Česká diplomacie tragicky přišla o pracovníka. Zahynul v Chile

Lucie Podzimková

19. května 2026 18:19

Ministerstvo zahraničí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká diplomacie se vyrovnává s nečekanou ztrátou, ke které došlo v Jižní Americe. Z Chile přišla smutná zpráva o tragickém úmrtí pracovníka velvyslanectví. Muž utrpěl smrtelná zranění ve zdejších horách. 

Na úmrtí diplomata informoval web novinky.cz, kterému smutnou zprávu potvrdilo ministerstvo zahraničí. "S hlubokým zármutkem jsme přijalo zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiagu de Chile," uvedl mluvčí úřadu Adam Čörgö. 

"Každá ztráta lidského života je bolestná. O to těžší je pro nás tato zpráva ve chvíli, kdy odchází člověk, kterého jsme znali jako kolegu, profesionála a člověka, jenž svou prací reprezentoval Českou republiku v zahraničí," dodal mluvčí. 

Tragédii popsal server Soy Chile. Záchranné složky v pondělí brzy odpoledne kontaktovala manželka diplomata s tím, že ji kontaktoval z hor a sdělil, že je zraněný. Zvládl ale zasdílet přesnou polohu. Záchranáři spustili rozsáhlou akci. 

Pátrání trvalo do podvečera. Muže se podařilo najít až krátce před 19. hodinou, ale z místa přišly špatné zprávy. Diplomat podlehl vážným zraněním. V úterý následovala evakuace těla z náročného terénu. Podle chilských médií zahynul vedoucí administrativy diplomatické mise.

