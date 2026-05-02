Češi mají co vysvětlovat. Lotyši nechápou povolení pro Ficovu cestu do Moskvy

Jan Hrabě

2. května 2026 14:03

Robert Fico

Přelet letadla se slovenským premiérem Robertem Ficem nad Českem se nejprve řešil v ruských a nyní v lotyšských médiích. V Pobaltí se novináři diví tomu, že Praha povolila využití svého vzdušného prostoru k cestě na moskevské oslavy vítězství nad nacistickým Německem. 

Lotyšský zpravodajský server Baltijas Balss si v článku položil otázku, zda se Česko postavilo na stranu Ruska. Reagoval tak na zjištění, že Černínský palác povolil slovenskému vládnímu stroji využít nebe nad Českem. 

Ruský deník Moskovskij Komsomolec původně přišel s tvrzením, že Česko se zařadilo mezi země, které Ficovi hodlají znemožnit využití vlastního vzdušného prostoru na cestě do ruské metropole. "Některé evropské země již zakázaly Ficovu letadlu využít svůj vzdušný prostor pro let do Ruska – konkrétně Česká republika a Polsko," napsal zmíněný list. 

Podle představitelů českého ministerstva zahraničí se taková informace nezakládá na pravdě. "Slovenská strana podala standardní žádost o přeletové povolení, a to bylo bez průtahů vydáno. Tvrzení o 'zákazu' jsou nepravdivá," řekl mluvčí diplomacie Adam Čörgö pro web novinky.cz. 

Fico se příští týden opět chystá do Moskvy na ruské oslavy vítězství ve druhé světové válce, respektive Velké vlastenecké válce, což je termín používaný v Rusku. Slovenský premiér se akce účastní navzdory tomu, že Rusové přes čtyři roky vedou válku proti sousední Ukrajině, do které na konci února 2022 zahájili plnohodnotnou invazi. 

Několik evropských zemí ale zakázalo přelet letadla s Ficem nad svým územím. Rozhodnutí učinili představitelé Polska a pobaltských zemí, konkrétně Estonska, Lotyšska a Litvy. Poděkoval jim za to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. 

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Juraj Cintula

Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS

Slovenská justice vynesla definitivní tečku za jedním z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Nejvyšší soud SR tuto středu pravoplatně potvrdil trest pro Juraje Cintulu, který v květnu 2024 v Handlové vážně postřelil předsedu vlády Roberta Fica. Útočník stráví za mřížemi 21 let.

Více souvisejících

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

Andrej Babiš

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

Juraj Loj v úspěšném filmu Sbormistr.

Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.

HC Sparta Praha

Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem

Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.

Tomáš Portlík

ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík

Členové pražské ODS a TOP 09 dnes v parku Přátelství na Praze 9 odstartovali kampaň pro letošní komunální volby. Stvrdili tím, že do boje o magistrát půjdou strany společně. Tento krok představuje pokračování skvělé spolupráce v rámci končícího volebního období – koalice proto ponese název SPOLU pro Prahu. 

Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech

Ve Venezuele ve čtvrtek přistálo první letadlo amerických aerolinek po sedmi letech. Snaha o obnovení leteckého provozu mezi oběma zeměmi navazuje na lednovou operaci, při které američtí vojáci z jihoamerické země odvezli jejího prezidenta Nicolase Madura. 

