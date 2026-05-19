Česká diplomacie tragicky přišla o pracovníka. Zahynul v Chile

Česká diplomacie se vyrovnává s nečekanou ztrátou, ke které došlo v Jižní Americe. Z Chile přišla smutná zpráva o tragickém úmrtí pracovníka velvyslanectví. Muž utrpěl smrtelná zranění ve zdejších horách.
Na úmrtí diplomata informoval web novinky.cz, kterému smutnou zprávu potvrdilo ministerstvo zahraničí. "S hlubokým zármutkem jsme přijalo zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiagu de Chile," uvedl mluvčí úřadu Adam Čörgö.
"Každá ztráta lidského života je bolestná. O to těžší je pro nás tato zpráva ve chvíli, kdy odchází člověk, kterého jsme znali jako kolegu, profesionála a člověka, jenž svou prací reprezentoval Českou republiku v zahraničí," dodal mluvčí.
Tragédii popsal server Soy Chile. Záchranné složky v pondělí brzy odpoledne kontaktovala manželka diplomata s tím, že ji kontaktoval z hor a sdělil, že je zraněný. Zvládl ale zasdílet přesnou polohu. Záchranáři spustili rozsáhlou akci.
Pátrání trvalo do podvečera. Muže se podařilo najít až krátce před 19. hodinou, ale z místa přišly špatné zprávy. Diplomat podlehl vážným zraněním. V úterý následovala evakuace těla z náročného terénu. Podle chilských médií zahynul vedoucí administrativy diplomatické mise.
