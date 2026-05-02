Češi mají co vysvětlovat. Lotyši nechápou povolení pro Ficovu cestu do Moskvy

Přelet letadla se slovenským premiérem Robertem Ficem nad Českem se nejprve řešil v ruských a nyní v lotyšských médiích. V Pobaltí se novináři diví tomu, že Praha povolila využití svého vzdušného prostoru k cestě na moskevské oslavy vítězství nad nacistickým Německem.
Lotyšský zpravodajský server Baltijas Balss si v článku položil otázku, zda se Česko postavilo na stranu Ruska. Reagoval tak na zjištění, že Černínský palác povolil slovenskému vládnímu stroji využít nebe nad Českem.
Ruský deník Moskovskij Komsomolec původně přišel s tvrzením, že Česko se zařadilo mezi země, které Ficovi hodlají znemožnit využití vlastního vzdušného prostoru na cestě do ruské metropole. "Některé evropské země již zakázaly Ficovu letadlu využít svůj vzdušný prostor pro let do Ruska – konkrétně Česká republika a Polsko," napsal zmíněný list.
Podle představitelů českého ministerstva zahraničí se taková informace nezakládá na pravdě. "Slovenská strana podala standardní žádost o přeletové povolení, a to bylo bez průtahů vydáno. Tvrzení o 'zákazu' jsou nepravdivá," řekl mluvčí diplomacie Adam Čörgö pro web novinky.cz.
Fico se příští týden opět chystá do Moskvy na ruské oslavy vítězství ve druhé světové válce, respektive Velké vlastenecké válce, což je termín používaný v Rusku. Slovenský premiér se akce účastní navzdory tomu, že Rusové přes čtyři roky vedou válku proti sousední Ukrajině, do které na konci února 2022 zahájili plnohodnotnou invazi.
Několik evropských zemí ale zakázalo přelet letadla s Ficem nad svým územím. Rozhodnutí učinili představitelé Polska a pobaltských zemí, konkrétně Estonska, Lotyšska a Litvy. Poděkoval jim za to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa
před 1 hodinou
Varování se naplnilo. Hoří v Českém Švýcarsku, hasiči nasadili vrtulník
před 1 hodinou
Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance
před 2 hodinami
Pavel má nového spolupracovníka, působil v Černínském paláci
před 3 hodinami
Češi mají co vysvětlovat. Lotyši nechápou povolení pro Ficovu cestu do Moskvy
před 4 hodinami
V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet
před 4 hodinami
Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem
před 5 hodinami
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
před 6 hodinami
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
před 7 hodinami
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
před 8 hodinami
Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná
před 8 hodinami
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
před 10 hodinami
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
včera
Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo
včera
Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem
včera
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
včera
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
včera
ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík
včera
Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz
včera
Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech
