čelně se střetla s pickupem. Na místo byli přivoláni záchranáři. Češce už nemohli pomoci, Ira byl v kritickém stavu převezen do nemocnice. I on ale nakonec podlehl vážným zraněním.
Zdroj: Lucie Žáková