Británie oplakává zesnulou vojačku. Tragédie se stala na show ve Windsoru

Nové podrobnosti o úmrtí člena britské armády během jezdecké show ve Windsoru se objevily v ostrovních médiích. Pád z koně nepřežila čtyřiadvacetiletá vojačka, která se v minulosti zúčastnila i korunovace krále Karla III. Není tedy divu, že panovník na smutnou zprávu také reagoval.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že člen The King's Troop Royal Horse Artillery zemřel v pátek 15. května po tragickém incidentu na královské jezdecké show ve Windsoru," uvedl mluvčí armády v uplynulých dnech.
Nyní vyšlo najevo, že šlo o vojačku. Lance Bombardier Ciara Sullivanové bylo 24 let. Ke své jednotce se připojila v červenci 2021. Podle velitele šlo o nebojácnou a obdařenou koňařku. "'Sully', jak jí říkali přátelé, byla pro všechny, kteří měli tu čest sloužit po jejím boku, zářivým světlem v každé místnosti, do které vstoupila," napsalo ministerstvo obrany.
Sullivanová byla armádou nasazena během pohřbu legendární královny Alžběty II. v roce 2022 i během korunovace krále Karla III. a jeho manželky Camilly, informovala stanice Sky News.
Právě i současný král obdržel smutnou zprávu o úmrtí příslušnice. Mluvčí Buckinghamského paláce sdělil, že panovníka informace rozesmutnila. Monarcha se hodlal spojit s pozůstalými a osobně jim vyjádřit upřímnou soustrast.
Případem se zabýval policejní sbor Thames Valley Police, jehož vyšetřovatelé dosud nezjistili žádné podezřelé okolnosti tragédie. Sullivanová utrpěla vážná zranění při pádu z koně, když společně opouštěli arénu. Zraněním podlehla přímo na místě.
Královská jezdecká show ve Windsoru navzdory tragédii pokračovala podle plánu. Pouze jednotka, která přišla o člena, se akce dále neúčastnila. Show má dlouhou historii. Poprvé se konala za přítomnosti krále Jiřího VI. či budoucí královny Alžběty II. v roce 1943 za účelem získání peněz pro válečné úsilí ve druhé světové válce.
MS v hokeji: Česko porazilo Švédsko 4:3
Po sobotní nevídané blamáži se Slovinskem, se kterým Češi poprvé v historii MS prohráli 2:3 po prodloužení, má parta trenéra Radima Rulíka jasný cíl. Odčinit tuto nečekanou porážku a naopak navázat na předešlou výhru s Dánskem. Češi se vrátili ke své původní základní sestavě ze zápasu s Dánskem, a tak se do ní vrací útočník Matěj Blümel. Oproti duelu se Slovinskem naopak zůstal mimo sestavu Jan Mandát a chyběl i Michal Kempný. V brance se objevil Josef Kořenář. Česko nakonec Švédy porazilo 4:3.
Zdroj: David Holub